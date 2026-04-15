Pengalaman puncak, didukung oleh AI agen

Serre Chevalier, salah satu destinasi pegunungan terbesar sepanjang‑tahun di Pegunungan Alpen Selatan dan situs unggulan dalam grup Compagnie des Alpes, menyambut pengunjung dengan ekspektasi yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya penawaran resor. Seiring evolusi pengalaman tersebut, titik kontak mendasar—seperti memilih tiket ski yang tepat menjadi lebih kompleks dari yang diperkirakan. Apa yang tampak sebagai pilihan sederhana sebenarnya bergantung pada berbagai variabel, termasuk zona ski, durasi, tingkat pengalaman, dan kondisi musiman. Nuansa ini memicu volume tinggi pertanyaan rutin, terutama selama periode puncak, yang menunjukkan bahwa pengunjung kesulitan merasa yakin dalam menentukan pilihan mereka.

Resor ini mengandalkan teknologi asisten digital generasi sebelumnya untuk mendukung interaksi tersebut, dan meskipun telah melayani pengunjung dengan baik selama beberapa musim, karakteristik pertanyaan kini telah berkembang. Pertanyaan menjadi lebih beragam, semakin bergantung‑pada konteks, dan semakin multibahasa, sehingga melampaui kapabilitas alat yang ada serta mengharuskan tim layanan pelanggan melakukan intervensi lebih sering. Tantangannya bukan karena solusi sebelumnya gagal; melainkan kebutuhan operasional dan pengalaman resor telah melampaui apa yang dirancang untuk diberikan oleh sistem lama.

Di balik kebutuhan mendesak untuk merampingkan pemilihan ski‑pass terdapat ambisi yang lebih luas untuk memastikan bahwa perjalanan pengunjung terasa jelas, intuitif, dan meyakinkan sejak tahap perencanaan dimulai. Serre Chevalier ingin para tamu dapat menavigasi keputusan penting dengan cepat dan mudah, mengurangi gesekan di awal proses sehingga pengalaman menginap secara keseluruhan dapat dimulai dengan kesan yang positif.