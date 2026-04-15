Pengalaman puncak, didukung oleh AI agen

Perjalanan tamu yang lebih baik dan operasi gunung yang lebih cerdas, didukung oleh kecerdasan agen
Serre Chevalier, salah satu destinasi pegunungan terbesar sepanjang‑tahun di Pegunungan Alpen Selatan dan situs unggulan dalam grup Compagnie des Alpes, menyambut pengunjung dengan ekspektasi yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya penawaran resor. Seiring evolusi pengalaman tersebut, titik kontak mendasar—seperti memilih tiket ski yang tepat menjadi lebih kompleks dari yang diperkirakan. Apa yang tampak sebagai pilihan sederhana sebenarnya bergantung pada berbagai variabel, termasuk zona ski, durasi, tingkat pengalaman, dan kondisi musiman. Nuansa ini memicu volume tinggi pertanyaan rutin, terutama selama periode puncak, yang menunjukkan bahwa pengunjung kesulitan merasa yakin dalam menentukan pilihan mereka.
Resor ini mengandalkan teknologi asisten digital generasi sebelumnya untuk mendukung interaksi tersebut, dan meskipun telah melayani pengunjung dengan baik selama beberapa musim, karakteristik pertanyaan kini telah berkembang. Pertanyaan menjadi lebih beragam, semakin bergantung‑pada konteks, dan semakin multibahasa, sehingga melampaui kapabilitas alat yang ada serta mengharuskan tim layanan pelanggan melakukan intervensi lebih sering. Tantangannya bukan karena solusi sebelumnya gagal; melainkan kebutuhan operasional dan pengalaman resor telah melampaui apa yang dirancang untuk diberikan oleh sistem lama.
Di balik kebutuhan mendesak untuk merampingkan pemilihan ski‑pass terdapat ambisi yang lebih luas untuk memastikan bahwa perjalanan pengunjung terasa jelas, intuitif, dan meyakinkan sejak tahap perencanaan dimulai. Serre Chevalier ingin para tamu dapat menavigasi keputusan penting dengan cepat dan mudah, mengurangi gesekan di awal proses sehingga pengalaman menginap secara keseluruhan dapat dimulai dengan kesan yang positif.
Untuk mengatasi kompleksitas pertanyaan pengunjung yang semakin meningkat dan menciptakan awal perjalanan tamu yang lebih lancar, Serre Chevalier bermitra dengan IBM® serta Business Partner Next Decision untuk mengembangkan solusi AI agentic yang didukung oleh IBM® watsonx Orchestrate di IBM® Cloud. Bekerja bersama IBM® Client Engineering, tim menyelaraskan sejak awal tujuan, alur kerja, serta input data yang perlu dikoordinasikan oleh sistem. Dengan fondasi ini, proyek bergerak cepat: pengalaman baru diluncurkan dalam waktu sekitar dua setengah minggu sebuah jangka waktu yang sangat singkat untuk implementasi yang melibatkan berbagai sistem dan komponen AI.
Implementasi tersebut merupakan upaya kolaboratif, dengan Next Decision memimpin pekerjaan pengembangan dan integrasi, memanfaatkan pemahamannya terhadap sistem resor serta perjalanan pengunjung. Sementara itu, IBM® bekerja bersama tim untuk memberikan keahlian produk, panduan arsitektur, dan dukungan‑teknis langsung, membantu menyempurnakan cara agen AI bernalar, mengambil informasi, dan berinteraksi dengan tamu.
Ketika solusi tersebut beralih ke penggunaan sehari-hari, Serre Chevalier mengadopsi kapabilitas tambahan dalam portofolio produk IBM® watsonx untuk memperkuat keandalan dan pengawasan. Resor ini kini menggunakan IBM® watsonx.governance untuk memberikan visibilitas yang lebih jelas kepada tim pemasaran dan operasional melalui dasbor yang ditingkatkan serta pemantauan multi‑LLM. Resor ini juga memanfaatkan IBM® watsonx.ai untuk mengotomatiskan tugas pengumpulan‑data yang berulang, termasuk rutinitas web‑scraping harian yang mendukung alur kerja operasional yang penting.
Pengalaman AI ini sendiri dibangun sebagai sekumpulan agen terkoordinasi, bukan chatbot tradisional. Agen-agen tersebut menafsirkan maksud pengunjung, mengakses pengetahuan yang relevan, dan memicu alat pendukung seperti utilitas kecil berbasis Python untuk mengumpulkan atau memproses informasi secara real time. Desain agentik ini memungkinkan sistem memandu pengunjung dalam pemilihan ski‑pass, perencanaan perjalanan, serta menjawab pertanyaan praktis dengan tingkat kejelasan dan kedalaman yang lebih tinggi.
Tertanam langsung di situs web Serre Chevalier, pengalaman ini menjangkau pengunjung pada titik alami dalam perjalanan perencanaan mereka dan memberikan dukungan yang intuitif tanpa mengharuskan mereka berpindah saluran atau mencari informasi.
Sejak awal musim dingin, agen AI telah menangani lebih dari 1.500 percakapan pelanggan, mengurangi beban kerja rutin bagi tim layanan. Pergeseran ini memberikan penasihat lebih banyak waktu untuk berfokus pada interaksi yang kompleks atau bernilai‑tinggi. Respons layanan juga meningkat, dengan 94% klaim pengunjung kini diselesaikan dalam waktu kurang dari 48 jam, menandai peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kualitas dukungan. Pekerjaan optimalisasi awal semakin memperkuat pengalaman, dengan mengurangi latensi respons dari 6–8 detik menjadi sekitar 1 detik serta menciptakan alur interaksi yang lebih cepat dan lebih intuitif bagi tamu yang merencanakan masa inap mereka.
Apa yang awalnya dimulai sebagai inisiatif perawatan‑pelanggan yang terfokus kini telah berkembang menjadi cetak biru bagi operasi yang didukung‑AI, yang menunjukkan bagaimana orkestrasi dapat menghubungkan tugas, sistem, dan pengetahuan di seluruh resor. Serre Chevalier kini memperluas penggunaan agen AI ke area tambahan, dengan prototipe awal yang sedang dikembangkan untuk pemantauan salju‑buatan, di mana agen AI dapat membantu menafsirkan kondisi serta mendukung tim operasional selama musim dingin. Tim juga mengeksplorasi otomatisasi proses SDM untuk lebih mendukung tenaga kerja musiman yang sangat dinamis—menggunakan alur kerja Orchestrate berbasis‑agen untuk merampingkan proses orientasi, menampilkan informasi yang relevan dengan cepat, serta mengurangi tugas administratif yang berulang.
Manajemen peralatan merupakan area lain dengan potensi signifikan untuk dukungan berbasis‑AI. Mengingat jumlah peralatan yang tersebar di seluruh area pegunungan, resor ini mengevaluasi dasbor pemeliharaan‑prediktif yang didukung oleh watsonx Orchestrate untuk membantu memantau dan mengelola aset tersebut. Pekerjaan arsitektur saat ini sedang dilakukan untuk menentukan cara terbaik dalam mengintegrasikan kapabilitas ini dengan sistem yang ada. Seiring perkembangan peluang ini, Serre Chevalier mulai membentuk model operasional yang lebih terhubung, yang menerapkan kecerdasan agen tidak hanya untuk keterlibatan pengunjung, tetapi juga pada fungsi inti yang menjaga operasional gunung tetap berjalan.
Didirikan pada tahun 1941, Serre Chevalier merupakan salah satu resor pegunungan musim dingin dan musim panas paling populer di Prancis. Terletak di gerbang Taman Nasional Écrins di Pegunungan Alpen Selatan, lembah ini menawarkan medan yang beragam—mulai dari ski di hutan‑larch hingga area gaya bebas dan ski malam di lereng—Vauban yang terdaftar sebagai situs UNESCO‑serta mencakup komune Le Monêtier‑les‑Bains, Villeneuve, Chantemerle, dan Briançon.
Next Decision adalah IBM® Business Partner dan perusahaan konsultan yang mengkhususkan diri dalam teknologi pengambilan‑keputusan serta intelijen bisnis. Berbasis di Prancis, perusahaan ini‑mendukung organisasi melalui proyek BI dan data yang berfokus pada pengguna, mencakup sektor seperti energi, industri, perbankan, asuransi, retail, transportasi, dan sektor publik.
