Seorang administrator klaim asuransi terkemuka berjuang untuk mengimbangi meningkatnya volume klaim saat menggunakan proses manual yang berat kertas. Karyawan menghabiskan waktu berjam-jam meninjau dokumen, mengetik ulang data, dan menavigasi sistem usang—hanya memproses 15 klaim per hari. Dalam industri di mana kecepatan dan akurasi sangat penting, hambatan ini mengancam pertumbuhan dan daya saing.

Seiring meningkatnya ekspektasi pelanggan dan biaya operasional, perusahaan asuransi ini membutuhkan solusi yangdapat diskalakand untuk mempercepat waktu penyelesaian dan membebaskan karyawan agar dapat fokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi. Mandatnya jelas: modernisasi bukan hanya opsional—itu penting.