Otomatisasi memangkas waktu siklus dan mendorong produktivitas dalam pemrosesan klaim
Seorang administrator klaim asuransi terkemuka berjuang untuk mengimbangi meningkatnya volume klaim saat menggunakan proses manual yang berat kertas. Karyawan menghabiskan waktu berjam-jam meninjau dokumen, mengetik ulang data, dan menavigasi sistem usang—hanya memproses 15 klaim per hari. Dalam industri di mana kecepatan dan akurasi sangat penting, hambatan ini mengancam pertumbuhan dan daya saing.
Seiring meningkatnya ekspektasi pelanggan dan biaya operasional, perusahaan asuransi ini membutuhkan solusi yangdapat diskalakand untuk mempercepat waktu penyelesaian dan membebaskan karyawan agar dapat fokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi. Mandatnya jelas: modernisasi bukan hanya opsional—itu penting.
Untuk memodernisasi proses klaim mereka, perusahaan asuransi bermitra dengan Salient Process, IBM® Gold Business Partner, untuk menerapkan solusi otomatisasi dan AI yang disesuaikan. Salient bekerja sama dengan klien untuk memetakan alur kerja, mengidentifikasi peluang otomatisasi, dan memastikan peluncuran yang lancar.
Salient menerapkan teknologi IBM® Robotic Process Automation (RPA), yang membantu menghilangkan tugas berulang, dan platform IBM® Business Automation Workflow, yang mendigitalkan dan merampingkan proses karyawan. Selain itu, IBM® watsonx.ai rangkaian solusi AI membantu perusahaan asuransi memanfaatkan model bahasa besar (LLM) untuk mengekstrak data dari dokumen berat konten yang kompleks.
Hasilnya? Pergeseran ke otomatisasi cerdas—didukung oleh ketajaman bisnis perusahaan asuransi, keahlian Salient Process dan teknologi IBM® —yang mengurangi kesalahan dan mengubah penanganan klaim menjadi Operasi yang lebih cepat, lebih cerdas, dan dapat diskalakan.
“Dengan mengintegrasikan IBM® RPA, Business Automation Workflow dan IBM® watsonx, klien beralih dari memproses 15 klaim per hari menjadi hingga 288—mencapai peningkatan produktivitas 20x dan waktu siklus 4x lebih cepat,” kata French.
Pemrosesan dokumen cerdas membantu perusahaan asuransi meningkatkan operasi dan melampaui target pertumbuhan lebih cepat dari jadwal. Alur kerja yang efisien dan penyelesaian yang lebih cepat telah meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberi perusahaan asuransi keunggulan kompetitif.
Hari ini, Salient Process tetap menjadi mitra tepercaya karena perusahaan asuransi Jelajahi inovasi digital baru yang dibangun dengan IBM® Automation dan solusi AI.
Didirikan pada tahun 2011 dan berbasis di Cheyenne, WY, Salient Process adalah perusahaan layanan otomatisasi bisnis yang membantu organisasi merampingkan operasi dan menyelaraskan hasil proses dengan tujuan organisasi. Mereka menawarkan AI yang mengutamakan proses, pemetaan proses, penambangan, manajemen keputusan, RPA, dan otomatisasi alur kerja untuk mendorong efisiensi dan penghematan biaya. Salient bermitra dengan klien untuk memberikan solusi khusus yang mengotomatiskan pemrosesan klaim dan memungkinkan pertumbuhan dapat diskalakan.
