rku.it (tautan berada di luar ibm.com), yang berbasis di Herne, Jerman, menawarkan layanan awan pribadi yang canggih. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada klien utilitas kota, transportasi umum dan pemerintah daerah. Dengan 380 karyawan, rku.it melayani lebih dari 130 klien dan 6.500 pengguna bisnis. rku.it adalah mitra emas SAP PartnerEdge RUN, SAP Certified in Hosting Operations, dan SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations.