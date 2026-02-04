Ricoh Co., Ltd. (selanjutnya, Ricoh), yang telah lama dikenal dengan bisnis printer multifungsinya, mengumumkan pada tahun 2020 transformasinya menjadi “perusahaan layanan digital,” menandakan pergeseran dari model bisnis tradisional yang berpusat pada peralatan kantor.

Melalui M&A dan perluasan layanan digital baru, Ricoh telah mengembangkan bisnisnya secara global sambil mendukung inisiatif DX pelanggan. Pada saat yang sama, perusahaan telah mengejar efisiensi operasional dan DX internal dengan secara bertahap memodernisasi sistem inti—yang sebelumnya dioptimalkan berdasarkan kasus per kasus selama lebih dari 20 tahun—menuju platform yang berpusat pada SaaS.

Seiring ruang lingkup dan ekspektasi terhadap TI terus berkembang, tantangan utama yang muncul adalah peningkatan pada aspek pemeliharaan dan operasional. Karena nilai sebuah sistem cenderung menurun segera setelah dirilis, diperlukan peningkatan berkelanjutan untuk mempertahankan efektivitasnya. Namun, karena pemeliharaan dan operasional sering dipandang sebagai biaya untuk menjaga keberlangsungan bisnis, budaya yang kuat pun terbentuk di mana pengurangan biaya lebih diprioritaskan dibanding upaya meningkatkan kecanggihan atau menciptakan nilai baru.

Untuk mengatasi situasi ini, Ricoh memulai dengan memperkenalkan perspektif strategis ke dalam pemeliharaan dan operasi, dimulai dengan perubahan pola pikir yang menyeluruh.