Mempercepat DX dan mendorong transformasi perusahaan melalui pemeliharaan dan operasi lanjutan

Ricoh telah bekerja untuk memodernisasi sistem inti yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, sambil juga memajukan kecanggihan pemeliharaan dan operasi. Sejak 2015, perusahaan telah mempertahankan kemitraan strategis dengan IBM Jepang, mempromosikan reformasi melalui penggunaan AI dan otomatisasi.

Tantangan dalam memajukan pemeliharaan dan operasi di tengah percepatan DX

Ricoh Co., Ltd. (selanjutnya, Ricoh), yang telah lama dikenal dengan bisnis printer multifungsinya, mengumumkan pada tahun 2020 transformasinya menjadi “perusahaan layanan digital,” menandakan pergeseran dari model bisnis tradisional yang berpusat pada peralatan kantor.

Melalui M&A dan perluasan layanan digital baru, Ricoh telah mengembangkan bisnisnya secara global sambil mendukung inisiatif DX pelanggan. Pada saat yang sama, perusahaan telah mengejar efisiensi operasional dan DX internal dengan secara bertahap memodernisasi sistem inti—yang sebelumnya dioptimalkan berdasarkan kasus per kasus selama lebih dari 20 tahun—menuju platform yang berpusat pada SaaS.

Seiring ruang lingkup dan ekspektasi terhadap TI terus berkembang, tantangan utama yang muncul adalah peningkatan pada aspek pemeliharaan dan operasional. Karena nilai sebuah sistem cenderung menurun segera setelah dirilis, diperlukan peningkatan berkelanjutan untuk mempertahankan efektivitasnya. Namun, karena pemeliharaan dan operasional sering dipandang sebagai biaya untuk menjaga keberlangsungan bisnis, budaya yang kuat pun terbentuk di mana pengurangan biaya lebih diprioritaskan dibanding upaya meningkatkan kecanggihan atau menciptakan nilai baru.

Untuk mengatasi situasi ini, Ricoh memulai dengan memperkenalkan perspektif strategis ke dalam pemeliharaan dan operasi, dimulai dengan perubahan pola pikir yang menyeluruh.
IBM® adalah mitra kami yang paling tepercaya dan dihargai di lapangan. Kami menantikan dukungan komprehensif yang berkelanjutan dari IBM®.
Keitune Hamanaka Ricoh Corporation Wakil Manajer Umum, Proses, IT & Data, Departemen Strategi Digital; Direktur, Pusat Kontrol TI Perusahaan
Memanfaatkan AI dan otomatisasi untuk mencapai operasi tanpa sentuhan

Untuk memajukan kecanggihan pemeliharaan dan operasi, Ricoh pertama-tama berfokus pada perubahan pola pikir organisasi. Pemeliharaan dan operasi diposisikan ulang bukan sebagai biaya sederhana, tetapi sebagai kegiatan strategis yang meningkatkan nilai sistem, dengan peran dan harapan yang didefinisikan dengan jelas. Seperti yang dijelaskan Keitsune Hamanaka, Wakil Manajer Umum, Proses, IT & Data, Departemen Strategi Digital, dan Direktur Pusat Kontrol IT Perusahaan, “kami meluangkan waktu untuk mengubah pola pikir kami—dari melihat tidak menghabiskan uang sebagai suatu kebajikan, hingga berinvestasi jika diperlukan untuk meningkatkan nilai sistem.”

Ricoh juga memperkenalkan praktik-praktik modern seperti pemantauan kinerja yang selalu aktif, integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD), dan manajemen kinerja, yang terus meningkatkan visibilitas sistem dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam operasi.

Pada tahun 2015, IBM® menandatangani kemitraan strategis untuk mendukung transformasi TI Ricoh, bekerja sama dengan perusahaan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan operasi sistem intinya. Pada tahap pertama, inisiatif mencakup peningkatan produktivitas melalui otomatisasi tugas rutin berbasis RPA, otomatisasi pengujian yang memanfaatkan aset yang ada, dan peningkatan kualitas operasional secara berkelanjutan.

Pada tahap kedua, Ricoh meluncurkan proyek untuk memodernisasi sistem produksi-penting menggunakan SAP dan memperluas pemeliharaan dan dukungan operasional di seluruh lingkungan SAP yang lebih luas. Di daerah di mana operasi yang stabil sering dianggap biasa, Ricoh mengadopsi pendekatan strategis, dengan personel domestik dan luar negeri bekerja sebagai satu tim terintegrasi untuk secara proaktif mendukung sistem.
Memaksimalkan nilai TI untuk mendorong transformasi digital

Dengan memajukan pemeliharaan dan operasi melalui penggunaan AI dan otomatisasi, Ricoh mencapai operasi sistem yang stabil dan respons insiden yang lebih cepat. Melalui Pemeliharaan Aplikasi dan Operasi (AMS) IBM®, perusahaan mengurangi staf setara penuh waktu (FTE) untuk pemeliharaan dan operasi sebesar 28% di sekitar 90 aplikasi penjualan dan kantor pusat selama periode sekitar sepuluh tahun dari September 2015 hingga Oktober 2025. Selain pengurangan biaya, Ricoh juga berhasil mengalihkan peran TI menuju penciptaan nilai strategis.

Melalui program ini, Ricoh mengelola dan memantau penciptaan nilai berkelanjutan dengan kerangka kerja kreasi bersama, termasuk model berbagi risiko dan manfaat (pain–gain) serta inisiatif efisiensi biaya yang dicapai melalui penerapan solusi baru. Dikombinasikan dengan penggunaan sumber daya domestik dan global hibrida, upaya ini berkontribusi pada motivasi yang lebih tinggi dalam organisasi TI dan memperkuat eksekusi DX di seluruh perusahaan.

Melihat ke depan untuk kemajuan lebih lanjut, Keitsune Hamanaka mencatat bahwa “memanfaatkan teknologi secara efektif sangat penting, dan pemeliharaan dan operasi sangat cocok untuk AI.” Dia menambahkan bahwa keahlian mendalam IBM® dalam AI telah memberi Ricoh banyak insight berharga tentang pemanfaatan AI praktis.

Ke depan, Ricoh berencana untuk memajukan kreasi bersama dengan IBM® melalui penggunaan AI generatif dan AI berbasis agen. IBM® akan mendukung pengembangan fondasi operasional yang berkelanjutan dengan menyediakan solusi seperti “AI untuk TI” dan memanfaatkan keahlian dan aset yang dikembangkan melalui inisiatif “Klien Nol”, di mana IBM® menerapkan teknologi terbaru untuk operasinya sendiri. Dukungan ini akan disampaikan melalui model hibrida global yang mengintegrasikan tim di Jepang, India dan Filipina.
Ricoh Corporation

Setelah bergeser dari bisnis printer multifungsi yang pernah mendefinisikan perusahaan, Ricoh Company, Ltd. telah membuat pindah yang menentukan untuk menjadi perusahaan layanan digital. Untuk memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan melalui layanan digital, Ricoh mengejar reformasi operasional dan penciptaan nilai baru melalui penggunaan AI dan teknologi otomatisasi.

Mendukung transformasi operasi TI dan akselerasi DX melalui AI dan otomatisasi

