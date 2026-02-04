Untuk memajukan kecanggihan pemeliharaan dan operasi, Ricoh pertama-tama berfokus pada perubahan pola pikir organisasi. Pemeliharaan dan operasi diposisikan ulang bukan sebagai biaya sederhana, tetapi sebagai kegiatan strategis yang meningkatkan nilai sistem, dengan peran dan harapan yang didefinisikan dengan jelas. Seperti yang dijelaskan Keitsune Hamanaka, Wakil Manajer Umum, Proses, IT & Data, Departemen Strategi Digital, dan Direktur Pusat Kontrol IT Perusahaan, “kami meluangkan waktu untuk mengubah pola pikir kami—dari melihat tidak menghabiskan uang sebagai suatu kebajikan, hingga berinvestasi jika diperlukan untuk meningkatkan nilai sistem.”
Ricoh juga memperkenalkan praktik-praktik modern seperti pemantauan kinerja yang selalu aktif, integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD), dan manajemen kinerja, yang terus meningkatkan visibilitas sistem dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam operasi.
Pada tahun 2015, IBM® menandatangani kemitraan strategis untuk mendukung transformasi TI Ricoh, bekerja sama dengan perusahaan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan operasi sistem intinya. Pada tahap pertama, inisiatif mencakup peningkatan produktivitas melalui otomatisasi tugas rutin berbasis RPA, otomatisasi pengujian yang memanfaatkan aset yang ada, dan peningkatan kualitas operasional secara berkelanjutan.
Pada tahap kedua, Ricoh meluncurkan proyek untuk memodernisasi sistem produksi-penting menggunakan SAP dan memperluas pemeliharaan dan dukungan operasional di seluruh lingkungan SAP yang lebih luas. Di daerah di mana operasi yang stabil sering dianggap biasa, Ricoh mengadopsi pendekatan strategis, dengan personel domestik dan luar negeri bekerja sebagai satu tim terintegrasi untuk secara proaktif mendukung sistem.