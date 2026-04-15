Data yang menang: Platform AI terpadu RFEA

Untuk mengatasi tantangan tersebut, RFEA bermitra dengan IBM® dan Habber Tec untuk menciptakan IA‑THLETICS, sebuah platform yang dirancang untuk menyatukan seluruh data atlet ke dalam satu lingkungan yang diatur dan siap untuk AI. Ini bukan sekadar peningkatan teknis; melainkan perubahan mendasar dalam cara insight kinerja dihasilkan dan disampaikan.

Solusinya dibangun di atas IBM® watsonx.data , yang menyediakan arsitektur lakehouse modern untuk menghubungkan catatan historis dengan aliran sensor langsung, video berkecepatan tinggi, dan data fisiologis. Dengan menstandarkan berbagai input ini ke dalam tabel yang dapat dikueri, RFEA menciptakan fondasi penting bagi AI: data yang bersih, tepercaya, dan kaya konteks. Hal ini memungkinkan model machine learning mendeteksi pola biomekanik, memprediksi risiko cedera, serta merekomendasikan rencana pelatihan yang dipersonalisasi dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi.

Alih-alih harus mengelola spreadsheet dan sistem yang terpisah, pelatih kini mengakses satu dasbor terpadu yang menyatukan semuanya: irama, pola pemulihan, dan indikator kesehatan, semuanya diperbarui secara real time. Analis dapat mengeksplorasi tren lintas musim dan disiplin tanpa harus menunggu berjam-jam untuk laporan manual. Untuk pertama kalinya, jutaan titik data dari sepatu, wearable, dan tes medis mengalir ke model AI yang mengubah telemetri mentah menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Inilah bagaimana data menjadi kecerdasan, dan bagaimana RFEA mengubah inovasi menjadi keunggulan kompetitif.

Platform ini dirancang untuk mendukung pelatih dan atlet dalam aktivitas sehari-hari mereka, membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat selama persiapan pelatihan dan kompetisi. Dengan mengubah data kompleks menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, IA-THLETICS memperkuat perencanaan kinerja tanpa menggantikan keahlian pelatih maupun masukan dari atlet.