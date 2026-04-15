Data yang menang: Platform AI terpadu RFEA

RFEA memusatkan data atlet dengan IBM watsonx.data untuk menghadirkan pelatihan berbasis‑bukti dalam skala besar
Federasi Atletik Kerajaan Spanyol (RFEA), badan pengatur atletik di Spanyol, secara konsisten mendorong batas inovasi untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada para atletnya.
Melalui IA-THLETICS, RFEA memelopori pemanfaatan ilmu data dalam olahraga dengan menangkap telemetri dari perangkat wearable, menganalisis biomekanik melalui video berkecepatan tinggi, serta mengintegrasikan metrik fisiologis untuk menyempurnakan pelatihan. Inisiatif ini mencerminkan visi yang berani: menggunakan data bukan hanya untuk pencatatan, tetapi sebagai aset strategis untuk mengoptimalkan kinerja dan mencegah cedera. Namun, upaya ini menghadapi tantangan umum: data tersebar dalam silo. Catatan atlet, aliran sensor, dan analisis video terpisah di berbagai sistem yang tidak terhubung, sehingga menyulitkan penggabungan insight dan pengambilan tindakan secara cepat. Untuk membuka potensi penuh dari inovasi ini, RFEA membutuhkan tulang punggung data yang terpadu dan terkelola, yang mampu menyatukan berbagai sumber, menyediakan insight real time, serta mempersiapkan federasi untuk strategi kinerja berbasis AI di seluruh disiplin.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, RFEA bermitra dengan IBM® dan Habber Tec untuk menciptakan IA‑THLETICS, sebuah platform yang dirancang untuk menyatukan seluruh data atlet ke dalam satu lingkungan yang diatur dan siap untuk AI. Ini bukan sekadar peningkatan teknis; melainkan perubahan mendasar dalam cara insight kinerja dihasilkan dan disampaikan.
Solusinya dibangun di atas IBM® watsonx.data , yang menyediakan arsitektur lakehouse modern untuk menghubungkan catatan historis dengan aliran sensor langsung, video berkecepatan tinggi, dan data fisiologis. Dengan menstandarkan berbagai input ini ke dalam tabel yang dapat dikueri, RFEA menciptakan fondasi penting bagi AI: data yang bersih, tepercaya, dan kaya konteks. Hal ini memungkinkan model machine learning mendeteksi pola biomekanik, memprediksi risiko cedera, serta merekomendasikan rencana pelatihan yang dipersonalisasi dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi.
Alih-alih harus mengelola spreadsheet dan sistem yang terpisah, pelatih kini mengakses satu dasbor terpadu yang menyatukan semuanya: irama, pola pemulihan, dan indikator kesehatan, semuanya diperbarui secara real time. Analis dapat mengeksplorasi tren lintas musim dan disiplin tanpa harus menunggu berjam-jam untuk laporan manual. Untuk pertama kalinya, jutaan titik data dari sepatu, wearable, dan tes medis mengalir ke model AI yang mengubah telemetri mentah menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Inilah bagaimana data menjadi kecerdasan, dan bagaimana RFEA mengubah inovasi menjadi keunggulan kompetitif.
Platform ini dirancang untuk mendukung pelatih dan atlet dalam aktivitas sehari-hari mereka, membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat selama persiapan pelatihan dan kompetisi. Dengan mengubah data kompleks menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, IA-THLETICS memperkuat perencanaan kinerja tanpa menggantikan keahlian pelatih maupun masukan dari atlet.
Platform IA‑THLETICS RFEA lebih dari sekadar pencapaian teknologi; ini merupakan cetak biru untuk masa depan olahraga.
Prestasi ini memposisikan RFEA sebagai pelopor dalam penerapan data kelas enterprise dan praktik AI untuk atletik, sebuah lompatan yang mengubah cara federasi berpikir tentang kinerja, kesehatan, dan inovasi. Platform ini telah berkembang melampaui tahap percontohan, dengan rencana untuk mengaktifkan 1.000 pelatih pada tahun 2028, serta meletakkan dasar bagi contoh penggunaan AI tingkat lanjut seperti pemodelan prediktif, dasbor multibahasa, dan pelatihan yang dipersonalisasi dalam skala Olimpiade.
IA-THLETICS telah diterapkan di berbagai disiplin, termasuk jalan cepat, lempar cakram, lari gawang, nomor sprint, dan nomor estafet, serta akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya contoh penggunaan baru.
Bagi industri, hal ini menandai titik balik: data bukan lagi sekadar produk sampingan dari pelatihan—melainkan menjadi mesin keunggulan kompetitif.
Didirikan pada tahun 1920, Royal Spanish Athletics Federation (RFEA) mengatur cabang atletik di Spanyol, mengelola kompetisi, pengembangan atlet, pembinaan, dan tim nasional lintas disiplin, sekaligus mendorong inovasi digital untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan.
Habber Tec adalah perusahaan konsultan teknologi yang mengkhususkan diri dalam arsitektur data dan integrasi. Sebagai mitra pengiriman RFEA, Habber Tec memainkan peran penting dalam merancang dan menerapkan platform IA‑THLETICS, memastikan catatan historis dan data sensor baru dapat dianalisis secara berdampingan. Keahlian mereka dalam teknologi terbuka dan arsitektur yang dapat diskalakan membantu RFEA mengadopsi IBM watsonx.data tanpa membangun integrasi khusus, mempercepat time to value, serta memungkinkan fondasi AI yang bersih dan terkendali.
