Fokus RSBN adalah pada operasi penambangan skala besar di berbagai bahan baku yang digunakan untuk baterai. Tujuan pelengkapnya adalah untuk menghubungkan ke dalam proses yang berhasil, seperti Better Mining, yang berfokus pada pemajuan praktik-praktik yang baik di sektor ASM. Untuk kobalt saja, ASM memproduksi sekitar 15-30% dari seluruh kobalt yang diproduksi di RDK. Secara mineral, Better Mining beroperasi di lebih dari 40 lokasi tambang ASM. "Paket data ketertelusuran dan jaminan digital yang ada di bawah Better Mining dapat dihubungkan ke blockchain," kata Garrett. Hal ini memastikan bahwa operator yang lebih kecil yang mengikuti standar internasional tidak dikecualikan dari kemajuan teknologi dan jaringan yang bertanggung jawab dan terverifikasi."

Didukung oleh Linux® Foundation's Hyperledger Fabric, sebuah kerangka kerja blockchain modular yang dirancang untuk platform blockchain perusahaan, IBM Blockchain Platform akan memungkinkan RCS Global untuk mengembangkan RSBN di luar logam baterai menjadi bahan mentah lain yang melayani perusahaan dalam rantai nilai di industri global mana pun.

"Kami terus menerus menggabungkan pelajaran dari pekerjaan kami dengan teknologi IBM Blockchain," kata Garrett. "Langkah evolusi kami selanjutnya adalah melihat bagaimana kami dapat secara efektif memasukkan AI ke dalam proses kami, khususnya melihat nilai potensial yang dapat ditambahkan dalam konteks ekonomi yang lebih informal."