Solusi IBM untuk Rabobank membantu memproses orientasi mitra baru dengan cepat, asalkan koneksi tersedia sepanjang waktu.



Carsten van den Bogert berkomentar: “Kini pemrosesan orientasi mitra dagang baru kami hanya membutuhkan waktu satu minggu, ini 66 persen lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan, sekarang sangatlah mudah untuk mempersiapkan mitra baru menggunakan solusi IBM. Kami memperkirakan akan dapat mengurangi waktu orientasi menjadi hanya satu hari kerja sebelum akhir tahun.



“Lebih baik lagi, kami merasa tenang karena platform integrasi B2B kami tersedia 24/7; sejak solusi IBM diluncurkan, kami tidak pernah mengalami waktu henti di luar perencanaan.”



Patuh peraturan sekaligus hemat biaya



Rabobank kini menggunakan platform integrasi B2B yang baru untuk memangkas biaya dan kompleksitas kepatuhan terhadap peraturan.



“Solusi IBM menawarkan sejumlah fitur canggih yang membantu kami menyederhanakan proses kepatuhan,” ujar Carsten van den Bogert. “Sebagai contoh, IBM Sterling B2B Integrator dapat menerapkan kunci SSL yang panjang secara default. Hal ini memastikan bahwa semua mitra kami mematuhi standar peraturan yang paling ketat, sehingga kami tidak perlu memeriksa setiap konfigurasi mitra dagang secara manual.”



“Sebelum menggunakan IBM Sterling B2B Integrator, kami perlu memeriksa dan mengonfigurasi ulang sistem secara manual untuk menjamin bahwa setiap mitra menggunakan sertifikat dan enkripsi yang benar sesuai dengan standar keamanan National Institute of Standards and Technology [NIST]. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan setidaknya 80 jam per tahun. Karena solusi IBM secara otomatis memvalidasi standar keamanan NIST, kini kami bisa membereskan semua pekerjaan ini cukup dengan menekan satu tombol.”



Siap untuk masa depan



Carsten van den Bogert menambahkan: “Berkat penggunaan solusi IBM dalam proses integrasi B2B, kami bisa mengelola lima kali lipat jumlah mitra dagang sekaligus mengontrol biaya. Kami memperkirakan bahwa untuk mendukung jumlah mitra dagang kami saat ini, sistem lama kami akan menimbulkan peningkatan biaya operasional sekitar 30 persen. Angka ini berhasil kami hindari hingga saat ini.”



Ia menyimpulkan: “Platform integrasi IBM B2B membantu kami melaksanakan strategi alih daya, berfokus pada kompetensi perbankan inti, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan kami di seluruh dunia.”