Memberikan peringatan transaksi real-time tepercaya dengan infrastruktur utama berbasis peristiwa yang dapat diskalakan
PVComBank adalah salah satu bank komersial terkemuka di Vietnam, yang melayani jutaan orang melalui saluran mobile dan digital. Seiring bertambahnya volume transaksi digital, arsitektur notifikasi semi-real-time tidak dapat ditingkatkan secara andal, terutama selama periode puncak transaksi. Keterlambatan dalam peringatan transaksi, pembaruan saldo, dan pemberitahuan layanan menciptakan risiko pengalaman pelanggan dan risiko kepercayaan, membuat integrasi real-time menjadi penting selama aktivitas perbankan puncak. Skalabilitas terbatas membuat lonjakan permintaan sulit untuk dikelola, dan sistem lama membatasi personalisasi peringatan dan penanganan preferensi pelanggan. Dalam lingkungan perbankan yang ketat, PVComBank membutuhkan kemampuan integrasi berbasis peristiwa tingkat perusahaan untuk memproses jutaan peristiwa perbankan per hari, menstandarkan integrasi lintas sistem, dan memungkinkan komunikasi nyaris seketika time dengan ketahanan dan kepatuhan.
Untuk mengatasi tantangan ini, PVComBank mengadopsi IBM® Event Automation untuk membuat lapisan integrasi terpusat yang berbasis peristiwa untuk pemberitahuan perbankan real-time. IBM Event Streams digunakan untuk memproses peristiwa transaksi dalam jumlah besar dari sistem perbankan inti, sementara IBM MQ mendukung pengiriman terjamin jika diperlukan.
Alih-alih mengelola Kafka sumber terbuka secara independen, PVComBank memilih IBM Event Automation untuk skalabilitas tingkat perusahaan, tata kelola, keamanan, dan keandalan operasional, mengurangi overhead platform di lingkungan perbankan yang ketat.
Arsitektur orkestrasi notifikasi yang terpusat memungkinkan prioritas peringatan penting dan pengiriman yang andal selama periode puncak. IBM Event Automation sekarang menghubungkan platform perbankan inti dan saluran digital, mendukung beban kerja saat ini dan risiko real-time, penipuan, dan kasus penggunaan perbankan berbasis AI di masa depan.
Dengan IBM Event Automation, PVComBank sekarang memproses sekitar 5 juta notifikasi transaksi dan layanan per hari dengan pengiriman hampir real-time. Penundaan pemberitahuan dan tingkat kesalahan telah berkurang secara signifikan, bahkan selama periode puncak transaksi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
Bank juga telah merampingkan operasi dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur notifikasi dari minggu ke jam. Tulang punggung integrasi berbasis peristiwa yang terstandardisasi sekarang mendukung kinerja yang konsisten di seluruh sistem perbankan sambil memberikan fleksibilitas untuk memperkenalkan layanan real-time baru.
Dengan mengadopsi IBM Event Automation, PVcomBank telah memperkuat ketahanan infrastruktur perbankan digitalnya dan membangun fondasi untuk memperluas contoh penggunaan berbasis peristiwa, termasuk pemantauan risiko real-time, deteksi penipuan, dan analitik pelanggan berbasis AI.
PVComBank adalah bank komersial Vietnam, menawarkan berbagai layanan keuangan. Bank ini memiliki total aset hampir 100.000 miliar VND dan modal dasar 9.000 miliar VND. Dengan jaringan 113 kantor transaksi di seluruh provinsi utama di Vietnam, perusahaan ini melayani perusahaan di sektor Minyak dan Gas Bumi, energi, dan infrastruktur, memberikan layanan kepada pelanggan pribadi dan korporat.
