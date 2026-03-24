Untuk mengatasi tantangan ini, PVComBank mengadopsi IBM® Event Automation untuk membuat lapisan integrasi terpusat yang berbasis peristiwa untuk pemberitahuan perbankan real-time. IBM Event Streams digunakan untuk memproses peristiwa transaksi dalam jumlah besar dari sistem perbankan inti, sementara IBM MQ mendukung pengiriman terjamin jika diperlukan.

Alih-alih mengelola Kafka sumber terbuka secara independen, PVComBank memilih IBM Event Automation untuk skalabilitas tingkat perusahaan, tata kelola, keamanan, dan keandalan operasional, mengurangi overhead platform di lingkungan perbankan yang ketat.

Arsitektur orkestrasi notifikasi yang terpusat memungkinkan prioritas peringatan penting dan pengiriman yang andal selama periode puncak. IBM Event Automation sekarang menghubungkan platform perbankan inti dan saluran digital, mendukung beban kerja saat ini dan risiko real-time, penipuan, dan kasus penggunaan perbankan berbasis AI di masa depan.