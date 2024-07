Kemampuan pemrosesan yang lebih baik telah sepenuhnya mengubah operasi sehari-hari PNC untuk berbagai departemen. File berukuran besar tidak lagi menjadi masalah, karena tim Agostino dapat dengan mudah memproses banyak file berukuran GB dan mengekstraksi data dari file tersebut setiap hari untuk dikirim ke mitra hilir. Proses penerimaan klien yang dulunya memakan waktu lebih dari tiga bulan kini menurun drastis menjadi kurang dari delapan minggu.

“Sebagai pemain baru ISO, kami tidak memiliki keahlian yang kami butuhkan,” kata Agostino. “Kami beruntung memiliki paket ITX yang menyediakan semua format sehingga kami dapat memproses penerimaan klien dengan cepat. Jika harus membuat jenis hierarki ini secara mandiri, kami tidak akan bisa. Saya tidak tahu apakah kami bisa melakukannya sekarang.”

Menurut Agostino, sistem ini terus menunjukkan skalabilitasnya yang tak tertandingi meskipun kemampuan optimalnya belum tercapai.

“Banyaknya transaksi yang masuk saat ini telah menguji kemampuan kami,” kata Agostino. “Kami berkembang dari satu klien menjadi 60 klien dan dari satu file ISO menjadi 6.000 file per bulan. Tidak diragukan lagi, kami berhasil meningkatkan proses transaksi SWIFT secara signifikan berkat ITX Pack for Financial Payments.”