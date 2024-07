Mengirimkan semua data tersebut ke semua tempat yang tepat, kepada klien dan pelanggan kami dalam format yang tepat, menjadi hal yang sulit dilakukan. Berkat IBM, semua ini tidak lagi menjadi tantangan bagi kami. Ellen Agostino Application Service Manager PNC Financial Services Group Inc. Baca studi kasus Karena Sterling Transformation Extender dapat menangani kerumitan format data yang berbeda, kami dapat benar-benar yakin bahwa apa yang kami tawarkan kepada pelanggan adalah apa yang akan kami berikan. Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH Baca studi kasus