TSB permanent

Setelah melalui proses tender publik, Permanent TSB memilih untuk bekerja sama dengan IBM Business Partner Insight 2 Value (tautan berada di luar ibm.com) untuk mentransformasi pendekatannya terhadap manajemen keluhan. Insight 2 Value mengidentifikasi bahwa platform IBM Business Automation Workflow yang sudah ada di bank tersebut dapat dengan mudah diadaptasi untuk menyelesaikan tantangan manajemen keluhan.

"Insight 2 Value adalah mitra yang ideal karena mereka menawarkan fleksibilitas yang tinggi," ujar Kearns. "Dalam hal ini, mereka melihat bahwa kami telah memiliki teknologi yang kuat dalam bentuk IBM Business Automation Workflow, yang telah kami investasikan sejak awal untuk memenuhi persyaratan GDPR."

Dengan menggunakan Alur Kerja Otomatisasi Bisnis IBM, Insight 2 Value membantu Permanent TSB menanamkan proses pengaduan mereka dengan kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan manajemen kasus yang canggih. Insight 2 Value dimulai dengan analisis terperinci tentang perjalanan keluhan pelanggan yang diinginkan. Tim menciptakan solusi prototipe dan mengadakan sesi show-and-tell di bank untuk mendemonstrasikan bagaimana platform ini bekerja. Kearns mengenang, "Dengan bantuan dari Insight 2 Value, proyek ini sangat berulang dengan banyak hasil yang cepat, sehingga memungkinkan kami untuk mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan di seluruh bank."

Dengan solusi baru, Permanent TSB mengotomatiskan elemen kunci dari proses penanganan keluhan. Misalnya, sekarang dapat menghasilkan surat kepada pelanggan, mengirimkan pemberitahuan ke kepala departemen ketika keluhan tiba yang melibatkan departemen tertentu (atau lebih dari satu), dan meminta masukan dari tim di seluruh bank — semuanya secara otomatis. Bekerja dengan Nilai Insight 2, Permanent TSB menyiapkan proses eskalasi baru yang memberi tahu tim ketika kueri belum ditanggapi tepat waktu, mendorong penyelesaian keluhan lebih cepat.

Platform manajemen keluhan yang baru ini sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perbankan inti TSB Permanen, yang memanfaatkan data seperti nama dan alamat nasabah dan memastikan informasi keluhan yang lengkap tersimpan dalam catatan setiap nasabah. Bank menggunakan pandangan komprehensif terhadap setiap keluhan untuk menganalisis akar permasalahan.

"IBM Business Automation Workflow sangat intuitif, memungkinkan tim keluhan kami untuk menangkap setiap nuansa dari sebuah pertanyaan dan memastikan pertanyaan tersebut diarahkan ke departemen yang tepat untuk diselesaikan," ujar Kearns. "Karena keluhan tidak pernah ada tanpa pemiliknya, maka keluhan tersebut akan segera mendapat perhatian dari manajer terkait. Insight 2 Value membantu kami membangun platform yang membuat kami siap untuk sukses."