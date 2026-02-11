Menciptakan kembali manajemen kinerja untuk menavigasi tantangan perusahaan global 

Mempercepat pelaporan keuangan, penganggaran, dan forecasting berada dalam jangkauan organisasi global. Orange telah berhasil memodernisasi platform Enterprise Performance Management (EPM) dengan mengadopsi IBM Planning Analytics. Diterapkan dalam waktu kurang dari dua tahun, solusi ini melayani 1.500 pengguna di seluruh Grup dan mencakup berbagai fungsi.

Orange bertujuan untuk menggantikan sistem EPM yang sudah ketinggalan zaman, yang tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Grup yang terus berkembang. IBM® Planning Analytics, yang diterapkan dalam mode cloud oleh tim IBM® Consulting dan IBM® Technology teams, memenuhi tantangan modernisasi ini dengan merampingkan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan perusahaan’s kinerja secara keseluruhan.
Tantangan
Sebagai pemimpin global dalam telekomunikasi dan layanan digital, Orange melayani hampir 298 juta pelanggan dengan berbagai solusi tetap dan mobile, bersama dengan layanan profesional.

Baru-baru ini, Grup menciptakan divisi 'Solusi Keuangan dan Data' baru di Departemen Keuangan untuk menyatukan dan meningkatkan solusi keuangannya dan mempercepat pemanfaatan data di seluruh Grup.

“Pada awal 2022, kami memulai diskusi tentang memperbarui sistem EPM kami, yang mulai mencapai batasnya dalam kinerja dan fungsionalitas,” jelas Benoit Lampuré, Direktur Keuangan sebagai Layanan, Orange Group.

Orange kemudian menginisiasi pencarian solusi EPM global baru dalam mode SaaS, selaras dengan komitmen Grup selama beberapa tahun terakhir untuk migrasi cloud. IBM® Planning Analytics muncul sebagai pilihan teratas. “Kami yakin dalam memilih IBM Planning Analytics, mengingat dukungan kuat dari perusahaan internasional besar dan keahlian tim konsultasi dan dukungan IBM, yang berkomitmen untuk membantu kami selama program ini berlangsung. Antarmuka pengguna yang sudah dikenal, termasuk add-in Microsoft Excel, juga merupakan keuntungan yang signifikan.”

“Kemitraan kolaboratif antara IBM® dan Orange sangat penting untuk keberhasilan dan adopsi program ini,” tambah Boris Daverat, Associate Partner IBM® Consulting.
Kami sepenuhnya mendukung IBM® Planning Analytics karena kemampuannya untuk mengelola volume data yang besar dan dukungannya bagi pengguna untuk menghasilkan laporan ad hoc secara independen.
Benoit Lampuré Direktur Keuangan sebagai Layanan Orange Group
Transformasi
Go-live pertama hanya dalam waktu 6 bulan

Sistem EPM Orange menawarkan cakupan fungsional yang luas, termasuk:

  • Manajemen pelaporan keuangan internal untuk setiap negara, meliputi analisis aktual, manajemen P&L, dan penetapan biaya.
  • Pengumpulan informasi anggaran dari masing-masing negara, termasuk anggaran, rencana strategis, dan model anggaran.
  • Aplikasi yang disesuaikan untuk negara atau kegiatan tertentu.

Proyek ini diluncurkan pada September 2022 dengan fokus pada dua divisi utama: Orange France dan Orange Corporate. “Tujuan kami adalah mengintegrasikan anggaran 2024 ke dalam IBM® Planning Analytics, yang bertujuan untuk go live pada musim panas 2023,” kata Benoit Lampuré, Direktur Keuangan sebagai Layanan di Orange Group.

Tim Orange membangun pengetahuan mereka yang ada tentang kerangka kerja acuan perusahaan dan model data, sangat menyadari analisis terperinci yang diperlukan.

Namun, untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat, beberapa proyek bersamaan diperlukan.

“Kami fokus untuk menggunakan kembali pekerjaan yang ada dengan mengembangkan model inti. Setiap proyek didukung oleh tim pakar khusus dari Orange dan IBM®. Selain itu, kami membentuk tim lintas fungsi dengan IBM® untuk memastikan keseragaman dalam proses pengembangan dan metodologi di semua proyek.”

Tahap produksi selesai sesuai jadwal untuk divisi Prancis dan Korporasi. Solusi ini sekarang sedang diluncurkan ke Orange Business, Orange MEA, dan beberapa negara Eropa, termasuk Belgia dan Rumania, dengan rencana ekspansi lebih lanjut ke Slovakia, Polandia, dan anak perusahaan Totem."
Kami jelajahi AI dan GenAI untuk mempercepat transformasi penggunaan kami.
Benoit Lampuré Direktur Keuangan sebagai Layanan Orange Group
Hasil
1.500 pengguna IBM® Planning Analytics

IBM® Planning Analytics dijadwalkan untuk penerapan penuh di seluruh grup dan semua area fungsional yang ditargetkan pada tahun 2025, memperluas basis pengguna menjadi 1.500.

Namun, proyek terkait EPM harus Lanjutkan setelah batas waktu ini. “Saat solusi diluncurkan, pengguna menghadirkan contoh penggunaan baru yang awalnya tidak kami antisipasi. Ini menunjukkan penerimaan dan keterlibatan yang kuat dengan EPM baru kami,” kata Benoit Lampuré, Direktur Keuangan sebagai Layanan, Orange.

AI dan Analytics untuk terus mengubah praktik bisnis kami

Orange menjelajahi beberapa contoh penggunaan baru untuk menilai dampak AI dan analitik pada fungsi Keuangan.

“Kami sedang mempelajari cara meningkatkan perkiraan pendapatan secara optimal berdasarkan algoritma prediktif, yang dapat menggunakan kecerdasan buatan.” 

Selain itu, Orange sedang bereksperimen dengan AI generatif untuk pengontrol manajemen. “Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peristiwa penting dalam area tertentu dan menghasilkan komentar berbasis AI yang menyediakan analisis data awal, yang kemudian dapat disintesis oleh pengontrol kami. "  

“Mengintegrasikan IBM® Planning Analytics dengan portofolio produk AI seperti IBM® watsonx secara signifikan mempercepat penerapan contoh penggunaan ini,” catat Stéphane Maillet, Manajer Senior untuk IBM® Consulting, yang mengawasi koordinasi lintas fungsi program. "

Fokus penting lainnya adalah mengelola data non-keuangan, seperti menghitung jejak karbon perusahaan. “EPM tidak diragukan lagi akan memainkan peran dalam pelaporan dan simulasi indikator ESG, meskipun kami belum menentukan ruang lingkup pastinya untuk data non-keuangan,' simpul Benoit Lampuré."
Tentang Jeruk

Orange adalah raksasa telekomunikasi, perusahaan terkemuka di sektornya di Prancis, dengan kehadiran yang kuat di seluruh Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Perusahaan ini menyediakan layanan kepada 298 juta pelanggan, termasuk 2,5 juta bisnis, Grup ini menghasilkan pendapatan sebesar €44,1 miliar pada tahun 2023 dan mempekerjakan hampir 137.000 orang di 26 negara, lebih dari setengahnya berbasis di Prancis.

