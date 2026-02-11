IBM® Planning Analytics dijadwalkan untuk penerapan penuh di seluruh grup dan semua area fungsional yang ditargetkan pada tahun 2025, memperluas basis pengguna menjadi 1.500.
Namun, proyek terkait EPM harus Lanjutkan setelah batas waktu ini. “Saat solusi diluncurkan, pengguna menghadirkan contoh penggunaan baru yang awalnya tidak kami antisipasi. Ini menunjukkan penerimaan dan keterlibatan yang kuat dengan EPM baru kami,” kata Benoit Lampuré, Direktur Keuangan sebagai Layanan, Orange.
AI dan Analytics untuk terus mengubah praktik bisnis kami
Orange menjelajahi beberapa contoh penggunaan baru untuk menilai dampak AI dan analitik pada fungsi Keuangan.
“Kami sedang mempelajari cara meningkatkan perkiraan pendapatan secara optimal berdasarkan algoritma prediktif, yang dapat menggunakan kecerdasan buatan.”
Selain itu, Orange sedang bereksperimen dengan AI generatif untuk pengontrol manajemen. “Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peristiwa penting dalam area tertentu dan menghasilkan komentar berbasis AI yang menyediakan analisis data awal, yang kemudian dapat disintesis oleh pengontrol kami. "
“Mengintegrasikan IBM® Planning Analytics dengan portofolio produk AI seperti IBM® watsonx secara signifikan mempercepat penerapan contoh penggunaan ini,” catat Stéphane Maillet, Manajer Senior untuk IBM® Consulting, yang mengawasi koordinasi lintas fungsi program. "
Fokus penting lainnya adalah mengelola data non-keuangan, seperti menghitung jejak karbon perusahaan. “EPM tidak diragukan lagi akan memainkan peran dalam pelaporan dan simulasi indikator ESG, meskipun kami belum menentukan ruang lingkup pastinya untuk data non-keuangan,' simpul Benoit Lampuré."