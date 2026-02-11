Sebagai pemimpin global dalam telekomunikasi dan layanan digital, Orange melayani hampir 298 juta pelanggan dengan berbagai solusi tetap dan mobile, bersama dengan layanan profesional.

Baru-baru ini, Grup menciptakan divisi 'Solusi Keuangan dan Data' baru di Departemen Keuangan untuk menyatukan dan meningkatkan solusi keuangannya dan mempercepat pemanfaatan data di seluruh Grup.

“Pada awal 2022, kami memulai diskusi tentang memperbarui sistem EPM kami, yang mulai mencapai batasnya dalam kinerja dan fungsionalitas,” jelas Benoit Lampuré, Direktur Keuangan sebagai Layanan, Orange Group.

Orange kemudian menginisiasi pencarian solusi EPM global baru dalam mode SaaS, selaras dengan komitmen Grup selama beberapa tahun terakhir untuk migrasi cloud. IBM® Planning Analytics muncul sebagai pilihan teratas. “Kami yakin dalam memilih IBM Planning Analytics, mengingat dukungan kuat dari perusahaan internasional besar dan keahlian tim konsultasi dan dukungan IBM, yang berkomitmen untuk membantu kami selama program ini berlangsung. Antarmuka pengguna yang sudah dikenal, termasuk add-in Microsoft Excel, juga merupakan keuntungan yang signifikan.”

“Kemitraan kolaboratif antara IBM® dan Orange sangat penting untuk keberhasilan dan adopsi program ini,” tambah Boris Daverat, Associate Partner IBM® Consulting.