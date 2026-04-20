Menyeimbangkan perencanaan tenaga kerja perawatan kesehatan

OPTACARE menerapkan teknologi IBM® untuk membantu penyedia layanan kesehatan membentuk jadwal yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan
Sistem perawatan kesehatan Prancis menghadapi krisis operasional yang mendalam. 99% rumah sakit umum dan fasilitas perawatan lansia melaporkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan staf mereka. Pada saat yang sama, hanya 15% pekerja kesehatan yang merasa bahwa mereka memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sehat.
Di bawah tekanan yang meningkat ini, penjadwalan yang efektif telah menjadi penting untuk kesejahteraan karyawan dan stabilitas sistem. Penjadwalan yang dirancang dengan baik memungkinkan fasilitas kesehatan untuk mengelola volume pasien secara efektif dan mendukung akses tepat waktu ke perawatan, sekaligus mengurangi stres bagi para pemberi perawatan.
Namun, para perancang jadwal ini menghadapi tugas yang sulit. Mereka harus mendistribusikan shift seadil mungkin, sambil menghormati preferensi individu dan memenuhi tuntutan operasional. Mereka juga harus menghormati peraturan Eropa yang ketat yang mengatur jam kerja, waktu istirahat antara shift, dan batasan kerja malam.
Dengan banyak rumah sakit yang mengandalkan perencanaan manual berbasis spreadsheet, dibutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar untuk membuat jadwal yang seimbang. Setiap kekosongan jadwal harus diisi dengan jam lembur yang mahal, yang semakin membebani anggaran yang sudah terbatas dan berkontribusi pada kelelahan pengasuh.
Web yang kompleks inilah tepatnya yang ingin diuraikan oleh OPTACARE. Didirikan untuk membantu fasilitas perawatan mengatasi tantangan efisiensi terberat mereka, startup teknologi kesehatan bertekad untuk mengubah beban perencanaan menjadi sumber efisiensi dan stabilitas.
Untuk memperkuat visinya untuk sistem penjadwalan yang lebih cerdas dan lebih adil, OPTACARE memilih teknologi IBM® watsonx termasuk IBM® ILOG CPLEX Optimization Studio. CPLEX Optimization Studio menggunakan ilmu data dan teknologi optimasi keputusan untuk memecahkan masalah kombinatorial yang kompleks. OPTACARE HR Planner memanfaatkan kemampuan ini untuk menghasilkan daftar staf yang dioptimalkan berdasarkan matriks kendala yang kompleks—regulasi, struktural, dan pribadi—sekaligus memastikan keadilan dan kesejahteraan.
Gaëlle Coudert, Chief Marketing Officer di OPTACARE, mengatakan: “Solusi penjadwalan kami dapat diterapkan di semua pengaturan perawatan kesehatan, dari rumah sakit hingga fasilitas perawatan lansia. Pada saat yang sama, HR Planner dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap organisasi, untuk fleksibilitas maksimum.”
Memilih model pengiriman cloud di IBM® Cloud memungkinkan OPTACARE menawarkan HR Planner sebagai platform software-as-a-service (SaaS). Pelanggan dapat menggunakan satu langganan untuk mengelola beberapa lokasi dan biaya berdasarkan konsumsi, yang menyederhanakan lisensi baik untuk OPTACARE maupun pelanggannya. Hal ini juga memungkinkan skalabilitas real-time untuk mengelola puncak aktivitas dan pertumbuhan.
IBM® Platinum Business Partner Pedab Prancis memainkan peran penting dalam membawa solusi ke pasar.
“Pedab France telah menjadi mitra tepercaya dalam proyek ini, membawa dukungan dan keahlian yang berharga di seluruh dunia,” kata Yasmine Alaouchiche, Pemilik Produk dan Manajer R & D Solusi Berbasis AI/OR untuk Perawatan Kesehatan di OPTACARE. “Pedab France menawarkan panduan komersial yang sangat baik, membantu kami menavigasi perjanjian lisensi dan komunikasi dengan IBM®.”
Menggunakan antarmuka yang intuitif, pengguna bisnis dapat menyesuaikan algoritma HR Planner tanpa memerlukan dukungan teknis spesialis. Solusi ini mendukung fleksibilitas operasional: misalnya, rumah sakit mungkin mempertahankan satu konfigurasi untuk operasi standar dan yang lain untuk skenario darurat, dengan aturan yang kurang ketat seputar keterampilan atau waktu shift.
HR Planner menghasilkan jadwal yang dioptimalkan dalam hitungan detik; OPTACARE memperkirakan bahwa platformnya dapat menghemat beberapa jam orang per hari. HR Planner menghilangkan beban mental yang signifikan dari tim perencanaan dan membebaskan mereka dari pekerjaan manual yang membosankan, memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada berbagai tugas bernilai lebih tinggi. Platform ini juga mengkodifikasi dan memformalkan pengetahuan kelembagaan dan praktik terbaik seputar penjadwalan, yang mendukung kontinuitas operasi jika penjadwal utama tidak ada atau meninggalkan organisasi.
Sama pentingnya, HR Planner membawa keadilan yang dapat dibuktikan pada proses perencanaan. Sistem ini secara matematis dapat membuktikan mengapa jadwal yang dihasilkan adil dan optimal. Kemampuan penjelasan ini menghilangkan persepsi bias dalam alokasi shift, membantu meningkatkan moral dan kepercayaan di antara staf.
Penjadwalan yang adil yang menghormati preferensi dan kendala individu juga membuat lingkungan kerja yang lebih sehat. Para pengasuh dapat mengandalkan jadwal yang lebih terprediksi dengan lebih sedikit perubahan mendadak dan lembur yang sulit, sehingga berkontribusi pada keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ketika tenaga perawat lebih istirahat dan tidak terlalu stres, mereka dapat bekerja lebih efektif dan aman, yang secara langsung meningkatkan kualitas perawatan pasien.
Dengan mengalokasikan sumber daya internal secara lebih efisien, penyedia layanan kesehatan juga mengurangi ketergantungan mahal pada pembayaran lembur.
Yasmine Alaouchiche menyimpulkan: “Kami membantu organisasi mengatasi akar masalah krisis kepegawaian perawatan kesehatan. Jadwal yang andal dan adil melindungi kesejahteraan pengasuh dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Teknologi kami mendukung keputusan yang lebih terinformasi, menyederhanakan tugas-tugas kompleks, dan mengambil kembali waktu berharga untuk hal yang paling penting: merawat orang.”
OPTACARE berkomitmen untuk memajukan manajemen perawatan kesehatan melalui teknologi. Didirikan pada tahun 2013 dan berbasis di Troyes, Prancis, OPTACARE mengembangkan solusi perangkat lunak yang membantu rumah sakit dan fasilitas perawatan untuk secara akurat memprediksi alur pasien, meningkatkan perencanaan staf dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi organisasi.
Sebagai distributor khusus IBM® dan broker teknologi, Pedab bermitra dengan penyedia teknologi terkemuka untuk memberikan solusi dan layanan kepada ekosistem mitra dan pelanggan. Sebuah perusahaan milik keluarga yang didirikan lebih dari 30 tahun yang lalu di Swedia, Pedab saat ini mempekerjakan 130 orang di delapan negara di seluruh Eropa.
