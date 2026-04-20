Menyeimbangkan perencanaan tenaga kerja perawatan kesehatan

Sistem perawatan kesehatan Prancis menghadapi krisis operasional yang mendalam. 99% rumah sakit umum dan fasilitas perawatan lansia melaporkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan staf mereka. Pada saat yang sama, hanya 15% pekerja kesehatan yang merasa bahwa mereka memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sehat.

Di bawah tekanan yang meningkat ini, penjadwalan yang efektif telah menjadi penting untuk kesejahteraan karyawan dan stabilitas sistem. Penjadwalan yang dirancang dengan baik memungkinkan fasilitas kesehatan untuk mengelola volume pasien secara efektif dan mendukung akses tepat waktu ke perawatan, sekaligus mengurangi stres bagi para pemberi perawatan.

Namun, para perancang jadwal ini menghadapi tugas yang sulit. Mereka harus mendistribusikan shift seadil mungkin, sambil menghormati preferensi individu dan memenuhi tuntutan operasional. Mereka juga harus menghormati peraturan Eropa yang ketat yang mengatur jam kerja, waktu istirahat antara shift, dan batasan kerja malam.

Dengan banyak rumah sakit yang mengandalkan perencanaan manual berbasis spreadsheet, dibutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar untuk membuat jadwal yang seimbang. Setiap kekosongan jadwal harus diisi dengan jam lembur yang mahal, yang semakin membebani anggaran yang sudah terbatas dan berkontribusi pada kelelahan pengasuh.

Web yang kompleks inilah tepatnya yang ingin diuraikan oleh OPTACARE. Didirikan untuk membantu fasilitas perawatan mengatasi tantangan efisiensi terberat mereka, startup teknologi kesehatan bertekad untuk mengubah beban perencanaan menjadi sumber efisiensi dan stabilitas.