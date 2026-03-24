Membangun fondasi yang kuat untuk operasi cerdas

Dengan IBM dan BlueIT, Oiki mengubah manajemen pesanan menjadi sistem yang mulus dan didukung AI yang dibangun untuk diskalakan.
Di pasar yang didorong oleh presisi dan kecepatan, bahkan inefisiensi kecil dapat memiliki konsekuensi besar. Oiki, produsen dan distributor baja tahan karat dan aloi khusus terkemuka, menyadari proses manajemen pesanannya perlu dipertajam untuk mendukung keterlibatan strategis daripada terjebak oleh langkah-langkah administratif. Sebagian besar pesanan pelanggan datang melalui email, mengharuskan perwakilan penjualan untuk menafsirkan pesan secara manual dan mencari detailnya di sistem internal. Alur kerja berulang ini menghabiskan waktu berharga dan respons yang tertunda, membatasi skalabilitas dan kepuasan pelanggan.
Meskipun proses tersebut tidak menimbulkan risiko operasional langsung, ada peluang efisiensi dan pertumbuhan yang terlewatkan. Peluangnya jelas: mengubah proses manual menjadi alur kerja cerdas dan efisien yang meningkatkan efisiensi serta meningkatkan pengalaman klien.
Untuk memodernisasi proses manajemen pesanan, Oiki bermitra dengan IBM dan BlueIT, salah satu IBM Business Partner, untuk membangun solusi yang didukung AI yang memanfaatkan ekosistem watsonx. Dibangun berbasis IBM® watsonx.ai, sebuah studio pengembangan AI dan didukung oleh Model Bahasa Besar (LLM) IBM Granite, solusi tersebut mengekstrak detail penting seperti kode produk dan jumlah dari pesanan email. Kemampuan ini diintegrasikan ke dalam alur kerja OIKI melalui IBM Cloud, memastikan skalabilitas dan konektivitas aman dengan ERP dan database dokumen yang ada.
Solusi ini juga menggabungkan modul khusus untuk manajemen dan tata kelola data, memastikan otomatisasi dapat dipercaya dan sesuai. Agen AI, yang dibangun dengan IBM watsonx Orchestrate menafsirkan maksud, memvalidasi data, dan memicu tindakan hilir. Dikombinasikan dengan metodologi AI Accelerator BlueIt dan integrasi Microsoft Teams, solusi ini menciptakan lingkungan otomatis. Pergeseran ini mengalihkan tim penjualan dari pengaturan data manual ke keterlibatan strategis, memungkinkan respons yang lebih cepat dan meletakkan dasar untuk adopsi AI yang lebih luas di seluruh bisnis Oiki.
Solusi yang didukung AI memperkenalkan proses penerimaan pesanan semi-otomatis yang menggantikan pekerjaan manual yang memakan waktu. Perwakilan penjualan sekarang mengunggah email masuk ke antarmuka khusus tempat sistem menganalisis pesan, mengidentifikasi maksud, dan mengekstrak detail penting. Pergeseran ini membebaskan tim dari tugas-tugas berulang, memungkinkan mereka untuk fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah seperti membuat penawaran yang disesuaikan dan memvalidasi pesanan. Alur kerja internal menjadi lebih efisien, dan waktu respons membaik secara signifikan, meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
Waktu pemrosesan rata-rata turun dari 30 menit menjadi 12 menit—berkurang 60%. Manajemen penawaran mengalami penghematan waktu hingga 180 menit per hari, dengan keuntungan lebih lanjut hingga 45% yang diharapkan seiring dengan kemajuan integrasi ERP. Selain efisiensi yang terukur, solusi ini meningkatkan akurasi dan konsistensi, memberdayakan tim untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih andal. Perubahan ini memperkuat hubungan klien dan memosisikan Oiki untuk menskalakan operasinya dengan percaya diri sambil melihat ke depan untuk memperluas AI ke alur kerja tambahan untuk dampak bisnis yang lebih besar.
Oiki Acciai Inossidabili SpA, didirikan pada tahun 1966 dan berbasis di Parma, Italia, adalah produsen dan distributor baja tahan karat dan aloi khusus terkemuka. Selama lebih dari 50 tahun, Oiki berfokus pada pemrosesan dan pengiriman baja tahan karat dalam berbagai bentuk, termasuk baja tuang, lembaran, batang, pipa, dan bersudut, melayani klien industri di seluruh Eropa.
BlueIT adalah perusahaan penyedia layanan TI dan perusahaan manfaat yang berkantor pusat di Italia yang memiliki misi untuk mempercepat perjalanan transformasi digital kliennya dengan aman melalui solusi digital, layanan keamanan siber, dan layanan terkelola kognitif.
© Hak Cipta IBM Corporation Maret, 2026.
IBM, logo IBM, dan IBM Cloud, IBM Granite, IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate adalah merek dagang dari IBM Corp., yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.