New Jersey Department of Community Affairs (NJDCA) adalah lembaga negara bagian yang dibentuk untuk memberikan panduan administratif, dukungan keuangan, dan bantuan teknis bagi pemerintah lokal, organisasi pengembangan masyarakat, bisnis, dan individu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat New Jersey. NJDCA menawarkan program dan layanan yang menanggapi isu-isu yang menjadi perhatian publik, termasuk kebakaran dan keselamatan bangunan, produksi perumahan, perencanaan dan pengembangan masyarakat, serta manajemen dan keuangan pemerintah lokal.