NITORI Co., Ltd. (tautan ada di luar ibm.com) dikenal dengan model SPA “Manufaktur, Logistik, dan Penjualan Ritel” yang orisinil untuk mebel dan barang-barang perabot rumah tangga. Dengan menerapkan prinsip “swasembada”, NITORI telah mengembangkan sistem yang unik untuk kontrol inventaris dan pasokan produk yang stabil, yang memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan produk secara langsung kepada klien secara tepat waktu. Dengan 24.816 karyawan per Februari 2018, perusahaan ini menyediakan berbagai macam produk melalui lebih dari 523 toko ritel di seluruh dunia, termasuk 56 toko di Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat, serta toko online Nitori-Net.