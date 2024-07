nib memanfaatkan teknologi IBM® watsonx Assistant untuk mengembangkan Frankie, konsultan asuransi kesehatan virtual. Frankie berinteraksi dengan pelanggan dengan menanggapi pertanyaan rutin, hal ini membantu agen langsung fokus pada masalah yang lebih kompleks dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

Tantangan bisnis Penyedia asuransi kesehatan nib nz ltd. sangat ingin menghadirkan pendekatan baru dan segar dalam melayani pelanggan. nib sedang mencari cara untuk meningkatkan kemampuan agen layanan pelanggannya dan masalah pelatihan.

Transformasi Untuk meningkatkan kemampuan layanan pelanggannya di tengah pertumbuhan yang pesat, nib bekerja sama dengan IBM dan IBM Business Partner Capgemini untuk mengimplementasikan solusi chatbot berbasis AI pertama di Selandia Baru, yaitu sebuah "konsultan virtual" yang dikenal dengan nama Frankie untuk asuransi kesehatan. Didukung oleh layanan IBM watsonx Assistant, bagian dari portofolio IBM Developer Cloud, solusi ini memungkinkan pelanggan saat ini dan calon pelanggan untuk mengajukan pertanyaan mengenai rencana mereka atau asuransi kesehatan secara umum dengan mengirimkan pertanyaan sehari-hari melalui teks.

Frankie terus mendengarkan dan membangun bank pengetahuannya untuk mempelajari apa yang perlu diketahui oleh para pelanggan kami, sehingga membantu meningkatkan kemampuannya dalam merespons dengan informasi yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang paling tidak biasa sekalipun. Ben Rose General Manager of Direct and Partnerships nib nz ltd.