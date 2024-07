New York Power Authority (NYPA) adalah organisasi listrik negara bagian terbesar di AS. Otoritas juga berupaya untuk menjadi perusahaan listrik publik pertama di negara ini yang sepenuhnya digital. Tujuan ambisius ini merupakan pilar dasar dari rencana strategis VISION2030 organisasi, yang dibuat untuk mendukung inisiatif agresif Negara Bagian New York dalam menangani perubahan iklim. VISION2030 menyediakan peta jalan untuk mentransformasi infrastruktur energi negara menjadi sistem yang bersih, andal, tangguh, dan terjangkau dalam satu dekade ke depan.