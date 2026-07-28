Tata kelola identitas otomatis mendorong ketangkasan tenaga kerja

Dengan IBM Verify, Neurealm menghadirkan tata kelola identitas otomatis yang merampingkan akses dan meningkatkan ketangkasan tenaga kerja
Sebuah bank sektor publik terkemuka mengandalkan proses manual berbasis file untuk mengelola identitas karyawan dan vendor yang mengakibatkan penundaan, inkonsistensi, dan peningkatan risiko operasional. Pembaruan HRMS dan Active Directory bergantung pada tiap karyawan yang membuat, memodifikasi, dan menonaktifkan akun secara manual, suatu pendekatan yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia.
Orientasi karyawan baru sering memakan waktu hingga dua minggu, di mana karyawan tidak memiliki akses tepat waktu ke berbagai aplikasi penting. Identitas vendor ditangani melalui file datar, menciptakan kesenjangan tata kelola dan visibilitas terbatas tentang apa yang diakses setiap orang. Pengaturan yang terbagi-bagi juga menimbulkan kesulitan dalam menegakkan kebijakan keamanan, memenuhi harapan kepatuhan, dan menghasilkan laporan siap audit.
Tim aplikasi dibebani dengan pengelolaan metode autentikasi yang berbeda dan karyawan mengalami kesulitan akibat login berulang kali dan pengalaman akses yang tidak konsisten. Ketika mempercepat inisiatif digital, bank ini membutuhkan solusi manajemen identitas dan akses modern yang mampu memberikan otomatisasi, autentikasi terpadu, tata kelola yang kuat, dan keamanan yang lebih kuat tanpa menambah kompleksitas.
Neurealm menerapkan solusi Manajemen Identitas dan Akses modern menggunakan IBM Security Verify dan produk pendukung untuk merampingkan autentikasi dan mengotomatiskan manajemen siklus hidup identitas. Portal Manajemen Identitas dan Akses (IAM) terpusat dibuat sebagai titik masuk tunggal untuk aplikasi, memungkinkan masuk tunggal tanpa batas melalui SAML, autentikasi berbasis tajuk, dan OpenID Connect. Untuk memperkuat keamanan, solusi ini menerapkan beberapa opsi MFA, termasuk SMS dan Kata Sandi Sekali Pakai (OTP) melalui email, Fast Identity Online (FIDO), deteksi kehadiran pengguna, dan IBM Verify Touch Approval.
Platform ini terintegrasi dengan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (HRMS) Bank melalui API yang memungkinkan penyediaan dan pencabutan otomatis dengan pembaruan data harian dan perubahan akses seketika untuk karyawan yang berhenti bekerja. Pembuatan pengguna vendor juga berlangsung otomatis, dengan pemberian hak akses sistem secara otomatis dan pengelolaan akses tambahan melalui portal layanan mandiri. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM), dan lingkungan Guardium yang dikonfigurasi di seluruh UAT, pemulihan bencana dan produksi, Bank ini kini memiliki ekosistem identitas yang dapat diskalakan, aman, dan terintegrasi penuh.
Implementasi memberikan peningkatan terukur dalam hal keamanan, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Autentikasi multifaktor memperkuat perlindungan terhadap akses yang tidak sah dan mengurangi risiko penipuan, sementara kontrol akses terpadu dan praktik kepatuhan reguler meningkatkan kesiapan audit dan kepercayaan pelanggan. Otomatisasi penyediaan dan pencabutan merampingkan operasi, mengurangi waktu orientasi karyawan dari satu hingga dua minggu menjadi hanya dua hari, dan berkontribusi pada peningkatan 90% dalam efisiensi keseluruhan. Penurunan upaya manual mengurangi biaya operasional dan memungkinkan tim untuk berfokus pada tugas dan layanan pelanggan bernilai lebih tinggi. Dengan SSO, karyawan kini mengakses aplikasi dengan lancar, meningkatkan produktivitas, meningkatkan moral, dan mempercepat pekerjaan sehari-hari. Dengan memodernisasi tata kelola identitas, Bank ini memperkuat postur keamanan, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan fondasi yang dapat diskalakan untuk pertumbuhan digital pada masa depan.
Neurealm adalah perusahaan layanan teknologi yang mengutamakan AI, yang membantu perusahaan membangun sistem cerdas yang menggerakkan masa depan. Kami bekerja di seluruh spektrum AI Fisik hingga AI agen, dari perangkat tepi hingga agen otonom, dan membantu perusahaan beralih dari eksperimen AI ke penerapan tingkat produksi yang didukung oleh NeuGAIN, platform AI terpadu kami. Pendekatan kami yang berbasis hasil dan dipimpin rekayasa mencakup AI, Rekayasa, Data, RunOps, dan lainnya, melayani lebih dari 250 perusahaan di seluruh dunia.
IBM Verify menyediakan sistem masuk tunggal, MFA, dan tata kelola identitas untuk mengamankan akses di seluruh lingkungan hybrid. Dengan autentikasi adaptif dan alur kerja otomatis, Verify menyederhanakan manajemen identitas, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendukung keamanan zero trust dalam skala besar.
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