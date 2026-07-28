Tata kelola identitas otomatis mendorong ketangkasan tenaga kerja

Sebuah bank sektor publik terkemuka mengandalkan proses manual berbasis file untuk mengelola identitas karyawan dan vendor yang mengakibatkan penundaan, inkonsistensi, dan peningkatan risiko operasional. Pembaruan HRMS dan Active Directory bergantung pada tiap karyawan yang membuat, memodifikasi, dan menonaktifkan akun secara manual, suatu pendekatan yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia.

Orientasi karyawan baru sering memakan waktu hingga dua minggu, di mana karyawan tidak memiliki akses tepat waktu ke berbagai aplikasi penting. Identitas vendor ditangani melalui file datar, menciptakan kesenjangan tata kelola dan visibilitas terbatas tentang apa yang diakses setiap orang. Pengaturan yang terbagi-bagi juga menimbulkan kesulitan dalam menegakkan kebijakan keamanan, memenuhi harapan kepatuhan, dan menghasilkan laporan siap audit.

Tim aplikasi dibebani dengan pengelolaan metode autentikasi yang berbeda dan karyawan mengalami kesulitan akibat login berulang kali dan pengalaman akses yang tidak konsisten. Ketika mempercepat inisiatif digital, bank ini membutuhkan solusi manajemen identitas dan akses modern yang mampu memberikan otomatisasi, autentikasi terpadu, tata kelola yang kuat, dan keamanan yang lebih kuat tanpa menambah kompleksitas.