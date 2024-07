Hingga saat ini, ada persepsi umum bahwa hanya generasi baru organisasi cloud native, yang dianggap sebagai pengganggu pasar dan dibangun untuk inovasi yang cepat, yang memulai perjalanan DevOps. Tidak begitu. Untuk setiap Etsy, Uber, atau Netflix, ada banyak perusahaan yang sudah mapan, seperti NBCUniversal, yang berusaha secara konsisten merampingkan waktu untuk memasarkan aplikasi baru, meningkatkan kualitas kode aplikasi, serta mengurangi biaya pengembangan, pengujian, dan penerapan melalui DevOps.



Perusahaan-perusahaan ini mewakili bagian yang saling melintas di industri. Dan terlepas dari kompleksitas organisasi dan IT, mereka mengambil pendekatan DevOps karena ketangkasan sangatlah penting, yaitu kemampuan untuk mempercepat inovasi dan merespons lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis.

Jalur DevOps yang diambil oleh perusahaan besar kemungkinan besar terlihat sangat berbeda dari bisnis yang lahir di cloud, untuk lebih jelasnya. Yang paling penting adalah pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengantarkan perubahan budaya secara luas dan mengubah proses dan paradigma yang sudah berlangsung lama.



NBCUniversal telah berkembang pesat melalui akuisisi dan, saat ini, terdiri dari 17 perusahaan dan unit bisnis individual, termasuk jejak internasionalnya. Karakteristik dari sebagian besar organisasi besar, lingkungan aplikasinya beragam dan multi-kecepatan, dengan perpaduan lingkungan cloud on premises, privat, dan publik, dengan aplikasi bisnis inti yang terintegrasi dengan aplikasi web dan seluler baru. Tim DevOps perusahaan perlu menjembatani variabilitas yang luas dalam kecepatan, proses, alat, keterampilan, dan budaya antara pengembang System of Record (seringkali mainframe) dan pengembang System of Engagement (aplikasi berbasis cloud yang berhubungan dengan pelanggan) untuk mencapai integrasi di seluruh sistem ini.



John Comas, Manajer Platform DevOps di NBCUniversal, bertanggung jawab atas proses dan alat yang mendasari siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) DevOps di NBCUniversal. “Kami perlu menyediakan satu SDLC terstandarisasi kepada pelanggan aplikasi kami karena sejumlah alasan: pertama, untuk mengurangi biaya lisensi aplikasi dengan menghilangkan banyak contoh. Kedua, kami ingin menyediakan sistem standar yang diperkeras on premises untuk perusahaan dan memigrasikan sebanyak mungkin pengguna ke sistem tersebut, sehingga kami dapat menstandardisasi dukungan dan pelatihan. Kami juga ingin meningkatkan kualitas kode yang dikembangkan, dan kami ingin mengembangkannya lebih cepat, lebih efisien, dan dengan biaya lebih rendah,” katanya. “Pembuatan dan penerapan kami memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, dan karena tim aplikasi kami hanya melakukan sedikit atau tidak sama sekali pengujian, maka ada rilis yang mungkin seharusnya tidak pernah diproduksi, sehingga menyebabkan terlalu banyak pemadaman.”



Melakukan perjalanan DevOps menjadi dorongan untuk membangun alur kerja di empat grup yang secara historis tidak terintegrasi dengan baik, tim Pengembangan, QA, Run, dan SDLC. Perjalanan ini mencakup teknologi serta pola pikir, mempercepat inovasi dengan memecah proses kompleks menjadi unit kerja terkecil dan menjalankannya secara paralel bila memungkinkan.