National University Health System (NUHS) (tautan berada di luar ibm.com) bertujuan untuk mengubah cara penyakit dapat dicegah dan dikelola dengan menemukan penyebab penyakit, pengembangan perawatan yang lebih efektif melalui penelitian multidisiplin kolaboratif dan uji klinis, dan penciptaan teknologi yang lebih baik serta sistem pemberian perawatan melalui kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki nilai dan visi yang sama.

Institusi dalam NUHS Group meliputi National University Hospital, Ng Teng Fong General Hospital, Jurong Community Hospital, dan Alexandra Hospital; tiga Pusat Khusus Nasional—National University Cancer Institute, Singapura (NCIS), National University Heart Centre, Singapura (NUHCS), dan National University Centre for Oral Health, Singapura (NUCOHS); National University Polyclinics (NUP); Jurong Medical Centre; dan tiga program ilmu kesehatan NUS—Fakultas Kedokteran NUS Yong Loo Lin (termasuk Alice Lee Centre for Nursing Studies), Fakultas Kedokteran Gigi NUS, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat NUS Saw Swee Hock.

Dengan institusi anggota di bawah struktur tata kelola yang sama, NUHS menciptakan sinergi untuk kemajuan kesehatan dengan mengintegrasikan perawatan pasien, pendidikan ilmu kesehatan dan penelitian biomedis. Sebagai Sistem Kesehatan Regional, NUHS bekerja sama dengan mitra layanan kesehatan dan sosial di seluruh Singapura untuk mengembangkan dan menerapkan program yang berkontribusi terhadap populasi yang sehat dan terlibat di bagian barat Singapura.