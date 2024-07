Pemenang 10 Teratas HFS SAP SuccessFactors Services

IBM menduduki peringkat no. 1 dalam Suara Pelanggan, no. 1 dalam Keluasan Layanan dan Kemampuan Pengiriman, dan no. 2 dalam Keseluruhan Praktik SAP SuccessFactors di antara 15 penyedia layanan teratas.