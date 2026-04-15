Membangun AI agen tepercaya untuk kesehatan ibu dalam skala besar

Dalam validasi awal, model AI multimodal MyLúa yang sedang dalam proses paten menunjukkan akurasi lebih dari 90% dalam mengidentifikasi risiko depresi pascapersalinan selama trimester pertama—beberapa bulan lebih awal dibandingkan metode skrining tradisional. Sinyal kepercayaan juga menunjukkan hasil positif: 79% ibu menyatakan merasa nyaman berbagi informasi kesehatan yang sensitif melalui platform. Indikator keterlibatan pun menjanjikan: 48% peserta menyelesaikan kegiatan kesehatan proaktif, dan 44% mengakses pendidikan yang disesuaikan dengan trimester.

Untuk tim perawatan dan organisasi kesehatan ibu, pengujian percontohan awal menunjukkan potensi untuk menghasilkan sinyal lebih dini—64% ibu menyelesaikan penilaian risiko kesehatan—sekaligus mengurangi beban administratif melalui ringkasan terstruktur dari interaksi anggota, yang membantu doula dan koordinator perawatan menghabiskan lebih banyak waktu untuk dukungan dengan sentuhan tinggi. Desain pelestarian privasi platform ini juga semakin mendukung tata kelola dan skalabilitas tingkat layanan kesehatan, karena informasi identifikasi pribadi dan informasi kesehatan yang dilindungi tidak dikirim ke model bahasa besar.

Saat ini, platform multi-agen MyLúa telah aktif, memperluas akses ke dukungan kesehatan ibu melalui panduan multibahasa yang selaras secara budaya untuk masa kehamilan hingga tahun pertama pascapersalinan. LÚA juga melampaui sekadar menjawab pertanyaan dengan menjalankan tindakan dukungan, seperti check-in otomatis, pengingat, dan aktivasi sumber daya, sehingga membantu keluarga memperoleh bantuan tepat waktu di antara jadwal kunjungan. Michael Conward, Ph.D., CTO dan salah satu pendiri MyLúa Health, mengatakan, “Kami menciptakan LÚA untuk memastikan tidak ada wanita yang harus menjalani kehamilan atau perawatan pascapersalinan sendirian. Teknologi memungkinkan kami memberikan dukungan yang proaktif dan penuh empati dalam skala besar—dukungan yang mencerminkan kebutuhan orang tua, ibu, serta penerima dukungan kehamilan dan pascapersalinan.”

Untuk tim perawatan dan organisasi kesehatan ibu, platform ini mengubah percakapan menjadi insight dan ringkasan yang dapat ditindaklanjuti, yang membantu mengurangi upaya manual serta mendukung beban kasus yang lebih besar. Desain modularnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan diintegrasikan ke dalam program berbasis penyedia, pembayar, pemberi kerja, dan komunitas.

Dengan menyatukan desain yang berpusat pada manusia dengan AI yang bertanggung jawab sebagai inti, MyLúa Health dan IBM® membantu menutup kesenjangan dalam perawatan ibu, memperkuat kepercayaan, serta memperluas akses ke dukungan berkualitas‑tinggi—menciptakan masa depan yang lebih adil dan penuh empati bagi perempuan dan keluarga.