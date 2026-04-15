Membangun AI agen tepercaya untuk kesehatan ibu dalam skala besar

MyLúa Health menyediakan dukungan,
kesehatan ibu yang tepercaya dan selaras secara budaya
dengan solusi AI dari IBM®
Hasil kesehatan ibu di Amerika Serikat tetap sangat tidak merata, dengan komunitas yang kurang terlayani—terutama perempuan kulit hitam dan Pribumi—secara tidak proporsional terdampak oleh komplikasi dan kematian terkait kehamilan. Lebih dari 80% kematian terkait kehamilan dapat dicegah.1 Definisi CDC tentang pencegahan—kematian yang dapat dihindari melalui perubahan yang wajar pada pasien, penyedia, fasilitas, sistem, dan faktor komunitas1—membantu mempertajam insight dasar MyLúa Health.
Meningkatkan hasil membutuhkan dukungan tepercaya yang menjangkau keluarga di luar klinik. Keyakinan tersebut melandasi LÚA, sebuah platform kesehatan ibu yang didukung AI yang dirancang untuk memberikan panduan berbasis bukti yang selaras secara budaya selama masa kehamilan hingga tahun pertama pascapersalinan, termasuk pada momen-momen penting di antara jadwal kunjungan. “Setiap ibu berhak mendapatkan dukungan yang memahami dirinya—bukan hanya datanya. LÚA dibangun untuk menjangkau keluarga di mana mereka berada, dengan bimbingan yang mencerminkan budaya, bahasa, dan pengalaman mereka,” kata J'Vanay Santos-Fabian, MBA, CEO dan Co-Founder MyLúa Health.
Untuk mewujudkan visi tersebut secara praktis dalam skala besar, MyLúa Health membutuhkan platform siap perusahaan yang mampu memberikan jawaban yang konsisten, mempersonalisasi dukungan dengan empati dan konteks, melindungi informasi kesehatan yang sensitif, serta menghubungkan pengguna ke langkah selanjutnya seperti check-in, pengingat, dan sumber daya lokal.
MyLúa bermitra dengan IBM® untuk merancang, menguji, dan menerapkan platform kesehatan ibu multi-agen yang didukung oleh IBM® watsonx.ai, IBM® watsonx Orchestrate, IBM® Cloud, dan IBM Cloud Code Engine. Tujuannya adalah memberikan dukungan yang empatik dan sadar konteks, yang dapat menjangkau pengguna di mana pun mereka berada, memahami kebutuhan mereka, dan mengambil tindakan—secara aman serta dalam skala besar.
IBM® watsonx.ai menyediakan lingkungan model yang diatur dengan kemampuan multibahasa serta praktik AI yang bertanggung jawab yang sesuai untuk penggunaan di bidang perawatan kesehatan. IBM® watsonx Orchestrate mengoordinasikan agen khusus di berbagai domain emosional, fisik, dan sosial, mengubah niat pengguna menjadi tindakan yang terselesaikan, seperti check-in, pengingat, aktivasi sumber daya, dan ringkasan. Digunakan di IBM® Cloud melalui IBM® Cloud Code Engine (dengan FastAPI, Postgres, dan Redis), arsitektur ini mendukung penskalaan yang aman untuk beban kerja yang diatur. Setelah pengujian penerimaan pengguna yang ekstensif, agen telah diterapkan dan platform tersedia di Apple App Store dan Google Play Store.
Dalam validasi awal, model AI multimodal MyLúa yang sedang dalam proses paten menunjukkan akurasi lebih dari 90% dalam mengidentifikasi risiko depresi pascapersalinan selama trimester pertama—beberapa bulan lebih awal dibandingkan metode skrining tradisional. Sinyal kepercayaan juga menunjukkan hasil positif: 79% ibu menyatakan merasa nyaman berbagi informasi kesehatan yang sensitif melalui platform. Indikator keterlibatan pun menjanjikan: 48% peserta menyelesaikan kegiatan kesehatan proaktif, dan 44% mengakses pendidikan yang disesuaikan dengan trimester.
Untuk tim perawatan dan organisasi kesehatan ibu, pengujian percontohan awal menunjukkan potensi untuk menghasilkan sinyal lebih dini—64% ibu menyelesaikan penilaian risiko kesehatan—sekaligus mengurangi beban administratif melalui ringkasan terstruktur dari interaksi anggota, yang membantu doula dan koordinator perawatan menghabiskan lebih banyak waktu untuk dukungan dengan sentuhan tinggi. Desain pelestarian privasi platform ini juga semakin mendukung tata kelola dan skalabilitas tingkat layanan kesehatan, karena informasi identifikasi pribadi dan informasi kesehatan yang dilindungi tidak dikirim ke model bahasa besar.
Saat ini, platform multi-agen MyLúa telah aktif, memperluas akses ke dukungan kesehatan ibu melalui panduan multibahasa yang selaras secara budaya untuk masa kehamilan hingga tahun pertama pascapersalinan. LÚA juga melampaui sekadar menjawab pertanyaan dengan menjalankan tindakan dukungan, seperti check-in otomatis, pengingat, dan aktivasi sumber daya, sehingga membantu keluarga memperoleh bantuan tepat waktu di antara jadwal kunjungan. Michael Conward, Ph.D., CTO dan salah satu pendiri MyLúa Health, mengatakan, “Kami menciptakan LÚA untuk memastikan tidak ada wanita yang harus menjalani kehamilan atau perawatan pascapersalinan sendirian. Teknologi memungkinkan kami memberikan dukungan yang proaktif dan penuh empati dalam skala besar—dukungan yang mencerminkan kebutuhan orang tua, ibu, serta penerima dukungan kehamilan dan pascapersalinan.”
Untuk tim perawatan dan organisasi kesehatan ibu, platform ini mengubah percakapan menjadi insight dan ringkasan yang dapat ditindaklanjuti, yang membantu mengurangi upaya manual serta mendukung beban kasus yang lebih besar. Desain modularnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan diintegrasikan ke dalam program berbasis penyedia, pembayar, pemberi kerja, dan komunitas.
Dengan menyatukan desain yang berpusat pada manusia dengan AI yang bertanggung jawab sebagai inti, MyLúa Health dan IBM® membantu menutup kesenjangan dalam perawatan ibu, memperkuat kepercayaan, serta memperluas akses ke dukungan berkualitas‑tinggi—menciptakan masa depan yang lebih adil dan penuh empati bagi perempuan dan keluarga.
MyLúa Health adalah platform AI agen perusahaan yang dibangun di atas IBM® watsonx, yang menyediakan dukungan kesehatan ibu multibahasa yang dipersonalisasi. Kerangka kerja AI multimodal yang sedang dalam proses paten ini mengidentifikasi pola risiko sejak dini dari beragam input data, mengubah sinyal emosional, fisik, dan sosial menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti bagi ibu, tim perawatan, dan organisasi kesehatan.
1U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Pencegahan Kematian Ibu. Terakhir diubah pada 24 September 2024. https://www.cdc.gov/maternal-mortality/preventing-pregnancy-related-deaths/index.html#cdc_program_profile_program_impact-what-factors-contribute-to-pregnancy-related-deaths
