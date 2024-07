Whereoware adalah agensi digital terkemuka dan IBM Gold Business Partner dengan pengalaman lebih dari 18 tahun dalam membangun situs web pemenang penghargaan, kampanye otomatisasi pemasaran, aplikasi seluler, dan produk digital, serta meningkatkan ROI dengan integrasi data dan periklanan digital. WOWCommerce dari Whereoware adalah paket akselerator yang membawa situs web kaya fitur ke pasar dengan lebih cepat. Sebagai finalis IBM Beacon Award 2017, pemenang IBM Beacon Award 2015, dan Partner of the Year pada tahun 2011, 2013, 2014, dan 2015, Whereoware membantu klien mengimplementasikan dan mengintegrasikan solusi IBM Watson Customer Engagement, termasuk IBM Watson Campaign Automation, IBM Watson Marketing Insights, dan IBM Watson Customer Experience Analytics. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi dan layanan dari Whereoware, silakan kunjungi: whereoware.com (tautan berada di luar ibm.com)

