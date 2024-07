M&T Bank Corporation (tautan berada di luar ibm.com) adalah perusahaan induk keuangan yang berkantor pusat di Buffalo, New York. Anak perusahaan perbankan utama M&T, M&T Bank, mengoperasikan kantor perbankan di New York, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Connecticut, Virginia, Virginia Barat, dan District of Columbia. Layanan terkait piutang disediakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan Wilmington Trust dan oleh M&T Bank.