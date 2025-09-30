Untuk memodernisasi operasi dan mengurangi risiko, Mizuho Bank berkolaborasi dengan IBM untuk menerapkan IBM Instana® Observability. Solusi ini memberikan visibilitas real-time ke dalam kinerja sistem dan perilaku aplikasi, membantu tim di Mizuho mendeteksi dan menyelesaikan masalah sebelum mereka memengaruhi pelanggan.

Seperti yang dijelaskan oleh Daiki Hagiwara dari Tim IT Saluran Digital Mizuho, "Dengan dirilisnya sistem perbankan internet yang baru, kami ingin menghindari kegagalan dan melindungi layanan. Itu sebabnya kami memutuskan untuk mengadopsi observabilitas—guna memungkinkan respons cepat jika terjadi sesuatu.”

Mizuho memilih IBM Instana karena kemampuan penerapannya yang cepat—kurang dari lima menit per server—dengan dampak minimal pada sistem yang ada dan dasbor yang intuitif, mudah dibaca, dapat diakses oleh pemangku kepentingan teknis dan nonteknis. Dengan dukungan kuat dari IBM Consulting® dan IBM® Technology Expert Labs, bank mengintegrasikan Instana selama perombakan besar-besaran platform perbankan internet mereka, Mizuho Direct.

Implementasi ini memberi tim TI di Mizuho Bank insight tentang kesehatan sistem, kinerja, dan aliran transaksi di berbagai sistem dan platform. Tim merasa diberdayakan untuk menyelidiki dan memahami masalah tanpa perlu mereproduksinya di lingkungan pengujian atau menunggu data log. Dasbor khusus di Instana menyederhanakan komunikasi dan pelaporan, terutama selama periode berisiko tinggi seperti pemantauan pasca-peluncuran. Dengan membuat data kinerja dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti, penerapan Instana mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara tim TI dan bisnis, membantu Mizuho beralih dari pemadam kebakaran reaktif ke kontrol proaktif.