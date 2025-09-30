Mizuho Bank memangkas waktu respons insiden dan memperkuat kolaborasi dengan IBM Instana Observability
Mizuho Bank, pelopor perbankan internet, melayani jutaan nasabah melalui platform web dan mobile mereka. Ketika saluran non-tatap muka menjadi hal yang biasa, ekspektasi pelanggan akan ketersediaan tanpa gangguan dan kinerja yang mulus melonjak. Namun, lingkungan TI bank yang makin kompleks menempatkan tekanan yang makin besar pada tim operasi kecil mereka yang bertugas memelihara infrastruktur yang sangat penting.
Biasanya alat pemantauan hanya memicu peringatan setelah masalah terjadi, sehingga tim harus berebut untuk menyelidiki masalah secara manual. Dengan pendekatan reaktif ini, mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan insiden sering kali memakan waktu tiga jam. Proses pelaporan yang memakan waktu mengalihkan perhatian dari pengembangan strategis, sementara penundaan penyelesaian mengancam kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Dalam dunia perbankan online—di mana kegagalan sistem dapat dianggap sebagai masalah sosial—Mizuho membutuhkan solusi pengamatan proaktif untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut meningkat sehingga mereka dapat menjunjung tinggi reputasi stabilitas dan keandalan mereka.
dalam waktu respons insiden dari sekitar 3 jam menjadi 1 jam
dalam waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan
Untuk memodernisasi operasi dan mengurangi risiko, Mizuho Bank berkolaborasi dengan IBM untuk menerapkan IBM Instana® Observability. Solusi ini memberikan visibilitas real-time ke dalam kinerja sistem dan perilaku aplikasi, membantu tim di Mizuho mendeteksi dan menyelesaikan masalah sebelum mereka memengaruhi pelanggan.
Seperti yang dijelaskan oleh Daiki Hagiwara dari Tim IT Saluran Digital Mizuho, "Dengan dirilisnya sistem perbankan internet yang baru, kami ingin menghindari kegagalan dan melindungi layanan. Itu sebabnya kami memutuskan untuk mengadopsi observabilitas—guna memungkinkan respons cepat jika terjadi sesuatu.”
Mizuho memilih IBM Instana karena kemampuan penerapannya yang cepat—kurang dari lima menit per server—dengan dampak minimal pada sistem yang ada dan dasbor yang intuitif, mudah dibaca, dapat diakses oleh pemangku kepentingan teknis dan nonteknis. Dengan dukungan kuat dari IBM Consulting® dan IBM® Technology Expert Labs, bank mengintegrasikan Instana selama perombakan besar-besaran platform perbankan internet mereka, Mizuho Direct.
Implementasi ini memberi tim TI di Mizuho Bank insight tentang kesehatan sistem, kinerja, dan aliran transaksi di berbagai sistem dan platform. Tim merasa diberdayakan untuk menyelidiki dan memahami masalah tanpa perlu mereproduksinya di lingkungan pengujian atau menunggu data log. Dasbor khusus di Instana menyederhanakan komunikasi dan pelaporan, terutama selama periode berisiko tinggi seperti pemantauan pasca-peluncuran. Dengan membuat data kinerja dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti, penerapan Instana mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara tim TI dan bisnis, membantu Mizuho beralih dari pemadam kebakaran reaktif ke kontrol proaktif.
Setelah menerapkan IBM Instana Observability, Mizuho Bank mencapai peningkatan terukur dalam efisiensi operasional, layanan pelanggan, dan ketahanan sistem. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelidiki dan melaporkan masalah turun lebih dari 65%, mengurangi respons insiden dari sekitar tiga jam menjadi satu jam. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan berkurang lebih dari 50%, dan upaya yang dibutuhkan untuk pemantauan juga diminimalkan secara signifikan, berkat penggunaan dasbor yang menyediakan visibilitas bersama di seluruh tim teknis dan bisnis.
Kaori Iwasaki, Manajer di Divisi TI di Mizuho Research & Technologies, mengatakan, "Dengan Instana, kami sekarang bisa langsung melihat di mana perlambatan terjadi, apa masalahnya, dan sejauh mana dampaknya—hanya dalam sekejap. Kecepatan dalam memahami situasi telah meningkat pesat."
Didorong oleh hasil ini, Mizuho mulai memperluas Instana di seluruh sistem dan saluran tambahan untuk menyatukan pengamatan di seluruh lingkungan mereka. Ke depannya, bank berencana untuk terus memperkuat infrastruktur perbankan internet mereka.
Mizuho Bank, Ltd. , salah satu lembaga keuangan terbesar dan terkemuka di Jepang, menawarkan berbagai layanan perbankan untuk individu, perusahaan, dan institusi. Sebagai bagian inti dari Mizuho Financial Group, bank ini memainkan peran penting dalam mendukung infrastruktur keuangan Jepang dan memimpin dalam inovasi perbankan digital. Dengan fokus yang kuat pada pengalaman pelanggan dan keunggulan operasional, Mizuho terus berinvestasi dalam teknologi canggih untuk memberikan layanan keuangan yang aman, mulus, dan andal di seluruh saluran digital.
