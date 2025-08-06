Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. telah menempatkan keberlanjutan sebagai isu manajemen utama dan terus mengatasinya melalui berbagai kegiatan bisnis. Perusahaan ini menawarkan sistem “farmers 360° link” (koneksi petani 360°) kepada petani kapas di Zambia, Afrika, yang menciptakan pengalaman berkelanjutan baru dengan menghubungkan petani kapas (produsen) di Zambia dengan konsumen di Jepang. Sistem ini menggunakan teknologi blockchain untuk memvisualisasikan perjalanan bahan baku yang digunakan dalam produk, serta meningkatkan nilai produk dengan menyampaikan pemikiran dan cerita para produsen kepada konsumen. Hal ini juga memungkinkan konsumen untuk secara langsung mendukung produsen melalui platform. Kunci untuk mencapai kesuksesan ini adalah mengembangkan aplikasi mobile yang cocok untuk produsen, yang sebagian besar umumnya tidak terbiasa dengan smartphone karena lingkungan komunikasi yang buruk; dan untuk konsumen, yang memiliki akses ke produk; serta menghubungkan kedua belah pihak. Perusahaan memilih IBM sebagai mitra kreasi bersama untuk pengembangan aplikasi. Sistem yang terwujud berkat pengujian pengguna yang menyeluruh dan pengalaman luas para pakar IBM ini menarik banyak perhatian, dan sekarang digunakan oleh sejumlah merek pakaian terkemuka.