Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. telah menempatkan keberlanjutan sebagai isu manajemen utama dan terus mengatasinya melalui berbagai kegiatan bisnis. Perusahaan ini menawarkan sistem “farmers 360° link” (koneksi petani 360°) kepada petani kapas di Zambia, Afrika, yang menciptakan pengalaman berkelanjutan baru dengan menghubungkan petani kapas (produsen) di Zambia dengan konsumen di Jepang. Sistem ini menggunakan teknologi blockchain untuk memvisualisasikan perjalanan bahan baku yang digunakan dalam produk, serta meningkatkan nilai produk dengan menyampaikan pemikiran dan cerita para produsen kepada konsumen. Hal ini juga memungkinkan konsumen untuk secara langsung mendukung produsen melalui platform. Kunci untuk mencapai kesuksesan ini adalah mengembangkan aplikasi mobile yang cocok untuk produsen, yang sebagian besar umumnya tidak terbiasa dengan smartphone karena lingkungan komunikasi yang buruk; dan untuk konsumen, yang memiliki akses ke produk; serta menghubungkan kedua belah pihak. Perusahaan memilih IBM sebagai mitra kreasi bersama untuk pengembangan aplikasi. Sistem yang terwujud berkat pengujian pengguna yang menyeluruh dan pengalaman luas para pakar IBM ini menarik banyak perhatian, dan sekarang digunakan oleh sejumlah merek pakaian terkemuka.
Mitsui & Co. menyediakan “farmers 360° link”, sistem pelacakan untuk produk pertanian, yang melalui blockchain menghubungkan langsung petani di Zambia, Afrika, yang menanam kapas dengan metode pertanian berkelanjutan, dengan konsumen di Jepang yang membeli produk pakaian yang dibuat dari kapas tersebut. Tantangan dalam mewujudkan sistem ini adalah mengembangkan aplikasi mobile (“aplikasi lapangan”) untuk digunakan oleh manajer penanaman di Zambia yang membeli kapas secara lokal, dan aplikasi konsumen untuk digunakan oleh konsumen Jepang. Aplikasi lapangan harus mudah digunakan, bahkan bagi orang di lapangan yang tidak familiar dengan smartphone, dan harus berfungsi dengan baik, bahkan di daerah dengan sinyal yang lemah. Aplikasi konsumen membutuhkan pengalaman pengguna (UX) dan antarmuka pengguna (UI) yang sederhana bagi pengguna di negara maju dan selaras dengan citra produk pakaian.
Mitsui & Co. mengumumkan pilihan sistem pelacakan berbasis SaaS Transparent Supply bersama IBM Supply Chain Intelligence Suite sebagai platform blockchain. Perusahaan juga memilih IBM sebagai mitra kreasi bersama untuk pengembangan aplikasi. Alasan pilihan itu adalah karena proposal tersebut menawarkan tingkat penyelesaian yang tinggi, termasuk pengetahuan terperinci tentang daerah lokal di Zambia, di samping banyak ide teknis dan pengetahuan untuk membuat aplikasi terbaik. Pengembangan aplikasi dilakukan oleh Pakar IBM yang mengunjungi situs untuk melakukan pengujian dan modifikasi berulang, dengan mempertimbangkan literasi IT dan lingkungan komunikasi pengguna lokal. Aplikasi konsumen dibangun sambil menerapkan masukan dari pengguna pengujian, dan Pakar IBM juga memberikan konversi keterampilan kepada insinyur lokal untuk produksi internal.
Pada April 2022, aplikasi lapangan mulai digunakan di sekitar 3.000 perkebunan. Pada April 2023, merek fashion Ron Herman, dan pada Agustus tahun yang sama, BEAMS, keduanya mulai menjual produk pakaian yang menggunakan “farmers 360° link”. Kegiatan untuk mendukung petani lokal lainnya juga akan diluncurkan di masa mendatang. Konsep ini telah mendapat dukungan dari banyak perusahaan, dan Mitsui & Co. bermaksud untuk memperluas kolaborasi lebih jauh. Untuk tujuan ini, perusahaan akan terus meningkatkan fungsionalitas aplikasi, dan juga mempertimbangkan untuk memperluas ”farmers 360° link” ke wilayah lain seperti Eropa, serta menerapkannya pada tanaman lain seperti biji kakao dan biji kopi.
Produk dan layanan utama dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut.
Di bidang Sumber Daya Mineral & Logam, Energi, Proyek Infrastruktur, Mobilitas, Kimia, Produk Besi & Baja, Makanan, Manajemen Makanan & Retail, Kesehatan, Bisnis IT & Komunikasi dan Bisnis Pengembangan Perusahaan, Mitsui memanfaatkan basis penjualan global, jaringan, dan kemampuan informasinya untuk terlibat dalam berbagai bisnis dari berbagai sudut, termasuk berbagai macam penjualan produk, logistik dan pembiayaan yang mendasarinya, serta arsitektur dan operasi proyek internasional.
September 2023
