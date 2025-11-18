IBM dan MII membangun solusi yang memberdayakan klien untuk mengatasi tantangan sistem lama
Mitra Integrasi Informatika (MII), IBM Build Partner dari Indonesia, khusus bergerak dalam menyediakan solusi integrasi yang kuat untuk bisnis, terutama di segmen perbankan dan keuangan. Sebagai pemain kunci dalam lingkungan transaksi dan integrasi aplikasi, MII ingin membantu perusahaan berhasil mengatasi tantangan sistem lama yang kompleks dan tidak efisien.
Banyak perusahaan dengan lingkungan TI tingkat perusahaan yang luas memerlukan praktik penyiapan dan pemeliharaan yang ekstensif untuk mengoptimalkan integrasi. Tingkat kompleksitas ini menyebabkan ketergantungan besar pada karyawan yang terampil dan peningkatan komplikasi operasional. Inefisiensi dalam aksesibilitas informasi transaksi dan konektivitas antara berbagai aplikasi dan layanan mengakibatkan gangguan layanan, menghambat kolaborasi dan memperlambat laju transformasi inisiatif digital. Tantangan ini secara signifikan dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan data real-time dan merampingkan proses, yang pada akhirnya mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kinerja bisnis secara keseluruhan.
MII menyadari perlunya solusi integrasi untuk menyelesaikan tantangan integrasi ini—dan membantu perusahaan dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
dalam linimasa proyek integrasi dengan menggunakan webMethods
dalam permintaan dukungan TI saat menggunakan webMethods untuk integrasi
MII bekerja sama dengan IBM untuk menciptakan solusi iPaaS yang dinamis dengan kemampuan integrasi data, aplikasi, dan integrasi cloud—KOMI. MII memilih IBM karena penawaran integrasi hybrid yang kuat, keahlian industri yang luas, dan hubungan mitra yang kuat. Mereka menggunakan platform IBM WebMethod Hybrid Integration sebagai dasar untuk solusi integrasi khusus MII.
Kolaborasi antara MII dan IBM dimulai dengan penilaian menyeluruh terhadap lingkungan perusahaan yang ada dan persyaratan infrastruktur pembayaran baru di Indonesia. Tim pakar IBM bekerja sama dengan MII untuk merancang solusi integrasi yang disesuaikan yang mengatasi tantangan khusus operasi perbankan dan keuangan yang kompleks, termasuk menghubungkan sistem informasi transaksi inti dan berbagai saluran sisi pelanggan. Solusi ini dikembangkan untuk mendukung kemampuan seperti sistem Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) yang diluncurkan pada Desember 2021.
Fitur out-of-box yang tersedia bagi pengguna KOMI melalui teknologi WebMethods meliputi:
IBM WebMethods dan KOMI menawarkan beberapa fitur dan manfaat bagi klien layanan perbankan dan keuangan.
Integrasi layanan mandiri: Pengguna non-developer dan non-teknis dapat membangun, mengonfigurasi, dan mengelola integrasi tanpa keahlian pengodean, secara signifikan mengurangi ketergantungan pada departemen TI dan mempercepat proyek integrasi.
Manajemen data terpusat: Dengan memanfaatkan webMethods, KOMI mengumpulkan informasi transaksi di lokasi terpusat, meminimalkan gangguan layanan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian data dan aplikasi, serta meningkatkan aksesibilitas data. Pengguna sekarang dapat memiliki akses ke data yang mereka butuhkan, kapan pun mereka membutuhkannya.
Integrasi berbasis hybrid cloud: KOMI, dibangun di atas hybrid cloud, mengurangi kebutuhan akan perangkat keras integrasi on premises, mengurangi pengeluaran modal, dan menyederhanakan kompleksitas operasional.
Alur kerja otomatis: IBM WebMethods memungkinkan bisnis yang menggunakan KOMI untuk membuat alur kerja yang menghubungkan aplikasi, menyederhanakan proses, dan mengotomatiskan tugas berulang, memungkinkan pengguna untuk berfokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Manajemen API bawaan: Kemampuan API IBM memungkinkan KOMI menawarkan solusi yang lebih mudah diskalakan dan aman untuk mengelola API sepanjang siklus hidup, menghilangkan kebutuhan untuk penerbitan API khusus atau menggabungkan API dari layanan lain.
Model penetapan harga berbasis langganan IBM WebMethods menjadikannya alternatif yang hemat biaya dan dapat diskalakan untuk solusi integrasi tradisional. Dengan memanfaatkan platform WebMethods IBMS, KOMI menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk data penggunanya, meningkatkan konektivitas di seluruh aplikasi dan meningkatkan kelincahan bisnis secara keseluruhan. Ini memberdayakan klien MII untuk fokus memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan mereka, mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam bisnis mereka.
Berkat kemampuan integrasi IBM WebMethods dan KOMI, perusahaan jasa perbankan dan keuangan sekarang dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan fokus pada inisiatif strategis.
Pengguna KOMI dapat mengharapkan untuk melihat pengurangan 40% dalam jadwal proyek integrasi dan penurunan 30% dalam permintaan dukungan TI yang terkait dengan masalah integrasi, menurut laporan Forrester Consulting tahun 2024.1 Lingkungan kerja sehari-hari pengguna KOMI telah mengalami peningkatan yang signifikan dengan karyawan yang sekarang dapat mengakses dan berbagi data dengan lancar di seluruh aplikasi. Hal ini telah mendorong kolaborasi yang lebih baik dan proses yang lebih efisien, yang pada akhirnya menghasilkan organisasi yang lebih tangkas dan responsif.
Sebagai manfaat dari webMethods, CIO dari perusahaan yang telah mengadopsi KOMI mengatakan, “Dengan solusi IBM webMethods, kami tidak hanya menyederhanakan lingkungan integrasi kami, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi. Tim kami sekarang dapat fokus untuk mendorong nilai bisnis daripada bergulat dengan kompleksitas integrasi."
Industri perbankan dan keuangan pada umumnya juga memperhatikan keberhasilan KOMI. Perusahaan yang memanfaatkan KOMI telah menetapkan tolok ukur untuk Transformasi, menunjukkan kekuatan integrasi berbasis hybrid cloud dalam mendorong ketangkasan bisnis dan kepuasan pelanggan.
MII berencana untuk mengeksplorasi lebih lanjut kemampuan IBM WebMethods dan KOMI, mengintegrasikan aplikasi dan layanan tambahan untuk terus mendorong perjalanan transformasi digital klien mereka. IBM akan tetap menjadi kolaborator utama, memberikan dukungan dan keahlian berkelanjutan untuk memastikan kesuksesan MII yang berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi penuh dari webMethods.
PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)merupakan anak perusahaan publik PT. Metrodata Electronics, Tbk, didirikan pada tahun 1996. Berbasis di Indonesia, MII mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk perusahaan dan korporasi. Penawaran perusahaan meliputi infrastruktur, layanan terkelola TIK, integrasi sistem, dan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) skala penuh. MII juga menyediakan layanan manajemen dan konsultasi TIK berdasarkan praktik terbaik industri.
