MII bekerja sama dengan IBM untuk menciptakan solusi iPaaS yang dinamis dengan kemampuan integrasi data, aplikasi, dan integrasi cloud—KOMI. MII memilih IBM karena penawaran integrasi hybrid yang kuat, keahlian industri yang luas, dan hubungan mitra yang kuat. Mereka menggunakan platform IBM WebMethod Hybrid Integration sebagai dasar untuk solusi integrasi khusus MII.

Kolaborasi antara MII dan IBM dimulai dengan penilaian menyeluruh terhadap lingkungan perusahaan yang ada dan persyaratan infrastruktur pembayaran baru di Indonesia. Tim pakar IBM bekerja sama dengan MII untuk merancang solusi integrasi yang disesuaikan yang mengatasi tantangan khusus operasi perbankan dan keuangan yang kompleks, termasuk menghubungkan sistem informasi transaksi inti dan berbagai saluran sisi pelanggan. Solusi ini dikembangkan untuk mendukung kemampuan seperti sistem Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) yang diluncurkan pada Desember 2021.

Fitur out-of-box yang tersedia bagi pengguna KOMI melalui teknologi WebMethods meliputi:

Transfer online

Memfasilitasi transfer dana menggunakan jaringan transfer online lokal, dengan pemantauan semua transaksi secara real-time

Memfasilitasi transfer dana menggunakan jaringan transfer online lokal, dengan pemantauan semua transaksi secara real-time Dukungan BI-FAST

Membantu tim mengimplementasikan BI-FAST fase 1 dan fase 2, mendukung koneksi API, dan membantu menyediakan transaksi yang cepat dan aman

Membantu tim mengimplementasikan BI-FAST fase 1 dan fase 2, mendukung koneksi API, dan membantu menyediakan transaksi yang cepat dan aman Smart Virtual Account (VA)

Memudahkan tim mengelola dan memantau transaksi VA serta mengelola kartu yang diterbitkan oleh bank

Memudahkan tim mengelola dan memantau transaksi VA serta mengelola kartu yang diterbitkan oleh bank Pembayaran host-to-host

Fitur satu platform untuk pembayaran tagihan yang siap untuk adopsi API terbuka dan dapat mengelola serta memanfaatkan API dengan efektif, aman, serta dapat diskalakan

IBM WebMethods dan KOMI menawarkan beberapa fitur dan manfaat bagi klien layanan perbankan dan keuangan.

Integrasi layanan mandiri: Pengguna non-developer dan non-teknis dapat membangun, mengonfigurasi, dan mengelola integrasi tanpa keahlian pengodean, secara signifikan mengurangi ketergantungan pada departemen TI dan mempercepat proyek integrasi.

Manajemen data terpusat: Dengan memanfaatkan webMethods, KOMI mengumpulkan informasi transaksi di lokasi terpusat, meminimalkan gangguan layanan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian data dan aplikasi, serta meningkatkan aksesibilitas data. Pengguna sekarang dapat memiliki akses ke data yang mereka butuhkan, kapan pun mereka membutuhkannya.

Integrasi berbasis hybrid cloud: KOMI, dibangun di atas hybrid cloud, mengurangi kebutuhan akan perangkat keras integrasi on premises, mengurangi pengeluaran modal, dan menyederhanakan kompleksitas operasional.

Alur kerja otomatis: IBM WebMethods memungkinkan bisnis yang menggunakan KOMI untuk membuat alur kerja yang menghubungkan aplikasi, menyederhanakan proses, dan mengotomatiskan tugas berulang, memungkinkan pengguna untuk berfokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Manajemen API bawaan: Kemampuan API IBM memungkinkan KOMI menawarkan solusi yang lebih mudah diskalakan dan aman untuk mengelola API sepanjang siklus hidup, menghilangkan kebutuhan untuk penerbitan API khusus atau menggabungkan API dari layanan lain.

Model penetapan harga berbasis langganan IBM WebMethods menjadikannya alternatif yang hemat biaya dan dapat diskalakan untuk solusi integrasi tradisional. Dengan memanfaatkan platform WebMethods IBMS, KOMI menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk data penggunanya, meningkatkan konektivitas di seluruh aplikasi dan meningkatkan kelincahan bisnis secara keseluruhan. Ini memberdayakan klien MII untuk fokus memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan mereka, mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam bisnis mereka.