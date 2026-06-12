Memodernisasi infrastruktur untuk logistik dalam skala besar

Dengan IBM® Power Virtual Server, Manitoulin memperoleh infrastruktur cloud yang tangguh dan mengurangi biaya
Manitoulin Group of Companies adalah organisasi transportasi dan logistik Kanada yang mendukung operasi rantai pasokan yang kompleks dan sensitif terhadap waktu di seluruh Amerika Utara. Ketika bisnis berkembang melalui akuisisi dan pertumbuhan geografis, lingkungan IT-nya tetap terpusat dalam satu infrastruktur utama, sebagian besar berlabuh di Pulau Manitoulin.
Meskipun terbukti andal, model ini mulai menghadapi semakin banyak kendala ketika skala operasional berkembang, sekaligus meningkatkan potensi risiko terhadap keberlangsungan dan kontinuitas bisnis. Tim terdistribusi membutuhkan akses yang lebih cepat dan lebih konsisten ke sistem inti, sementara konsentrasi infrastruktur menimbulkan risiko tambahan terhadap keberlangsungan bisnis. Pada saat yang sama, memelihara dan menyegarkan sistem lokal memerlukan investasi berkelanjutan yang signifikan, menambah biaya dan membatasi fleksibilitas.
Manitoulin membutuhkan cara untuk mendukung pertumbuhan lanjutkan sambil mengurangi kendala infrastruktur dan risiko operasional.
Bekerja sama dengan IBM® dan mitra bisnis Service Express, Manitoulin pindah beban kerja IBM® i ke IBM Power Virtual Server (PowerVS) di IBM Cloud. Platform IBM® i mendukung berbagai operasi logistik yang sangat penting bagi bisnis, termasuk sistem keuangan, penggajian, dan Transportation Management System (TMS) perusahaan. Solusi ini memproses puluhan ribu transaksi setiap hari mulai dari pelacakan pengiriman, pembuatan penawaran harga, hingga operasional distribusi di seluruh jaringan dengan dukungan infrastruktur yang dapat diskalakan untuk memenuhi tingginya permintaan API yang berorientasi pada pelanggan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas sistem yang ada ke cloud tanpa memerlukan perubahan aplikasi, sambil mempertahankan kinerja dan keandalan yang diperlukan untuk beban kerja ini.
Transformasi dimulai dengan memigrasikan pemulihan bencana ke PowerVS, di mana lingkungan divalidasi melalui pendekatan bertahap yang mencakup pertukaran peran yang diperluas, menjalankan beban kerja produksi di setiap lingkungan selama berbulan-bulan untuk mengonfirmasi stabilitas sebelum berkembang ke produksi penuh. Manitoulin kemudian mengadopsi penerapan wilayah ganda di seluruh IBM® Cloud Data Center di Toronto dan Montreal, menggantikan pengaturan pemulihan bencana secara lokal dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur yang terkonsentrasi secara geografis.
Dengan mengadopsi model berbasis konsumsi dan menyatukan beban kerja IBM® i, x86, serta Kubernetes dalam satu platform cloud terpadu, organisasi berhasil menyederhanakan pengelolaan infrastruktur, mengurangi kompleksitas operasional, dan membangun landasan yang kuat untuk mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.
Dengan IBM® Power Virtual Server, Manitoulin mengurangi biaya infrastruktur sekaligus meningkatkan kelangsungan operasional di seluruh jaringan logistiknya. Mengalihkan pemulihan bencana ke awan menghilangkan infrastruktur on premises ganda, mengurangi overhead operasional, dan menyederhanakan replikasi menggunakan IBM® Global Replication Services, sehingga meningkatkan efisiensi Operasi pemulihan bencana. Menerapkan standar keamanan yang sebanding di seluruh lingkungan hybrid diperkirakan membutuhkan lebih dari 1.000 jam menggunakan pendekatan tradisional. Pengujian menunjukkan waktu pemulihan berkurang menjadi 30–40 menit, dibandingkan dengan 1–2 jam dengan pendekatan replikasi sebelumnya.
Perubahan ini menghasilkan lebih dari 20.000 USD dalam penghematan bulanan berulang, bersama dengan tambahan 100.000—150.000 USD dalam pengurangan biaya tahunan setelah pensiun situs DR lokal—bersama-sama secara signifikan menurunkan total biaya infrastruktur.
Konsolidasi beban kerja ke dalam lingkungan cloud tunggal juga meningkatkan konsistensi operasional dan memungkinkan tim untuk membangun keahlian secara lebih efisien di seluruh platform terpadu. Dengan fondasi cloud wilayah ganda yang dapat diskalakan, Manitoulin sekarang berada di posisi yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, menyederhanakan operasi di seluruh lingkungannya, dan mempercepat modernisasi masa depan.
Didirikan pada tahun 1953, Manitoulin Group of Companies adalah penyedia transportasi dan logistik Kanada yang memberikan layanan rantai pasokan ujung ke ujung di seluruh Amerika Utara, termasuk angkutan truk, pengiriman barang, pialang bea cukai, pergudangan, dan distribusi.
Service Express, yang berkantor pusat di Grand Rapids, Michigan, adalah IBM® Business Partner yang berfokus pada infrastruktur, cloud, dan layanan terkelola. Dikenal karena keahliannya dalam sistem IBM® Power, perusahaan membantu organisasi memelihara dan memodernisasi lingkungan sangat penting.
© Hak Cipta IBM® Corporation, Juni 2026.
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