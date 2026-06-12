Memodernisasi infrastruktur untuk logistik dalam skala besar

Manitoulin Group of Companies adalah organisasi transportasi dan logistik Kanada yang mendukung operasi rantai pasokan yang kompleks dan sensitif terhadap waktu di seluruh Amerika Utara. Ketika bisnis berkembang melalui akuisisi dan pertumbuhan geografis, lingkungan IT-nya tetap terpusat dalam satu infrastruktur utama, sebagian besar berlabuh di Pulau Manitoulin.

Meskipun terbukti andal, model ini mulai menghadapi semakin banyak kendala ketika skala operasional berkembang, sekaligus meningkatkan potensi risiko terhadap keberlangsungan dan kontinuitas bisnis. Tim terdistribusi membutuhkan akses yang lebih cepat dan lebih konsisten ke sistem inti, sementara konsentrasi infrastruktur menimbulkan risiko tambahan terhadap keberlangsungan bisnis. Pada saat yang sama, memelihara dan menyegarkan sistem lokal memerlukan investasi berkelanjutan yang signifikan, menambah biaya dan membatasi fleksibilitas.

Manitoulin membutuhkan cara untuk mendukung pertumbuhan lanjutkan sambil mengurangi kendala infrastruktur dan risiko operasional.