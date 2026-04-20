Dewan Kota Madrid mengoperasikan salah satu ekosistem layanan perkotaan terbesar dan paling kompleks di Eropa, mengelola jutaan aset, ratusan ribu inspeksi, dan lebih dari satu juta permintaan warga setiap tahun di seluruh portofolio infrastruktur perkotaan penting yang luas dan tersebar secara geografis—mulai dari penerangan jalan dan ruang hijau hingga ruang publik, pengelolaan sampah, pemantauan lingkungan, serta infrastruktur terkait‑mobilitas. Seiring waktu, sistem yang mendukung layanan ini berkembang dalam silo, dengan inventaris, pemeliharaan, inspeksi, penagihan, dan pemberitahuan warga yang didistribusikan di seluruh aplikasi yang terputus. Fragmentasi ini membatasi visibilitas, memperlambat waktu respons dan membuat sulit untuk mengukur kinerja secara konsisten di seluruh penyedia dan departemen.

Seiring meningkatnya tuntutan operasional—dan peristiwa disruptif yang mengungkap celah ketahanan—kota tetap harus mengoordinasikan lebih dari 25 penyedia layanan dengan berbagai model layanan dan SLA yang lebih ketat, sambil tetap dibatasi oleh anggaran dan sumber daya yang terbatas. Peralihan Madrid dari pembayaran berbasis aktivitas ke pembayaran berbasis hasil juga membutuhkan indikator kualitas yang konsisten serta pengawasan terpadu yang tidak dapat didukung oleh alat-alat lama. Seperti yang dikatakan Juan Corro, Direktur TI Umum di Dewan Kota Madrid, Madrid “harus memberikan lebih banyak nilai dengan sumber daya yang lebih sedikit.” Para pemimpin kota menyadari bahwa perbaikan bertahap tidak lagi cukup: mereka membutuhkan satu fondasi operasional terpadu yang mampu menyatukan data, menegakkan kualitas dalam skala besar, dan memastikan setiap euro yang dibelanjakan memberikan nilai nyata dan transparan bagi warga.