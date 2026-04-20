Bagaimana Madrid memusatkan aset, alur kerja, dan indikator kualitas di seluruh layanan kota, meningkatkan transparansi dan ketahanan, meletakkan dasar bagi masa depan agensi.
Dewan Kota Madrid mengoperasikan salah satu ekosistem layanan perkotaan terbesar dan paling kompleks di Eropa, mengelola jutaan aset, ratusan ribu inspeksi, dan lebih dari satu juta permintaan warga setiap tahun di seluruh portofolio infrastruktur perkotaan penting yang luas dan tersebar secara geografis—mulai dari penerangan jalan dan ruang hijau hingga ruang publik, pengelolaan sampah, pemantauan lingkungan, serta infrastruktur terkait‑mobilitas. Seiring waktu, sistem yang mendukung layanan ini berkembang dalam silo, dengan inventaris, pemeliharaan, inspeksi, penagihan, dan pemberitahuan warga yang didistribusikan di seluruh aplikasi yang terputus. Fragmentasi ini membatasi visibilitas, memperlambat waktu respons dan membuat sulit untuk mengukur kinerja secara konsisten di seluruh penyedia dan departemen.
Seiring meningkatnya tuntutan operasional—dan peristiwa disruptif yang mengungkap celah ketahanan—kota tetap harus mengoordinasikan lebih dari 25 penyedia layanan dengan berbagai model layanan dan SLA yang lebih ketat, sambil tetap dibatasi oleh anggaran dan sumber daya yang terbatas. Peralihan Madrid dari pembayaran berbasis aktivitas ke pembayaran berbasis hasil juga membutuhkan indikator kualitas yang konsisten serta pengawasan terpadu yang tidak dapat didukung oleh alat-alat lama. Seperti yang dikatakan Juan Corro, Direktur TI Umum di Dewan Kota Madrid, Madrid “harus memberikan lebih banyak nilai dengan sumber daya yang lebih sedikit.” Para pemimpin kota menyadari bahwa perbaikan bertahap tidak lagi cukup: mereka membutuhkan satu fondasi operasional terpadu yang mampu menyatukan data, menegakkan kualitas dalam skala besar, dan memastikan setiap euro yang dibelanjakan memberikan nilai nyata dan transparan bagi warga.
Tim menghadapi keputusan penting: membangun sistem kustom atau mengadopsi platform yang sudah terbukti, yang dapat diterapkan dengan cepat dan mengurangi risiko keterlambatan atau kegagalan. Mereka memilih IBM® Maximo Application Suite (MAS) untuk MiNT karena solusi ini langsung menyediakan apa yang mereka butuhkan—proses yang terstandardisasi, fondasi operasional bersama, serta inventaris tunggal tingkat kota dengan hampir lima juta aset—tanpa memerlukan bertahun-tahun pengembangan kustom.
Dari fondasi tersebut, MiNT menyatukan aset, pemeliharaan, pengawasan utilitas, dan pelaporan warga ke dalam satu struktur layanan terpadu yang menghubungkan lebih dari 25 perusahaan layanan, berbagai departemen, serta jutaan kejadian operasional setiap bulan.
Para pemegang konsesi tetap menjalankan layanan mereka, namun informasi—data aset, perintah kerja, indikator, dan alur kerja—kini tetap berada di tangan kota, sehingga membangun tata kelola dan visibilitas jangka panjang yang dibutuhkan untuk perbaikan berkelanjutan. Kepemilikan atas informasi tersebut menjadi salah satu keunggulan strategis Madrid: setelah platform mengonsolidasikan aliran data, kota akhirnya memperoleh fondasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan bagaimana layanan diberikan, diukur, dan ditingkatkan.
MiNT kini menyediakan bagi Madrid satu fondasi operasional terpadu yang memberikan kepada manajer, inspektur, dan banyak penyedia layanan KPI yang jelas serta visibilitas hampir real-time untuk memprioritaskan pekerjaan, mempercepat respons, dan memvalidasi kinerja di seluruh kota. Inventaris terpadu berbasis geospasial dari hampir lima juta aset memastikan pemeliharaan yang konsisten, kontrol kualitas, dan pengawasan kontrak tanpa bergantung pada departemen atau penyedia. Skala operasional kini dapat dikelola dengan percaya diri: platform ini memproses 2,5 juta perintah kerja dan lebih dari satu juta laporan warga setiap tahun melalui alur kerja yang terstandarisasi dan dapat diaudit, yang memperkuat akuntabilitas serta menggeser operasi dari penanganan masalah reaktif menjadi manajemen layanan kota yang proaktif.
Inspeksi otomatis—70.000 setiap bulan—dan aliran data berkelanjutan mendorong transparansi dan evaluasi kinerja, dengan lebih dari 80 juta catatan, termasuk telematika armada yang luas, yang mengalir ke dashboard bersama untuk mendukung validasi SLA, penilaian kinerja kontrak, serta inisiatif open data yang meningkatkan presisi dan ketepatan waktu dalam penjadwalan harian dan perencanaan jangka panjang. Layanan menjadi lebih cepat dan andal bagi warga, dengan alur yang mulus dari pelaporan hingga penyelesaian bahkan saat permintaan tinggi atau terjadi gangguan, sehingga mengurangi perpindahan tugas dan meningkatkan kejelasan status layanan bagi tim lapangan maupun warga.
Dengan fondasi ini, Madrid siap memperluas otomatisasi dan bergerak menuju AI agen—mengembangkan kanal layanan yang mengutamakan digital yang lebih inklusif dan menerapkan operasi berbantuan AI untuk menjadikan kota semakin komunikatif, proaktif, dan mudah diakses bagi setiap warga, dengan IBM® sebagai mitra utama dalam perjalanan ini.
Kota Madrid (Ayuntamiento de Madrid) melayani 3,5 juta penduduk dengan layanan di seluruh kota yang mencakup mobilitas, pengelolaan limbah, taman, pencahayaan, inspeksi, dan banyak lagi. Mereka menggunakan platform layanan publik perkotaan terintegrasi mereka— MINT—untuk memusatkan inventaris aset kota dan menghubungkan warga, kontraktor, dan staf di seluruh ibu kota Spanyol.
