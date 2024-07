Didirikan pada tahun 2022, Knowledge Orchestrator (tautan berada di luar ibm.com) adalah penyedia solusi pengetahuan sebagai layanan (KaaS) yang membantu pengguna untuk terlibat dengan basis pengetahuan perusahaan mereka. Penawaran perusahaan ini dirancang untuk memfasilitasi berbagi, belajar, dan menemukan pengetahuan dalam sebuah organisasi

Salah satu pendiri perusahaan, Dr. Errol Brandt, adalah anggota Australian Society of CPAs dan lulusan Australian Institute of Company Directors. Beliau meraih gelar Doktor di bidang Administrasi Bisnis, dengan penelitian tentang keberlanjutan perusahaan di Sektor Manufaktur Australia. Beliau berbicara tentang peluang bagi organisasi untuk meningkatkan produktivitas dengan teknologi canggih, dan telah diakui sebagai IBM Champion in Data and AI (tahun 2023 dan 2024).