knowis memilih database IBM® Db2® on Cloud untuk memberikan pelanggannya opsi berbasis cloud dan terkelola sepenuhnya. Perusahaan harus memastikan bahwa semua data pelanggannya akan disimpan di Uni Eropa untuk memenuhi persyaratan EBA. "IBM memiliki pusat data di Frankfurt dan dapat menyediakan semua layanan manajemen di Uni Eropa," ujar Sternkopf. “Tidak ada pesaing cloud lain yang dapat menawarkan hal tersebut kepada kami.”

IBM bekerja sama dengan knowis untuk mengintegrasikan database Db2 on Cloud ke dalam platform keuangannya. “Pengalaman kami dengan Db2 on Cloud adalah bahwa ia bekerja di luar kotak,” kata Sternkopf. "Berkolaborasi dengan IBM saat mengintegrasikan Db2 dalam platform kami berjalan sangat lancar, dan kami mendapatkan semua dukungan yang kami butuhkan." Database ini juga terintegrasi dengan mudah dengan perangkat lunak IBM Business Process Manager on Cloud yang sudah ada. "Sungguh peluang yang luar biasa untuk menggunakan IBM Business Process Manager dan Db2, yang sama-sama cloud, dalam platform kami," kata Sternkopf. “Mereka bekerja sama dengan baik dan memberikan keandalan dan kinerja tinggi.”