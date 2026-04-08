Memodernisasi perbankan digital dengan API

Bank Karnataka memodernisasi integrasi untuk mempercepat layanan digital
Karnataka Bank perlu memodernisasi infrastruktur perbankan digitalnya untuk mempercepat peluncuran layanan seperti pembayaran digital, pemrosesan pinjaman, dan integrasi pihak ketiga sambil mempertahankan koneksi aman di berbagai sistem internal dan eksternal. Bank bertujuan untuk menjauh dari platform integrasi lama dan mengadopsi arsitektur siap masa depan yang dapat mendukung kasus penggunaan AI tingkat lanjut dan persyaratan peraturan yang berkembang.
Untuk mencapai hal ini, Karnataka Bank bermitra dengan IBM® untuk mengimplementasikan IBM® Cloud Pak for Integration pada Red Hat OpenShift, menciptakan platform API yang aman, terukur, dan gesit yang mengurangi total biaya kepemilikan dan memperkuat fondasi digitalnya.
Karnataka Bank berkolaborasi dengan IBM® untuk bermigrasi dari teknologi integrasi lama ke IBM® Cloud Pak for Integration, platform asli kontainer yang menyatukan solusi terbaik di kelasnya untuk API, acara, pesan, dan aplikasi di bawah satu pesawat kontrol. Modernisasi ini memindahkan bank dari infrastruktur berbasis VMware ke layanan mikro yang dikontainer di Red Hat OpenShift untuk ketangkasan yang lebih besar.
Solusi ini memanfaatkan IBM® App Connect Enterprise sebagai mesin pusat untuk integrasi dan orkestrasi. Bekerja dengan IBM® MQ dan IBM® API Connect, ini menciptakan platform terpadu di mana API Connect mengelola panggilan eksternal dan merutekannya ke App Connect. Menggunakan arsitektur yang dipimpin API, App Connect mengotomatiskan transformasi data kompleks dan orkestrasi yang diperlukan sebelum merutekan ke sistem hilir. Cara ini memungkinkan interaksi perbankan inti yang mulus, pembayaran digital, dan mendukung layanan regulasi seperti GST, CBDT, UIDAI, dan CERSAI.
Pasca transformasi, Karnataka Bank menjalankan platform API berbasis kontainer yang aman di Red Hat OpenShift dengan IBM® Cloud Pak for Integration. Gateway digital mengelola lalu lintas API dan memungkinkan peluncuran pembayaran digital, pemrosesan pinjaman, dan integrasi pihak ketiga yang lebih cepat sambil mempertahankan konektivitas internal dan eksternal yang aman. Bank memperkuat keamanan, meningkatkan skalabilitas sebesar 50% dan mengurangi biaya operasional sebesar 30%, menurunkan total biaya kepemilikan. Platform ini mendukung komunikasi yang mulus di seluruh sistem internal, eksternal dan cloud serta integrasi yang lancar dengan layanan UIDAI, CERSAI, GST, Reg-Tech dan CBDT, membantu bank beradaptasi lebih cepat dengan pasar yang berkembang dan persyaratan peraturan.
Didirikan pada tahun 1924 dan berkantor pusat di Mangaluru, Karnataka Bank (KBL) adalah bank sektor swasta India terkemuka yang melayani lebih dari 13 juta pelanggan retail, UMKM, dan korporasi. Beroperasi di 22 negara bagian dan 2 Union Territories, bank menyediakan beragam layanan perbankan dan keuangan, mulai dari perbankan pribadi dan bisnis hingga produk digital dan layanan NRI.
IBM® App Connect Enterprise adalah platform integrasi didukung AI yang menyatukan aplikasi, API, dan data di seluruh lingkungan hybrid. Ini menyediakan no-code, low-code dan pro-code kemampuan yang memungkinkan pengguna bisnis dan spesialis Integrasi untuk merancang, menerapkan, dan mengelola Integrasi dengan kecepatan dan kontrol.
Dengan mendukung pola yang dipimpin API, berbasis peristiwa, dan pesan, IBM® App Connect Enterprise membantu organisasi mempercepat otomatisasi, memodernisasi sistem lama, dan menghubungkan aplikasi dengan aman di seluruh penerapan lokal, cloud, dan kontainer. Ini juga tersedia sebagai bagian dari IBM® Cloud Pak for Integration, bersama IBM® MQ dan IBM® API Connect, memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan aplikasi, data, dan API di seluruh lingkungan hybrid.
