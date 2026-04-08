Memodernisasi perbankan digital dengan API

Karnataka Bank perlu memodernisasi infrastruktur perbankan digitalnya untuk mempercepat peluncuran layanan seperti pembayaran digital, pemrosesan pinjaman, dan integrasi pihak ketiga sambil mempertahankan koneksi aman di berbagai sistem internal dan eksternal. Bank bertujuan untuk menjauh dari platform integrasi lama dan mengadopsi arsitektur siap masa depan yang dapat mendukung kasus penggunaan AI tingkat lanjut dan persyaratan peraturan yang berkembang.

Untuk mencapai hal ini, Karnataka Bank bermitra dengan IBM® untuk mengimplementasikan IBM® Cloud Pak for Integration pada Red Hat OpenShift, menciptakan platform API yang aman, terukur, dan gesit yang mengurangi total biaya kepemilikan dan memperkuat fondasi digitalnya.