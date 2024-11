Kecerdasan buatan (AI) mengubah dunia pengembangan perangkat lunak. Menurut Gartner Magic Quadrant for Asisten Kode AI (tautan berada di luar ibm.com), pada tahun 2028, 90% insinyur perangkat lunak perusahaan akan menggunakan asisten kode AI, naik dari kurang dari 14% pada awal 2024. * Dengan menggunakan solusi ini, pengembang dapat meningkatkan efisiensi dan mengatasi tantangan umum, seperti mengelola basis kode lama yang kompleks, menggabungkan bahasa pemrograman baru, dan orientasi pengembang.

Pada tahun 2024, dalam rangka Tantangan Tahunan IBM watsonx, IBM mengundang karyawannya untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat mengatasi berbagai tantangan menggunakan IBM watsonx Code Assistant.

Ribuan karyawan IBM, yang terbagi dalam ratusan tim proyek, mengeksplorasi berbagai kemampuan watsonx Code Assistant, seperti penjelasan kode, dokumentasi kode, pembuatan kode, dan pembuatan kasus uji. Penghematan waktu yang dicapai tim tidak hanya membuka peluang baru dalam pekerjaan mereka, tetapi juga menunjukkan manfaat potensial bagi tim pengembangan di seluruh dunia.

* Gartner, Magic Quadrant for AI Code Assistants, 19 Agustus 2024. GARTNER adalah merek dagang dan merek layanan terdaftar dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya di A.S. dan internasional dan digunakan di sini dengan izin. Magic Quadrant adalah merek dagang terdaftar dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya dan digunakan di sini dengan izin. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.