Organisasi CIO IBM® memulai perjalanan untuk mengonsolidasikan data operasional mereka
Bayangkan lautan data yang tak terbatas, sarat dengan peluang untuk menghasilkan insight penting, tetapi potensinya belum tergali karena data tersebut masih terserak dan belum terstruktur dengan baik. Organisasi Chief Information Officer (CIO) IBM® menghadapi tantangan serupa. Organisasi CIO mengelola volume besar data operasional TI yang berkaitan dengan aplikasi, perangkat, jaringan, infrastruktur, dan beragam alat pendukung di lingkungan perusahaan. Informasi tersebut tersimpan secara terpisah di sejumlah sumber data berbeda, mencakup tujuh data lake yang dikembangkan menggunakan teknologi yang berbeda-beda.
Fragmentasi ini menyebabkan beberapa masalah. Pertama, tim CIO menghadapi kendala dalam mengakses sebagian besar data mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengekstraksi insight penting dan merumuskan keputusan strategis yang tepat. Kedua, ketidakkonsistenan dalam penerapan tata kelola, pengaturan akses, dan proses di berbagai repositori menyebabkan kerentanan terhadap keamanan data. Akhirnya, maraknya duplikasi data dan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan (ETL) menyebabkan penurunan kualitas data, pemborosan biaya operasional serta sumber daya, dan pada akhirnya memperlambat laju inovasi dalam organisasi.
Tim memahami bahwa dibutuhkan transformasi mendasar dalam strategi manajemen data agar dapat mengatasi tantangan yang ada secara efektif. Visi mereka adalah menciptakan platform data terpadu yang mampu memecah silo data yang ada, memperkuat sistem tata kelola, dan memberikan keleluasaan bagi pengguna dengan kemampuan layanan-mandiri. Melalui platform ini, akses terhadap data menjadi lebih terbuka dan mudah diintegrasikan untuk keperluan analisis, sehingga membantu organisasi menekan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat posisi kompetitifnya.
Untuk mengatasi tantangan data yang terfragmentasi dan tidak terorganisasi, organisasi CIO IBM® mengalami transformasi pada Q3 2024, menerapkan Platform Data T&I yang didukung oleh IBM® watsonx.data bersama IBM® watsonx.ai, IBM® Cognos Analytics dan IBM® Knowledge Catalog. Kombinasi berbagai alat ini menghasilkan satu pusat data terintegrasi, yang menyatukan silo yang terpisah menjadi lingkungan dengan kontrol terpusat dan akses yang mudah serta terkoordinasi. IBM® watsonx.ai memungkinkan pembelajaran mesin dan insight berbasis AI, IBM® Cognos Analytics memfasilitasi pelaporan dinamis dan dasbor, dan IBM® Knowledge Catalog memastikan tata kelola yang kuat dan ketersediaan data.
Selama masa transisi, tim menyadari hal krusial bahwa watsonx.data berperan besar dalam menyederhanakan sistem yang sebelumnya rumit dan terfragmentasi. Sebelum adanya perubahan, pengguna perlu melalui proses yang rumit dan memakan waktu untuk mengambil data dari sistem yang berbeda—termasuk sumber seperti AskIdentity (DB2), Platform Pengembang (PostgreSQL), Voice of the Employee (PostgreSQL) dan Infrastructure Inventory (MongoDB). Dengan adanya arsitektur terintegrasi berbasis watsonx.data, pengguna kini dapat mengakses data dari berbagai sistem hanya melalui satu permintaan kueri dengan lancar sehingga proses yang sebelumnya rumit dan memakan waktu dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Platform ini mampu beradaptasi dengan berbagai jenis basis data dan format, hanya memerlukan pembaruan sesekali saja.
Untuk meningkatkan akses pengguna, tim menerapkan lapisan abstraksi untuk menstandardisasi sintaks SQL dan memanfaatkan IBM® Knowledge Catalog untuk mendorong konsistensi dan kepercayaan data. Pipeline CI/CD dan integrasi GitHub semakin merampingkan pengembangan, membuat platform lebih kolaboratif dan dapat diskalakan. Akibatnya, organisasi CIO IBM® sekarang mengoperasikan ekosistem data cerdas dan terpusat yang mendorong efisiensi dan inovasi.
Implementasi Platform Data I&T telah menghasilkan hasil positif yang signifikan bagi organisasi CIO IBM®. Dengan memindahkan data dari sistem lama dan mengurangi redundansi data, platform ini telah memungkinkan penghematan biaya sebesar 5,3 juta USD pada Q1 2025. Hal ini juga menyebabkan penerapan SaaS 100% di IBM® Cloud for watsonx.data, mengurangi jejak dan kompleksitas di lokasi.
Selain itu, platform ini telah meningkatkan tata kelola data, menyediakan sumber kebenaran tunggal dan memungkinkan strategi data defensif yang lebih. Redundansi data telah berkurang rata-rata 26% untuk Identitas dan 7,7% untuk Pengalaman Pengembang, karena platform ini menghilangkan kebutuhan untuk mereplikasi data di beberapa sistem. Peningkatan ini juga mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk melakukan proses ETL.
Ketika platform mengintegrasikan lebih banyak sumber data, tim mengamati peningkatan volume data yang signifikan, dicontohkan dengan tambahan 229 GB yang dicerna setiap hari dari perangkat dan contoh penggunaan intranet IBM®. Selama empat hari, tim sukses memindahkan lebih dari 1,25 miliar data dari intranet IBM® yang membuktikan efisiensi dan kemampuan platform ini dalam menangani integrasi data berskala besar.
Dalam langkah selanjutnya, tim berupaya mengoptimalkan Platform Data T&I agar dapat meminimalkan duplikasi data sekaligus memperkuat akurasi dan konsistensi data yang dihasilkan. Target akhirnya adalah memastikan semua sumber data operasional TI terhubung ke dalam platform sebelum tahun berakhir, agar organisasi dapat sepenuhnya merasakan keuntungan dari sistem data yang terintegrasi dan memiliki tata kelola yang solid.
Organisasi Chief Information Officer (CIO) IBM memimpin strategi TI internal dan memberikan, mengamankan, memodernisasi dan mendukung solusi TI yang digunakan oleh karyawan, klien, dan mitra IBM untuk melakukan pekerjaan mereka setiap hari.
Tim CIO berupaya membangun platform TI yang fleksibel dan terintegrasi agar berbagai alat, aplikasi, serta sistem dapat digunakan secara lebih mudah dan efisien di seluruh lingkungan perusahaan. Berbekal tujuan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, tim CIO menjadi katalis inovasi sekaligus mempercepat penyelesaian tantangan di seluruh organisasi IBM®.
