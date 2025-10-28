Bayangkan lautan data yang tak terbatas, sarat dengan peluang untuk menghasilkan insight penting, tetapi potensinya belum tergali karena data tersebut masih terserak dan belum terstruktur dengan baik. Organisasi Chief Information Officer (CIO) IBM® menghadapi tantangan serupa. Organisasi CIO mengelola volume besar data operasional TI yang berkaitan dengan aplikasi, perangkat, jaringan, infrastruktur, dan beragam alat pendukung di lingkungan perusahaan. Informasi tersebut tersimpan secara terpisah di sejumlah sumber data berbeda, mencakup tujuh data lake yang dikembangkan menggunakan teknologi yang berbeda-beda.

Fragmentasi ini menyebabkan beberapa masalah. Pertama, tim CIO menghadapi kendala dalam mengakses sebagian besar data mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengekstraksi insight penting dan merumuskan keputusan strategis yang tepat. Kedua, ketidakkonsistenan dalam penerapan tata kelola, pengaturan akses, dan proses di berbagai repositori menyebabkan kerentanan terhadap keamanan data. Akhirnya, maraknya duplikasi data dan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan (ETL) menyebabkan penurunan kualitas data, pemborosan biaya operasional serta sumber daya, dan pada akhirnya memperlambat laju inovasi dalam organisasi.

Tim memahami bahwa dibutuhkan transformasi mendasar dalam strategi manajemen data agar dapat mengatasi tantangan yang ada secara efektif. Visi mereka adalah menciptakan platform data terpadu yang mampu memecah silo data yang ada, memperkuat sistem tata kelola, dan memberikan keleluasaan bagi pengguna dengan kemampuan layanan-mandiri. Melalui platform ini, akses terhadap data menjadi lebih terbuka dan mudah diintegrasikan untuk keperluan analisis, sehingga membantu organisasi menekan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat posisi kompetitifnya.