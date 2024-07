Platform IBM API Economy adalah layanan 24x7 dan menjaganya agar selalu tersedia dalam segala situasi adalah prioritas utama. Pada awal tahun 2023, organisasi ini beralih ke IBM API Connect Reserved Instance di IBM Cloud dari model yang dihosting on-prem sebelumnya, yang memungkinkan tim untuk mengurangi biaya secara substansial.

"Instance Cadangan berada di satu wilayah di tiga zona ketersediaan—tiga pusat data fisik,” jelas Frohling. "Kami bisa saja kehilangan satu gedung dan gedung tersebut tetap berfungsi karena gedung-gedung lain masih memiliki koneksi jaringan, daya, atau instance API Connect mereka sendiri. Kami telah membawa pengaruh besar pada instance cadangan dan cara instance tersebut beroperasi. Kami adalah Instance Cadangan API Connect terbesar di pengguna IBM Cloud. Mereka telah berkolaborasi dengan baik bersama kami untuk mengembangkan layanan mereka, menjadi lebih tangguh dan redundan, berdasarkan pengalaman yang kami miliki dengan Kyndryl.”

Organisasi IBM CIO menemukan pengurangan sebesar 50% dalam total biaya penggunaan solusi perusahaan terpusat, dibandingkan solusi manajemen API berbasis proyek individu, dengan mengambil biaya proyek individu dan menggabungkannya ke dalam kumpulan pusat yang mendukung layanan bersama. Dengan menggunakan sistem manajemen API terpusat, konsumen menelusuri, menemukan, dan berlangganan API dari katalog API terpusat. Penyedia dapat membuat, menguji, dan memublikasikan API dengan manajemen versi dan siklus—semuanya pada platform yang terus tersedia dengan dukungan 24x7. Sistem manajemen koneksi API terpusat berjalan seiring dengan tujuan produktivitas IBM dengan menggunakan layanan standar dan mengurangi jumlah upaya yang diperlukan untuk dukungan.

“Kami juga telah mengamati lebih dari 50% waktu pengiriman solusi yang lebih cepat. Dengan adanya katalog internal terpusat kami yang terdiri dari 800 API, para pengembang dapat dengan cepat mengaksesnya, meninjau apa saja yang tersedia, dan menggunakan API dibandingkan mencoba menemukan API secara manual," ujar Frohling. “Proses menempatkan solusi bersama dengan API yang ada jauh lebih cepat dibandingkan mencoba membangunnya sendiri. Hari ini, kami memproses pendapatan IBM sebesar USD 14 miliar per tahun melalui API kami sebagai bagian dari proses Q2C [Quote to Cash] kami.”

Frohling menambahkan: “Selalu ada keraguan dalam memanfaatkan layanan umum dibandingkan melakukan sesuatu sendiri. Kami telah membuat kemajuan besar, terutama di bidang CIO, tetapi kami perlu terus meningkatkan panduan dan memudahkan pengembang untuk menggunakan layanan umum ini guna mendapatkan nilai tambah di tingkat perusahaan. Penggunaan kembali API memiliki dampak yang berbeda pada tingkat proyek. Jika setiap tim mendukung solusi mereka sendiri, itu bukan hanya masalah biaya modal tetapi total biaya tenaga kerja. Alternatif kami adalah menginvestasikan kembali biaya tenaga kerja yang terkait dengan 300 proyek dan menggunakan solusi umum, yang mudah dilihat di tingkat perusahaan tetapi tidak selalu terlihat di tingkat proyek. Nilai diperoleh di tingkat perusahaan.”