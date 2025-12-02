Perusahaan mempercepat ekspansi internasional melalui solusi IBM® dan AWS untuk memperkuat lokalisasi, rantai pasokan, dan interaksi pelanggan
Ketika perusahaan memperluas bisnisnya ke pasar global, mereka mulai beralih dari sekadar menjual produk ke luar negeri menjadi membangun rantai nilai global secara penuh. Guna mencapai visi ini, mereka memperluas kapabilitasnya hingga meliputi R&D, desain, produksi, penjualan, dan layanan. Ketika mereka menerapkan proses baru, organisasi berfokus pada empat prioritas strategis:
Dengan menyelaraskan prioritas ini, perusahaan menyiapkan panggung untuk kesuksesan internasional jangka panjang dengan ketangkasan yang lebih besar, sentrisitas pelanggan, dan keunggulan operasional.
Untuk mempercepat ekspansi global, perusahaan mengoptimalkan strategi “3 plus 1”, dengan AI dan arsitektur cloud sebagai intinya. Pendekatan ini membekali organisasi dengan kemampuan untuk membangun koneksi pasar yang lebih dalam, memperkuat ketahanan rantai pasokan, meningkatkan interaksi pelanggan dan beroperasi pada platform teknologi terpadu. Dengan menanamkan prinsip-prinsip berikut dalam rantai nilai mereka, perusahaan siap untuk “melangkah ke luar, tetap kokoh, dan maju lebih jauh” di pasar internasional.
Adopsi Strategi “3 plus 1" utamakan-digital ini sudah memberikan Hasil yang signifikan bagi perusahaan di berbagai industri:
Bersama-sama, hasil ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan skala dengan cepat, beroperasi dengan lancar di seluruh wilayah, dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa di seluruh dunia. Dengan IBM® dan AWS sebagai mitra strategis, organisasi mempercepat pertumbuhan, ketahanan, dan daya saing jangka panjang di pasar global.
Amazon Web Services (AWS) Tiongkok adalah operasi AWS di Tiongkok. Sebagai pemimpin global dalam komputasi awan, mereka melayani basis pelanggan yang luas—termasuk perusahaan, startup, lembaga pendidikan, badan pemerintah, dan organisasi nirlaba. AWS mulai beroperasi di China pada tahun 2013, menyediakan layanan cloud melalui dua wilayah yang sepenuhnya sesuai: Beijing, dioperasikan oleh Sinnet, dan Ningxia, dioperasikan oleh Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Mereka memperluas infrastruktur mereka untuk memasukkan lab AI di Shanghai, China dan laboratorium IoT di Shenzhen, China dan Taipei, Taiwan. Dengan memberikan API, perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK), dan standar keamanan yang sama dengan wilayah globalnya, AWS China memastikan pengalaman cloud yang konsisten yang disesuaikan dengan peraturan lokal.
