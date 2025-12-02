IBM® dan AWS memungkinkan pertumbuhan global dengan AI dan cloud

Perusahaan berupaya memperkuat kehadiran mereka di pasar global

Ketika perusahaan memperluas bisnisnya ke pasar global, mereka mulai beralih dari sekadar menjual produk ke luar negeri menjadi membangun rantai nilai global secara penuh. Guna mencapai visi ini, mereka memperluas kapabilitasnya hingga meliputi R&D, desain, produksi, penjualan, dan layanan. Ketika mereka menerapkan proses baru, organisasi berfokus pada empat prioritas strategis:

  • Beradaptasi dengan pasar lokal: Mengembangkan insight yang lebih dalam tentang budaya regional dan perilaku pelanggan untuk menciptakan penawaran yang beresonansi dan membangun kehadiran merek lokal yang kuat
  • Membangun rantai pasokan yang efisien: Membangun model logistik yang berkelanjutan, tangkas, dan hemat biaya yang dapat meningkatkan skala lintas batas sambil memastikan ketahanan
  • Memberikan interaksi pelanggan yang mulus: Memberikan dukungan multibahasa 24 × 7 dan pengalaman yang konsisten untuk memperkuat kepercayaan dan loyalitas di seluruh dunia
  • Menciptakan fondasi teknologi terpadu: Menerapkan arsitektur TI fleksibel yang mengintegrasikan operasi global, merampingkan proses, dan memungkinkan pertumbuhan yang mengutamakan-digital.

Dengan menyelaraskan prioritas ini, perusahaan menyiapkan panggung untuk kesuksesan internasional jangka panjang dengan ketangkasan yang lebih besar, sentrisitas pelanggan, dan keunggulan operasional.
50% waktu respons transaksi yang lebih cepat 60% efisiensi konsultasi lintas batas yang lebih tinggi
Strategi yang mengutamakan-digital mendorong pelokalan dalam skala global

Untuk mempercepat ekspansi global, perusahaan mengoptimalkan strategi “3 plus 1”, dengan AI dan arsitektur cloud sebagai intinya. Pendekatan ini membekali organisasi dengan kemampuan untuk membangun koneksi pasar yang lebih dalam, memperkuat ketahanan rantai pasokan, meningkatkan interaksi pelanggan dan beroperasi pada platform teknologi terpadu. Dengan menanamkan prinsip-prinsip berikut dalam rantai nilai mereka, perusahaan siap untuk “melangkah ke luar, tetap kokoh, dan maju lebih jauh” di pasar internasional.

  1. Pelokalan pemasaran: Membangun kehadiran merek yang autentik dan menyelaraskan konten dengan budaya regional dan kebutuhan pelanggan
  2. Pelokalan rantai pasokan: Mengoptimalkan logistik, pergudangan, dan manajemen inventaris untuk memberikan efisiensi dan ketangkasan lintas batas
  3. Pelokalan layanan purna jual: Menciptakan kemampuan interaksi pelanggan yang konsisten, multibahasa, 24 × 7 yang didukung oleh platform digital
  4. Arsitektur TI global terpadu (“+1”): Mengintegrasikan operasi global dengan eksekusi lokal melalui fondasi teknologi yang fleksibel dan dapat diskalakan
Perusahaan membuka dampak global yang terukur

Adopsi Strategi “3 plus 1" utamakan-digital ini sudah memberikan Hasil yang signifikan bagi perusahaan di berbagai industri:

  • Sebuah perusahaan kendaraan energi baru berhasil mempercepat respons layanan dari dua minggu menjadi satu hari berkat analisis masukan pelanggan yang berbasis AI.
  • Sebuah perusahaan kimia global menerapkan menara kontrol rantai pasokan didukung AI, memotong konfirmasi risiko dari 3 hari menjadi 1 jam dan waktu resolusi dari 1 hari menjadi hanya 10 menit.
  • Perusahaan teknologi logistik meningkatkan manajemen rantai pasokan luar negeri dengan AWS cloud, mempercepat peluncuran aplikasi dan meningkatkan pemeriksaan kualitas dan tingkat pengambilan sampel sebanyak 10 kali lipat.
  • Sebuah bank multinasional meningkatkan efisiensi konsultasi lintas batas sebesar 60% dengan kemampuan multibahasa IBM® watsonx.
  • Penyedia pusat kontak di Tiongkok mengurangi waktu membangun pengetahuan hingga 70% menggunakan AI generatif AWS, memungkinkan respons layanan global yang lebih cepat.
  • Sebuah kelompok perdagangan internasional memodernisasi sistem pemasaran luar negerinya di AWS cloud dengan pendekatan desain hybrid IBM®, mengurangi waktu respons transaksi hingga 50%.

Bersama-sama, hasil ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan skala dengan cepat, beroperasi dengan lancar di seluruh wilayah, dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa di seluruh dunia. Dengan IBM® dan AWS sebagai mitra strategis, organisasi mempercepat pertumbuhan, ketahanan, dan daya saing jangka panjang di pasar global.
Tentang Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) Tiongkok adalah operasi AWS di Tiongkok. Sebagai pemimpin global dalam komputasi awan, mereka melayani basis pelanggan yang luas—termasuk perusahaan, startup, lembaga pendidikan, badan pemerintah, dan organisasi nirlaba. AWS mulai beroperasi di China pada tahun 2013, menyediakan layanan cloud melalui dua wilayah yang sepenuhnya sesuai: Beijing, dioperasikan oleh Sinnet, dan Ningxia, dioperasikan oleh Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Mereka memperluas infrastruktur mereka untuk memasukkan lab AI di Shanghai, China dan laboratorium IoT di Shenzhen, China dan Taipei, Taiwan. Dengan memberikan API, perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK), dan standar keamanan yang sama dengan wilayah globalnya, AWS China memastikan pengalaman cloud yang konsisten yang disesuaikan dengan peraturan lokal.

 Komponen solusi IBM watsonx Layanan konsultasi AWS
