Industri logistik tidak mengalami perjalanan yang mudah dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi dan konflik global telah memperjelas satu hal: memiliki informasi waktu nyata menjadi lebih penting daripada sebelumnya untuk merespons ancaman terhadap rantai pasokan dengan tangkas.

Di pasar dengan rantai pasokan yang semakin tidak aman ini, Hellmann Worldwide Logistics berhasil melayani kebutuhan individu pelanggannya, di darat, air, dan udara, dengan produk-produknya, yaitu Airfreight, Seafreight, Road and Rail, dan Contract Logistics. Hellmann ingin memperluas jalur kesuksesan ini dengan mengembangkan dan mengakuisisi area bisnis lebih lanjut serta tetap siap menghadapi masa depan. Tetapi semakin besar pertumbuhan, semakin kompleks integrasi berbagai sistem manajemen transportasi dan gudang, ERP dan sistem back-end, data dan proses, yang menjadi dasar keamanan, ketersediaan, ketahanan, dan kinerja Hellmann.

“Dengan solusi platform kami sebelumnya, platform EDI/EAI dari pesaing Amerika, biaya pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan yang sangat tinggi adalah hal yang wajar”, jelas Peter Schenk, Kepala Tata Kelola IT, IT - Supporting Functions and Platforms di Hellmann Logistics Worldwide. Setelah rilis perangkat lunak dan hilangnya fungsi-fungsi penting bagi perusahaan, Hellmann memutuskan untuk merangkul modernisasi dan standardisasi.

Hellmann mencari solusi terintegrasi untuk memenuhi tujuan ini: