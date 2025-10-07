Metamorfosis HEINEKEN menjadi perusahaan digital yang siap untuk masa depan
Sebagai pembuat bir global dengan portofolio lebih dari 300 merek dan kehadiran di lebih dari 190 negara, HEINEKEN terus menekankan pentingnya strategi yang mampu mengantiispasi masa depan dalam peta jalan jangka panjangnya. Dengan semangat visi masa depan, pada tahun 2021 HEINEKEN memperkenalkan Strategi Evergreen, yang menekankan pertumbuhan berkelanjutan, inovasi digital, dan ketahanan jangka panjang.
Inti dari strategi ini adalah ambisi yang berani: untuk menjadi pembuat bir yang paling terhubung di dunia. HEINEKEN memahami bahwa pencapaian tujuan ini menuntut digitalisasi lebih lanjut, sehingga mereka memulai transformasi digital pada front end sambil memperbarui dan menyederhanakan back end perusahaan.
HEINEKEN menjalankan transformasi digital komprehensif untuk membentuk “Digital Backbone”, dengan menitikberatkan pada digitalisasi akses ke konsumen, optimalisasi pemanfaatan data, otomatisasi serta penyederhanaan proses bisnis dari ujung ke ujung, serta pengembangan lingkungan teknologi yang aman dan modern. Dalam kerangka inisiatif tersebut, HEINEKEN fokus pada penyatuan lingkungan teknologi yang tersebar, menciptakan ekosistem “loosely coupled, tightly integrated”—dengan inti digital yang efisien dan platform bisnis berbasis cloud yang seragam.
Kemitraan HEINEKEN—IBM®dimulai pada tahun 2013, dan telah berkembang dalam berbagai cara, bahkan menangani peningkatan mendasar untuk memaksimalkan efisiensi. Kolaborasi ini bertujuan menerapkan pendekatan Agile DevOps dalam organisasi Digital & Teknologi HEINEKEN, sekaligus membangun kerangka kerja layanan dan pengiriman Polaris yang tahan lama dan siap menghadapi kebutuhan masa depan.
Sebagai bagian dari program Digital Backbone, kedua perusahaan juga berkolaborasi untuk memelopori lingkungan TI modular berbasis hybrid cloud. Bersama-sama, mereka membentuk inti SAP S/4HANA global yang ramping dan bersih di cloud Microsoft Azure. Kedua perusahaan ini juga mengintegrasikannya dengan platform bisnis terbaik dan data lake terpusat untuk lebih meningkatkan analitik canggih dan kemampuan insight berbasis data. Mereka bersama-sama mengembangkan serangkaian otomatisasi menggunakan Terraform dan Red Hat Ansible untuk mempercepat beragam proses utama termasuk OS yang dikonfigurasi sebelumnya, penyediaan perangkat keras dan mesin virtual, pengerasan keamanan, SAP yang dikonfigurasi sebelumnya, instalasi, dan restorasi SAP S/4HANA.
Bersama IBM® Consulting dan mitra teknologi, HEINEKEN mengembangkan Digital Backbone baru yang, setelah uji coba pilot berhasil, mulai diterapkan di tiga operasi di Rwanda, Mesir, dan Serbia pada tahun 2024.
Transformasi data menjadi salah satu inisiatif utama, dimulai dengan pembuatan data cetak biru manajemen data untuk menyelaraskan operasi di berbagai perusahaan operasi (OpCo), sekaligus memperkuat tata kelola data, arsitektur, dan pelacakan silsilah tracking data, sehingga meningkatkan keterjangkauan dan keandalan informasi. Kemitraan ini juga membentuk platform analitik layanan mandiri di Azure Data Lake, memungkinkan pengguna bisnis mengakses insight real-time dan kemampuan pelaporan lanjutan.
Tim memberikan berbagai layanan data, termasuk pembuatan saluran penyerapan data, arsitektur teknis dan keahlian teknik, dengan IBM® menyediakan pelatihan, manajemen perubahan, dan dukungan pengoptimalan proses. HEINEKEN juga mentransisikan operasi data mereka dari DataOps tradisional ke operasi TI (AIOps) yang didukung AI.
Perjalanan transformasi data menghasilkan pengembangan Hub Metadata terpusat yang menyediakan repositori metadata terpadu dan mendukung pengambilan keputusan. Hub ini dirancang dengan pendekatan berbasis persona pengguna, menyesuaikan insight untuk berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, IBM® memimpin inisiatif migrasi data global skala besar untuk HEINEKEN, memastikan transisi yang mulus sambil mempertahankan integritas data.
HEINEKEN telah berkolaborasi dengan IBM® untuk menanamkan otomatisasi dan AI ke dalam operasi digital mereka selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini mulai memanfaatkan IBM® Consulting Advantage untuk menyiapkan asisten AI untuk memberikan berbagai layanan yang bergerak. Bekerja sama dengan Microsoft, tim mendukung HEINEKEN dalam mengubah chatbot cerdas mereka, Hoppy, dari aplikasi kode-rendah menjadi aplikasi pro-code, dengan berbagai integrasi.
Selama satu dekade terakhir, HEINEKEN dan IBM® telah bermitra dalam sebuah perjalanan transformatif dalam hal kreasi bersama, eksekusi bersama, dan inovasi bersama.
Salah satu usaha awal mereka, transformasi Agile DevOps, telah menumbuhkan budaya transparansi, kecepatan, dan kolaborasi berkelanjutan antara pemilik produk, pengguna bisnis OpCo, dan tim pengiriman dalam kemitraan HEINEKEN—IBM®, bersama-sama mempercepat penyampaian nilai bisnis.
Upaya besar lainnya yang menghasilkan keuntungan tinggi yang dilakukan perusahaan adalah adopsi hybrid cloud dengan lingkungan SAP S/4HANA. Solusi ini menghasilkan manfaat yang signifikan, termasuk skrip yang dapat digunakan kembali untuk lingkungan masa depan, meningkatkan efisiensi dan kualitas penerapan, dan meningkatkan produktivitas. Yang perlu diperhatikan, waktu penerapan turun drastis hingga 95%, dari 1 hingga 2 hari menjadi hanya 45 menit. Lebih jauh lagi, waktu untuk menyiapkan perangkat keras dan mesin virtual dipangkas signifikan, dari semula 10 hingga 15 hari menjadi hanya di bawah 5 menit. Hasil ini mendukung pertumbuhan cepat, layanan pelanggan yang lebih baik, dan cara kerja inovatif, sehingga HEINEKEN siap menghadapi masa depan dengan inovasi dan ketangkasan.
Perjalanan transformasi data HEINEKEN juga membuahkan hasil. Melalui pelaksanaan lebih dari 54 contoh penggunaan otomatisasi, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi penyimpanan dan kinerja sistem, serta memangkas jejak data sebanyak lebih dari 500 GB. Dengan otomatisasi yang lebih luas, efisiensi operasional meningkat, sekaligus memberi kesempatan bagi tim untuk mengarahkan perhatian pada proyek-proyek dengan nilai strategis tinggi.
Dipandu oleh prinsip-prinsip Strategi Evergreen, HEINEKEN mendorong Transformasi terfokus yang memanfaatkan kekuatan inovasi digital. Melalui penerapan teknologi, perusahaan menyediakan pengalaman yang efisien dan terintegrasi bagi pelanggan, pemasok, serta karyawan, sejalan dengan tujuan mereka menjadi pembuat bir paling terhubung.
HEINEKEN adalah penghasil bir paling internasional di dunia. Perusahaan ini merupakan pengembang dan pemasar terkemuka merek bir dan sari buah apel premium dan non-alkohol. Dengan merek Heineken sebagai pemimpin, grup ini menampilkan portofolio lebih dari 340 varian bir dan sider yang mencakup produk global, regional, lokal, dan spesial. HEINEKEN mengoperasikan pabrik bir, malteri, pabrik sari buah apel dan fasilitas produksi lainnya di lebih dari 70 negara.
