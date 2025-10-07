Kemitraan HEINEKEN—IBM®dimulai pada tahun 2013, dan telah berkembang dalam berbagai cara, bahkan menangani peningkatan mendasar untuk memaksimalkan efisiensi. Kolaborasi ini bertujuan menerapkan pendekatan Agile DevOps dalam organisasi Digital & Teknologi HEINEKEN, sekaligus membangun kerangka kerja layanan dan pengiriman Polaris yang tahan lama dan siap menghadapi kebutuhan masa depan.

Sebagai bagian dari program Digital Backbone, kedua perusahaan juga berkolaborasi untuk memelopori lingkungan TI modular berbasis hybrid cloud. Bersama-sama, mereka membentuk inti SAP S/4HANA global yang ramping dan bersih di cloud Microsoft Azure. Kedua perusahaan ini juga mengintegrasikannya dengan platform bisnis terbaik dan data lake terpusat untuk lebih meningkatkan analitik canggih dan kemampuan insight berbasis data. Mereka bersama-sama mengembangkan serangkaian otomatisasi menggunakan Terraform dan Red Hat Ansible untuk mempercepat beragam proses utama termasuk OS yang dikonfigurasi sebelumnya, penyediaan perangkat keras dan mesin virtual, pengerasan keamanan, SAP yang dikonfigurasi sebelumnya, instalasi, dan restorasi SAP S/4HANA.

Bersama IBM® Consulting dan mitra teknologi, HEINEKEN mengembangkan Digital Backbone baru yang, setelah uji coba pilot berhasil, mulai diterapkan di tiga operasi di Rwanda, Mesir, dan Serbia pada tahun 2024.

Transformasi data menjadi salah satu inisiatif utama, dimulai dengan pembuatan data cetak biru manajemen data untuk menyelaraskan operasi di berbagai perusahaan operasi (OpCo), sekaligus memperkuat tata kelola data, arsitektur, dan pelacakan silsilah tracking data, sehingga meningkatkan keterjangkauan dan keandalan informasi. Kemitraan ini juga membentuk platform analitik layanan mandiri di Azure Data Lake, memungkinkan pengguna bisnis mengakses insight real-time dan kemampuan pelaporan lanjutan.

Tim memberikan berbagai layanan data, termasuk pembuatan saluran penyerapan data, arsitektur teknis dan keahlian teknik, dengan IBM® menyediakan pelatihan, manajemen perubahan, dan dukungan pengoptimalan proses. HEINEKEN juga mentransisikan operasi data mereka dari DataOps tradisional ke operasi TI (AIOps) yang didukung AI.

Perjalanan transformasi data menghasilkan pengembangan Hub Metadata terpusat yang menyediakan repositori metadata terpadu dan mendukung pengambilan keputusan. Hub ini dirancang dengan pendekatan berbasis persona pengguna, menyesuaikan insight untuk berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, IBM® memimpin inisiatif migrasi data global skala besar untuk HEINEKEN, memastikan transisi yang mulus sambil mempertahankan integritas data.

HEINEKEN telah berkolaborasi dengan IBM® untuk menanamkan otomatisasi dan AI ke dalam operasi digital mereka selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini mulai memanfaatkan IBM® Consulting Advantage untuk menyiapkan asisten AI untuk memberikan berbagai layanan yang bergerak. Bekerja sama dengan Microsoft, tim mendukung HEINEKEN dalam mengubah chatbot cerdas mereka, Hoppy, dari aplikasi kode-rendah menjadi aplikasi pro-code, dengan berbagai integrasi.