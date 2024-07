Hana Financial Group menggunakan IBM Services - Technology Support untuk menyediakan Layanan Dukungan Multivendor Terpadu. IBM Services yang digunakan oleh Hana Financial Group di Korea membantu bisnis menstandardisasi dan menyatukan sistem pemeliharaan TI dari 11 afiliasinya, dengan menggunakan proses manajemen proyek yang telah terbukti dalam pemberian layanan, manajemen vendor, dan pelaporan. Tim dukungan multivendor IBM bekerja secara langsung di kantor Hana Financial Group dan oleh karena itu dapat melakukan pendekatan proaktif terhadap pemeliharaan, mengidentifikasi potensi masalah sebelum menyebabkan waktu henti.

Berdasarkan kontrak tersebut, tim IBM menyediakan satu titik kontak untuk pusat data multivendor grup. Tim IBM juga menyediakan kontrak tunggal dan faktur terkonsolidasi, yang menyederhanakan proses administrasi dan pemeliharaan peralatan.

Tim IBM di Hana Financial Group juga menyetok suku cadang yang sering digunakan di pusat data jarak jauh grup untuk meminimalkan waktu perbaikan jika suku cadang pengganti diperlukan.

Tim IBM menyediakan solusi manajemen panggilan untuk membantu mengatasi kesalahan sistem. Solusi manajemen panggilan memberikan wawasan tentang penanganan masalah dan proses manajemen vendor sejak masalah dilaporkan hingga masalah tersebut terselesaikan. Tim IBM di Hana Financial Group juga telah menerapkan sebuah kantor manajemen proyek, yang memberikan tanggapan langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan grup, membantu melatih grup dalam masalah-masalah IT, dan membantu mendefinisikan kembali tata kelola, penyelamatan, dan pemulihan operasi dengan staf Hana Financial Group.