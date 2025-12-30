GlassHouse Systems membantu pengecer merampingkan penerapan dan memotong biaya dengan IBM® Power Virtual Server
Tidak mengherankan bahwa teknologi mendorong retail modern. Namun, ketika sistem tertinggal, bisnis pun ikut tertinggal. Untuk melacak dalam lingkungan digital ini, perusahaan perlu bereaksi cepat terhadap kemungkinan kemacetan.
Pengecer suku cadang mobil terkemuka dengan ratusan lokasi di seluruh Amerika Serikat membangun infrastruktur point-of-sale dan manajemen gudang khusus untuk mendukung operasi tingkat toko. Meskipun pada awalnya sistem-sistem ini andal dan disesuaikan dengan kebutuhan peretail, proses penerapannya berjalan lambat dan sangat menyita sumber daya, sering kali membutuhkan waktu beberapa minggu bahkan berbulan-bulan untuk melakukan orientasi satu toko baru. Keterlambatan ini menciptakan hambatan yang meningkatkan biaya operasional, mengancam tujuan ekspansi agresif perusahaan.
Pengecer suku cadang otomotif tersebut membutuhkan cara untuk memusatkan infrastrukturnya, menyederhanakan penerapan, dan mengurangi waktu serta biaya yang terkait dengan peningkatan skala. Pada saat yang sama, perusahaan perlu memastikan perlindungan yang kuat terhadap data tingkat toko dan perusahaan.
Tantangan ini mendorong perusahaan untuk menjelajahi strategi modernisasi, yang berarti menemukan mitra tepercaya untuk membantu mereka tumbuh lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih aman.
Untuk mengatasi keterlambatan penerapan dan meningkatnya biaya, peretail bermitra dengan GlassHouse Systems, IBM® Platinum Business Partner yang mengkhususkan diri dalam solusi hybrid cloud dan keamanan siber. Alex Talmor, presiden GlassHouse Systems, berkomentar, “Klien kami membutuhkan platform yang stabil, dapat diskalakan, dan fleksibel untuk mendukung pertumbuhan nasional yang cepat dengan percaya diri. Sebagai pemimpin global dalam [menyediakan layanan IBM®] Power Virtual Server, kami membantu organisasi memperluas lingkungan mereka ke cloud dan menggunakan kelincahannya yang meningkat. Kemampuan IBM® Power Virtual Server, dikombinasikan dengan keahlian GlassHouse Systems, memungkinkan bisnis untuk mendapatkan kembali fokus pada layanan dan inisiatif pertumbuhan mereka sendiri.”
IBM® Business Partner memigrasikan sistem pengecer sebelumnya dari infrastruktur on-prem ke IBM® Power Virtual Server di IBM® Cloud. Solusi ini diterapkan di dua wilayah—Washington, DC dan Dallas—dengan replikasi untuk cadangan dan pemulihan bencana. Dengan pindah ke hybrid cloud, peretail mampu memusatkan infrastrukturnya, meningkatkan skalabilitas, dan mengurangi latensi. IBM® Power Virtual Server juga menawarkan fleksibilitas dan kinerja yang diperlukan untuk mempercepat orientasi toko.
“Di GlassHouse Systems, kami telah membangun reputasi kami selama lebih dari 30 tahun sebagai IBM® Platinum Business Partner dengan memberikan solusi hybrid cloud dan keamanan siber menyeluruh. Keahlian mendalam kami dalam teknologi IBM® memungkinkan kami mengurangi risiko dan mempercepat time to value bagi pelanggan kami,” kata Talmor. Implementasi kolaboratif tidak hanya mengatasi tantangan pengecer saat ini tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan di masa depan
Setelah migrasi ke IBM® Power Virtual Server, pengecer suku cadang mobil secara dramatis meningkatkan kemampuannya untuk memperluas kehadirannya secara nasional. Waktu orientasi setiap toko baru turun dari minggu atau bulan menjadi menit, memungkinkan penerapan cepat di seluruh wilayah. Selain itu, pengecer mengurangi biaya infrastruktur lebih dari 40% sambil meningkatkan ketahanan data dan kemampuan pemulihan bencana. Keuntungan operasional ini memosisikan mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar suku cadang mobil.
“Mendatang, kami fokus membantu pelanggan memperluas adopsi IBM® Cloud, melalui Integrasi beban kerja tambahan, meningkatkan keamanan, dan memastikan ketahanan data,” Talmor melanjutkan, “Dengan Integrasi IBM® Power, kami senang membantu lebih banyak klien menurunkan biaya dan meningkatkan ketersediaan aplikasi penting mereka.”
Dengan GlassHouse Systems dan IBM® sebagai mitra teknologi, pengecer diperlengkapi dengan baik untuk lanjutkan mengubah infrastrukturnya dan memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan.
Didirikan pada tahun 1993 dan berkantor pusat di Amerika Utara, GlassHouse Systems (GHS)merancang, menerapkan, mengelola, dan mengamankan infrastruktur TI perusahaan baik on premises maupun di cloud. GHS adalah IBM® Platinum Business Partner, melayani klien sektor publik dan swasta di seluruh industri, yang meliputi keuangan, utilitas, pendidikan, dan manufaktur.
