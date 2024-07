Didirikan pada tahun 1985, GES.A.P. (tautan berada di luar ibm.com) mengelola Bandara Falcone Borsellino, Palermo, Italia, bertanggung jawab atas aktivitas seperti informasi publik, keamanan, pengawasan, dan perdagangan. Kegiatan sisi udara meliputi infrastruktur penerbangan, landasan pacu, taxiway, dan apron. GES.A.P. dimiliki oleh Provinsi Regional Palermo, Comune of Palermo, Chamber of Commerce, Comune of Cinisi, dan mitra lainnya.