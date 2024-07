Waktu Finclude bersama tim IBM Hyper Protect Accelerator sangat menguntungkan. Namun, kata Stanegloudi, "Akselerator ini tidak hanya bertahan selama enam bulan dan kemudian kami berjalan sendiri. Tim merangkul kami dan benar-benar membantu kami, dan bahkan dua tahun kemudian kami masih menjadi bagian dari tim ini."



Masa depan terlihat sangat menjanjikan bagi Finclude, dengan perpindahan ke platform IBM Cloud for Financial Services (FS Cloud) yang akan datang pada awal 2022. “Kami berencana memanfaatkan FS Cloud sebanyak mungkin, karena akan memberi kami akses ke banyak think tank, integrator sistem, dan mitra lain yang berpotensi membantu kami mengeluarkan produk kami di luar sana,” kata Stanegloudi.

Mengenai teknologi, Finclude berharap untuk mulai membawa komponen AI ke dalam solusinya menggunakan teknologi IBM Watson®. "Watson dan jenis teknologi seperti ini mungkin sangat menarik bagi kami," kata Giokas. "Kami telah mulai berdiskusi untuk melihat bagaimana kami dapat menggunakan AI tanpa mempertaruhkan kepatuhan kami terhadap persyaratan peraturan. Ini merupakan prospek yang menarik dan menggairahkan bagi kami.”