Tim EY dan departemen pajak IBM® berkolaborasi pada solusi didukung AI yang dibangun dengan IBM® watsonx dan dirancang untuk membantu menyederhanakan manajemen data global dan mengotomatiskan kepatuhan pajak.
Organisasi pajak di IBM® terdiri atas tim profesional pajak berkinerja tinggi yang mendukung operasi di 170 negara di seluruh dunia. Sebagai perusahaan multinasional, IBM® bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang dan peraturan pajak di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia.
Departemen pajak kesulitan mengelola data yang tidak lengkap dan sulit diakses, sehingga harus melakukan banyak proses manual untuk memenuhi ketentuan perpajakan. Upaya untuk menghimpun dan menyesuaikan data dalam jumlah besar dari berbagai sistem sumber secara manual memerlukan waktu lama serta tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Dengan jumlah pengajuan pajak mencapai ribuan setiap bulan, beban kerja meningkat drastis dan menghambat kemampuan IBM® dalam mengarahkan sumber daya ke aktivitas bernilai tinggi. Kanthi Morrissey, Kepala Pejabat Pajak di IBM®, menjelaskan: “Kendala terbesarnya adalah data yang tidak dapat diakses dan tidak lengkap.”
Dengan komitmen yang kuat terhadap inovasi, organisasi pajak perusahaan bercita-cita menjadi klien nol untuk teknologi IBM®—seperti portofolio produk AI IBM® watsonx—dan mengoperasionalkan AI sepanjang siklus hidup pajak global mereka.
Organisasi pajak di IBM® berkolaborasi dengan EY untuk menangani pengelolaan data yang tidak dapat diakses dan tidak lengkap secara global. Untuk mengatasi tantangan ini, IBM® dan EY memilih untuk menggunakan IBM® watsonx.ai® studio AI yang siap untuk perusahaan untuk membuat EY.aiuntuk pajak, yang dibangun dengan IBM® watsonx.
Dengan pustaka multimodel yang dapat menangani beragam format dan jumlah faktur lintas negara, watsonx.ai menjadi pilihan tepat untuk pendekatan deteksi dan koreksi. Di sisi lain, IBM® watsonx.data data lake terbuka dan hybrid yang membantu menciptakan lapisan data terpadu dari semua sumber yang bervariasi. Proses implementasi melibatkan hubungan multifaset antara IBM®, rekayasa IBM® Ecosystem, dan EY. Morrissey berkomentar, “Tim IBM® dan EY sepakat untuk menggunakan inovasi teknologi terbaru untuk meningkatkan proses bisnis kami. Sudah sewajarnya IBM® menjadi pelopor uji coba watsonx, mengingat kami menawarkan model bahasa yang terbuka, tangguh untuk kebutuhan perusahaan, serta dibangun dengan teknologi AI yang tepercaya.”
Organisasi EY memainkan peran kunci sebagai mitra dan fasilitator, mulai dari ide dan penentuan prioritas hingga pengembangan dan penyampaian solusi. Tim IBM® Ecosystem Engineering “Services Solutions Accelerator” mengembangkan produk minimum layak (MVP) untuk contoh penggunaan deteksi-dan-koreksi. Departemen pajak IBM® mendefinisikan kontrol data bawaan dan pos pemeriksaan rekonsiliasi untuk aliran data dari setiap sistem sumber, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan proses konsolidasi data berkualitas lebih tinggi.
Kolaborasi antara departemen pajak IBM®, rekayasa ekosistem, dan tim EY telah berperan penting dalam membentuk dan menerapkan solusi. IBM® sudah melihat peningkatan efisiensi dan waktu yang dihemat selama proses. Keunggulan utama dari solusi ini adalah memperluas kemampuan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah besar, sambil memberikan ruang bagi karyawan terampil untuk fokus pada strategi pengembangan bisnis.
Dengan dukungan watsonx, departemen pajak IBM® telah bertransformasi secara signifikan dalam mengelola data yang sebelumnya sulit untuk diolah dan diakses. Dengan dukungan solusi yang didukung AI—dari penyimpanan data lake pajak cerdas hingga sistem otomatis untuk mendeteksi kesalahan dan menentukan pajak pemotongan—departemen pajak IBM® tengah bertransformasi menuju kepatuhan pajak yang modern dan otomatis. Kemajuan ini membuktikan bahwa AI mampu mempelajari keterampilan dasar perpajakan dan menjadi fondasi bagi terbentuknya organisasi yang didukung AI untuk menghadapi masa depan dunia kerja dengan revolusi AI.
Transformasi ini membantu sumber daya manusia bebas untuk fokus pada alur kerja yang lebih strategis. Melalui penerapan tiga contoh penggunaan yang diperkirakan dapat mengurangi beban kerja manual yang signifikan, IBM® dengan dukungan EY berada dalam posisi strategis untuk mencapai penghematan biaya dan peningkatan pendapatan yang nyata. Dengan menggunakan watsonx.ai, Dengan dukungan data lake pajak, tim pajak IBM® berhasil mengonsolidasikan data dari berbagai negara sekaligus meningkatkan akurasi dalam validasi data faktur tidak terstruktur.
Menurut Morrissey, “Proyek ini mendorong pesan ekosistem IBM yang hebat dengan mengungkap hubungan IBM® dan EY dan menunjukkan bagaimana AI generatif IBM® mendorong inovasi yang dapat direplikasi di banyak fungsi bisnis.” Keberhasilan MVP turut memperkuat kemitraan antara IBM® dan EY, yang kini berencana melanjutkan kolaborasi melalui berbagai inisiatif pemasaran dan pembuatan aset bersama.
Manfaat transformasi yang kian terlihat menempatkan IBM® dalam posisi unggul untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi baru di ranah pajak. Berbekal komitmen kuat dalam penerapan AI dan otomatisasi guna meningkatkan produktivitas global IBM®, tim pajak perusahaan menjadi garda depan dalam mendorong inovasi dan transformasi bisnis.
IBM® adalah perusahaan teknologi dan konsultasi multinasional yang berkantor pusat di Armonk, New York, dengan operasi di lebih dari 170 negara. Didirikan pada tahun 1911, IBM terus menunjukkan dedikasinya terhadap inovasi melalui fokus besar pada riset, pengembangan, dan investasi di teknologi mutakhir seperti AI dan komputasi cloud. Dipimpin oleh Chief Tax Officer Kanthi Morrissey, departemen pajak IBM® beranggotakan tim ahli pajak global yang bertanggung jawab atas pengelolaan kewajiban pajak perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan internasional.
