Organisasi pajak di IBM® berkolaborasi dengan EY untuk menangani pengelolaan data yang tidak dapat diakses dan tidak lengkap secara global. Untuk mengatasi tantangan ini, IBM® dan EY memilih untuk menggunakan IBM® watsonx.ai® studio AI yang siap untuk perusahaan untuk membuat EY.aiuntuk pajak, yang dibangun dengan IBM® watsonx.

Dengan pustaka multimodel yang dapat menangani beragam format dan jumlah faktur lintas negara, watsonx.ai menjadi pilihan tepat untuk pendekatan deteksi dan koreksi. Di sisi lain, IBM® watsonx.data data lake terbuka dan hybrid yang membantu menciptakan lapisan data terpadu dari semua sumber yang bervariasi. Proses implementasi melibatkan hubungan multifaset antara IBM®, rekayasa IBM® Ecosystem, dan EY. Morrissey berkomentar, “Tim IBM® dan EY sepakat untuk menggunakan inovasi teknologi terbaru untuk meningkatkan proses bisnis kami. Sudah sewajarnya IBM® menjadi pelopor uji coba watsonx, mengingat kami menawarkan model bahasa yang terbuka, tangguh untuk kebutuhan perusahaan, serta dibangun dengan teknologi AI yang tepercaya.”

Organisasi EY memainkan peran kunci sebagai mitra dan fasilitator, mulai dari ide dan penentuan prioritas hingga pengembangan dan penyampaian solusi. Tim IBM® Ecosystem Engineering “Services Solutions Accelerator” mengembangkan produk minimum layak (MVP) untuk contoh penggunaan deteksi-dan-koreksi. Departemen pajak IBM® mendefinisikan kontrol data bawaan dan pos pemeriksaan rekonsiliasi untuk aliran data dari setiap sistem sumber, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan proses konsolidasi data berkualitas lebih tinggi.

Kolaborasi antara departemen pajak IBM®, rekayasa ekosistem, dan tim EY telah berperan penting dalam membentuk dan menerapkan solusi. IBM® sudah melihat peningkatan efisiensi dan waktu yang dihemat selama proses. Keunggulan utama dari solusi ini adalah memperluas kemampuan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah besar, sambil memberikan ruang bagi karyawan terampil untuk fokus pada strategi pengembangan bisnis.