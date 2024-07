Di dunia yang semakin digital, institusi pendidikan terus mencari cara baru untuk meningkatkan pengalaman siswa dan gurunya. Tidak terkecuali dengan European School of Management and Business (EUDE). EUDE yang berkantor pusat di Madrid memiliki banyak siswa internasional yang menyelesaikan pelatihan mereka secara online. Dengan lebih dari 13.000 siswa virtual setiap tahunnya, sekolah ini menghadapi tantangan logistik dalam mendukung individu yang berada di zona waktu berbeda dengan tutor mereka. Oleh karena itu, EUDE memutuskan untuk bekerja sama dengan IBM untuk mengembangkan guru pendamping virtual berdasarkan AI generatif, yang disebut EDU.

EDU adalah co-tutor virtual yang dimaksudkan untuk menawarkan dukungan real-time kepada siswa dan tutor yang dapat mengirimkan pertanyaan menggunakan bahasa alami. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan jawaban langsung atas pertanyaan administratif dan akademisi, serta mendukung siswa dengan pertanyaan logistik terkait tanggal pengiriman dan ujian. Alat ini didasarkan pada teknologi IBM termasuk IBM Cloud®, IBM® watsonx.ai™, IBM watsonx™ Assistant dan IBM Watson® Discovery, yang memungkinkan dialog bahasa alami dan akses ke basis pengetahuan yang luas. Dengan membangun solusi pada platform watsonx, EUDE memiliki kendali penuh atas konten dan tanggapan yang diberikan EDU, serta keamanan sumber dan datanya sendiri.

Selama uji coba awal, yang berlangsung selama seminggu dan melibatkan tiga lusin siswa, semuanya mengambil kursus Transformasi Digital, EDU menunjukkan bahwa hal ini akan membantu memberikan dampak pada siswa dan tutor. Dengan EDU, siswa akan mengalami waktu respons yang lebih cepat dan tingkat dukungan yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan kepuasan dan keterlibatan mereka dengan program EUDE. Memang benar, beberapa siswa menyimpulkan pengalaman mereka sebagai “sangat menarik”, memberi peringkat pada uji coba pada skala 1 (buruk) hingga 10 (sangat baik) sebagai “9 dalam akurasi prediksi dan 8 dalam kinerja pengujian,” menyatakan bahwa kecepatan pemrosesan adalah kurang dari 20 detik per tanggapan dan menilai “daya tanggap” sebagai “baik.” Pada saat yang sama, EUDE menyadari pentingnya mengoptimalkan pengalaman para tutor dengan memberikan waktu bagi mereka untuk fokus pada bimbingan belajar yang dipersonalisasi, di antara tugas-tugas lain yang lebih strategis. Karena dirancang untuk mengurangi jumlah waktu yang harus dihabiskan tutor untuk menjawab pertanyaan rutin, EDU akan membantu mereka mengatasi pertanyaan dan tugas yang lebih menantang, yang penting untuk memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Singkatnya, EDU mewakili solusi teknologi mutakhir yang memenuhi kebutuhan spesifik EUDE dan mencerminkan dampak transformatif yang dapat ditimbulkan oleh AI generatif pada sektor pendidikan tinggi.