Dollarito memperluas akses kredit untuk komunitas skor rendah dengan solusi yang dibangun di atas IBM® Cloud
Dollarito adalah platform pinjaman digital yang berfokus pada membantu individu tanpa riwayat kredit atau skor kredit rendah mengakses pinjaman yang transparan, bertanggung jawab, dan terjangkau—memberdayakan mereka untuk membangun kredit dan meningkatkan masa depan keuangan mereka.
Di Amerika Serikat, jutaan orang dengan kredit rendah atau tanpa kredit dikecualikan dari peluang keuangan yang tepat yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kredit mereka. Dollarito berusaha membantu klien mereka menghindari paradoks ini dengan alamat keterbatasan model penilaian kredit tradisional. Perusahaan ingin memfasilitasi evaluasi yang lebih akurat tentang kemampuan pembayaran seseorang berdasarkan transaksi perbankan mereka, data perilaku dan faktor ekonomi. Namun, Dollarito tidak memiliki fondasi teknologi yang dapat diskalakan, aman, dan sesuai, yang sangat mendasar untuk mencapai tujuan mereka.
Masuk ke platform IBM® Cloud.
Setelah mengevaluasi kebutuhan bisnis dan pilihan teknologi mereka, Dollarito menghubungi IBM® untuk membuat solusi web dengan infrastruktur yang aman, sesuai, dan dapat diskalakan. Solusi ini perlu sepenuhnya disesuaikan dengan misi mereka melayani masyarakat dengan akses terbatas ke kredit.
Solusi web IBM® menggabungkan optimasi infrastruktur dan kepatuhan terhadap peraturan, didukung oleh IBM® Cloud for Financial Services, dengan kemampuan AI canggih dari portofolio produk IBM® watsonx. Kombinasi ini memungkinkan strategi dan operasi yang lebih cerdas melalui AI generatif dan model dasar.
Dengan operasi yang sepenuhnya terkontainerisasi dan strategi data mesh yang dilengkapi jejak audit serta kontrol akses yang ketat, solusi ini juga memungkinkan Dollarito berfokus pada inovasi sambil tetap menjaga kepercayaan dan transparansi.
Melalui model evaluasi kredit didukung AI baru mereka, Dollarito telah mencapai hasil, seperti:
Dengan melampaui metode penilaian kredit tradisional, Dollarito memberdayakan klien untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak secara cepat dan aman. Kemitraan dengan IBM® telah memperkuat posisi Dollarito sebagai pemimpin dalam inovasi fintech inklusif. Seiring pertumbuhan yang berkelanjutan, mereka berencana terus berkolaborasi dengan tim IBM® untuk mengembangkan contoh penggunaan baru dan mengadopsi teknologi canggih yang dibangun di atas infrastruktur yang sudah ada.
Dollarito adalah platform pinjaman digital yang membantu masyarakat tanpa riwayat kredit atau skor FICO rendah untuk mengakses pinjaman yang transparan, bertanggung jawab, dan dengan harga terjangkau. Dollarito menerapkan AI ke dalam data perbankan, transaksional, dan perilaku untuk mengevaluasi kemampuan membayar lebih akurat daripada skor FICO.
Dapatkan akses ke platform cloud yang tangguh dan dengan kinerja tinggi, dirancang untuk industri dengan regulasi paling ketat—aman, patuh, dan siap mendukung bisnis Anda.
© Hak Cipta IBM® Corporation 2025. IBM®, logo IBM®, IBM® Cloud, IBM® Cloud for Financial Services, dan IBM® watsonx, adalah merek dagang IBM® Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.