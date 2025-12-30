Dollarito adalah platform pinjaman digital yang berfokus pada membantu individu tanpa riwayat kredit atau skor kredit rendah mengakses pinjaman yang transparan, bertanggung jawab, dan terjangkau—memberdayakan mereka untuk membangun kredit dan meningkatkan masa depan keuangan mereka.

Di Amerika Serikat, jutaan orang dengan kredit rendah atau tanpa kredit dikecualikan dari peluang keuangan yang tepat yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kredit mereka. Dollarito berusaha membantu klien mereka menghindari paradoks ini dengan alamat keterbatasan model penilaian kredit tradisional. Perusahaan ingin memfasilitasi evaluasi yang lebih akurat tentang kemampuan pembayaran seseorang berdasarkan transaksi perbankan mereka, data perilaku dan faktor ekonomi. Namun, Dollarito tidak memiliki fondasi teknologi yang dapat diskalakan, aman, dan sesuai, yang sangat mendasar untuk mencapai tujuan mereka.

Masuk ke platform IBM® Cloud.