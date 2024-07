Destiny Corporation

Destiny, Mitra Bisnis IBM, telah membantu banyak klien menerapkan IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak® for Data. Cloud Pak for Data menawarkan kepada bisnis platform data dan AI yang dapat diperluas dan berjalan di cloud apa pun serta memodernisasi pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data sambil menerapkan AI di seluruh organisasi. Solusi ini memungkinkan bisnis untuk menyediakan dan menggunakan layanan data secara fleksibel dan cepat, serta dirancang untuk mendukung kueri yang lebih dalam dan lebih cepat pada set data yang besar dan kompleks. Pelanggan dapat memanfaatkan kemampuan Cloud Pak for Data AI yang kuat seperti IBM InfoSphere® DataStage®, IBM Cognos® Analytics, dan IBM Streams untuk analisis real-time.

"Ketika kami memberi tahu klien-klien ini bahwa mereka bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan bisnis mereka dalam hitungan menit, respons awal mereka adalah tidak percaya," kata Rafiee. "Kami menunjukkan kepada mereka betapa mudahnya menggunakan IBM Netezza Performance Server, sebuah standar industri yang telah terbukti selama hampir dua dekade."



Di luar manfaat kinerja langsung yang ditawarkan solusi ini, Destiny menyukai Netezza karena kemampuan manajemennya yang intuitif dan penggunaannya yang mudah, bahkan untuk personel bisnis non-teknis. "Sangat mudah bagi pengguna bisnis untuk membuat set hasil di dalam sistem," komentar Rafiee. Pengguna dapat membuat tabel dengan set hasil dengan cepat di dalam Netezza tanpa bantuan atau validasi dari personil IT, sering kali hanya setelah beberapa hari pelatihan.



Perusahaan sekarang juga memiliki akses ke virtualisasi data, yang melibatkan query data di banyak sistem tanpa harus menyalin dan mereplikasi data. Virtualisasi data dapat membantu mengurangi biaya dan juga dapat menyederhanakan analitik sekaligus meningkatkan akurasi dan relevansi.



Sebagai bagian dari proses penerapan, Destiny menawarkan lokakarya pelatihan untuk membuat pengguna bisnis cepat tanggap dengan Netezza Performance Server. Menurut Rafiee, ini adalah langkah penting untuk mendapatkan kinerja maksimal dari solusi, karena integrasi dan pengoperasian yang mulus dapat membuat pengguna tidak menyadari kemampuan penuhnya.



"Pengguna bisnis terbiasa mengekstrak data dari sistem sumber dan basis data untuk dianalisis di tempat lain. Netezza dapat masuk ke dalam arsitektur analitik berkemampuan ODBC yang sudah ada untuk membuat aplikasi mengeksekusi kueri lebih cepat. Namun, kekuatan sebenarnya dari solusi ini adalah ketika klien menjalankan analisis di dalam sistem. Kami baru-baru ini mendesain ulang proses analitik prediktif salah satu klien perbankan untuk dijalankan di sistem Netezza yang sudah ada. Mereka melihat pekerjaan peliputan yang kritis berubah dari 45 jam menjadi 12 detik."