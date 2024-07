Sebagai ibu kota Colorado dan tujuan wisata populer, Denver didirikan pada tahun 1858 dan saat ini memiliki populasi lebih dari 700.000 jiwa. Saat ini, terdapat lebih dari 50 lembaga unik yang menjalankan berbagai fungsi untuk mendukung kota dan kabupaten. Organisasi TI memainkan peran penting dalam mendukung upaya mereka. Saat ini, tim TI mendukung berbagai perangkat lunak dan layanan yang berkisar dari perizinan dan solusi penegakan hukum hingga perangkat lunak pengadaan, penggajian, dan banyak lagi. Mereka mengelola lingkungan tervirtualisasi yang berisi 1.500 mesin virtual (VM) yang berjalan pada 40 host, dan mereka sedang dalam proses memigrasikan sebagian beban kerja mereka ke cloud publik. Secara historis, tim Operasi TI menggunakan alat pemantauan yang berbeda untuk memahami bagaimana kinerja lingkungan mereka dan untuk menentukan kapan dan di mana mereka perlu mengalokasikan kembali sumber daya. Ketika ada masalah kinerja, mereka mengandalkan intervensi manual untuk mendiagnosis akar masalah dan mengidentifikasi solusinya. Selain itu, ketika pemilik aplikasi beralih ke mereka untuk mengalokasikan sumber daya untuk layanan baru, mereka sering melebih-lebihkan apa yang mereka butuhkan. Seperti banyak organisasi, ada kesalahpahaman dalam organisasi TI di Denver bahwa penyediaan berlebihan dapat menjamin kinerja aplikasi. Sayangnya, tim Operasi TI tidak memiliki alat yang akan mengidentifikasi di mana mereka menyediakan lebih banyak dan mengevaluasi apakah perampingan akan mendukung kinerja aplikasi yang lebih baik. Saat itulah mereka mulai menjajaki solusi pengoptimalan biaya cloud hybrid IBM® Turbonomic®.

Manajemen kinerja Denver mengandalkan IBM Turbonomic untuk memastikan kinerja 1500 VM Peningkatan efisiensi Dengan bantuan Turbonomic, tim mencapai pengurangan penggunaan CPU dan RAM sebesar 33%

Kami memilih IBM Turbonomic karena kami mencari bahasa umum yang dapat diandalkan oleh semua orang dalam organisasi sebagai sumber kebenaran atas apa yang kami butuhkan untuk menyesuaikan lingkungan kami. Nick Steensland Service Delivery Manager City and County of Denver, CO

Menerapkan optimasi biaya hybrid cloud bertenaga AI Setelah mereka memasang solusi pengoptimalan biaya hybrid cloud Turbonomic, tim Operasi TI akhirnya memiliki satu sumber kebenaran untuk memahami kinerja lingkungan komputasi mereka. "Kami memilih IBM Turbonomic karena kami mencari bahasa umum yang dapat diandalkan oleh semua orang dalam organisasi sebagai sumber kebenaran atas apa yang kami perlukan untuk menyesuaikan ukuran lingkungan kami," jelas Nick Steensland, Manajer Penyediaan Layanan untuk Kota dan Wilayah Denver. Selain itu, mereka akhirnya memiliki bukti konkret untuk menunjukkan kepada pemilik aplikasi bahwa VM mereka kelebihan kapasitas. "IBM Turbonomic memberi kami data yang kami butuhkan untuk menunjukkan kepada tim yang lebih luas bahwa penyediaan yang berlebihan tidak hanya akan gagal menjamin performa, namun juga membahayakan performa," ujar Steensland. Karena visibilitas tumpukan penuh Turbonomic, tim memiliki data yang mereka butuhkan untuk menunjukkan administrator database mereka, misalnya, bahwa mengembalikan inti CPU tidak akan mengorbankan kinerja sistem mereka. Tingkat pelaporan ini membantu mereka membangun kepercayaan di seluruh tim dan memungkinkan mereka untuk akhirnya memulai upaya pengubahan ukuran yang komprehensif di seluruh lingkungan mereka.

IBM Turbonomic memberi kami data yang kami butuhkan untuk menunjukkan kepada tim yang lebih luas bahwa penyediaan yang berlebihan tidak hanya akan gagal menjamin kinerja, tetapi juga membahayakan kinerja. Nick Steensland Service Delivery Manager City and County of Denver, CO

Mengemudi efisiensi sambil memastikan kinerja Sejak memulai upaya konsolidasi pusat data ini, tim Operasi TI telah mampu mencapai pengurangan 33% dalam penggunaan CPU dan RAM mereka, sambil tetap menjamin kinerja. Mereka juga telah meningkatkan proses perencanaan mereka. Sekarang, ketika pemilik aplikasi datang ke tim dengan permintaan sumber daya, mereka memiliki data historis untuk mendukung mereka dalam menentukan volume sumber daya yang harus dialokasikan. Mereka juga dapat mengamati secara dekat penggunaan dan mengubah ukuran apabila diperlukan. Kemampuan ini telah terbukti sangat bermanfaat saat tim mencoba mengandalkan infrastruktur yang ada untuk menerapkan layanan baru. Biaya host baru bisa mencapai hingga USD 30.000. Dengan meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang ada, tim telah mampu memastikan kinerja aplikasi dan menghindari investasi pada server baru sampai tidak ada pilihan lain. Pada tahap perjalanan mereka ini, tim mengandalkan rekomendasi sumber daya bertenaga AI dari Turbonomic untuk lingkungan tervirtualisasi mereka. Tujuan mereka adalah untuk menerapkan tindakan otomatis di seluruh lingkungan ini serta lingkungan cloud publik mereka dalam 12 bulan ke depan. Saat mereka menavigasi transisi ini, mereka akan terus mengikuti piagam mereka untuk meminimalkan pengeluaran sambil mempertahankan pengalaman pengguna akhir yang sangat baik secara konsisten untuk karyawan dan penghuni mereka.