Heyde menemukan orang-orang itu di IBM.

"Kami berbicara dengan hampir semua orang di tim program IBM dan sangat yakin bahwa mereka telah melakukan hal ini sebelumnya. Orang-orang merupakan bagian penting dalam proses seleksi dan mengapa kami memilih IBM," katanya.

Dana mengonsolidasikan jaringan bisnis EDI-nya pada perangkat lunak IBM Sterling™ Supply Chain Business Network di IBM Cloud. Teknologi ini memproses dan mengotomatiskan transaksi EDI. Dengan memilih edisi premium, Dana juga mendapatkan keahlian dari eksekutif proyek khusus yang berfungsi sebagai pakar teknis untuk teknologi IBM Sterling.

"Kami melihat IBM tidak hanya memiliki solusi yang hebat," ujar Heyde, "namun juga solusi berbasis SaaS di cloud, yang sangat cocok dengan strategi TI kami secara keseluruhan. Memiliki model SaaS memungkinkan adanya biaya variabel karena bisnis kami berfluktuasi. Keandalan dan keamanan juga sangat penting bagi kami."

IBM melakukan terjemahan dan transmisi semua EDI dan file datar, serta data pemasok dan pelanggan. Untuk memigrasikan data transaksi EDI ke dan dari pabrik ke platform IBM baru, Dana menggunakan delapan contoh peranti lunak IBM Sterling Connect:Direct .

Saat ini, Dana mengirimkan sekitar 3,1 juta kilo karakter per bulan pada platform IBM. Dana diperkirakan dapat mengirimkan kilo-karakter 61% lebih banyak per bulan dalam waktu satu tahun. Dana juga memproses lebih dari 225.000 transaksi setiap bulan. Kedepannya akan memproses lebih dari 77% lebih banyak per bulan. Pada tahun 2021, Dana akan menyelesaikan migrasi ke platform Sterling, yang setara dengan 3 juta transaksi dan 3.000 hubungan.

Dengan peranti lunak Sterling Supply Chain Business Network edisi premium, IBM mengelola implementasi dan memelihara sistem. Dukungan premium juga memungkinkan IBM untuk secara proaktif bekerja sama dengan para pemasok, mitra dagang, dan pelanggan Dana dalam hal masalah transaksi dan rekonsiliasi.

"Dengan pemeliharaan sistem, server harus ditambal; ada peningkatan yang terjadi, ada pemantauan. Semua itu hilang," kata Heyde. "Sekarang kami memiliki satu mitra dan semuanya ada di cloud. IBM melakukan pemantauan, mitranya melakukan penambalan; semuanya merupakan bagian dari solusi SaaS. Solusi ini menghilangkan sejumlah besar upaya dari perspektif TI, dan mengurangi risiko. Jadi, ini sangat cocok dengan strategi TI kami secara keseluruhan.”