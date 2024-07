Di masa lalu, rata-rata spesialis transfer domain dapat memproses 300 transaksi domain atau transaksi escrow per agen escrow per bulan. Dengan solusi blockchain Dan.com, memungkinkan untuk memproses lebih dari 3.000 transaksi per bulan per agen escrow. Secara keseluruhan, solusi IBM Blockchain dapat menangani 600.000 transaksi setiap setengah jam, yang menjadikannya tahan di masa depan dalam hal skalabilitas.

Dan.com berencana untuk membuka akses ke teknologi intinya dengan menggunakan API sederhana. Oleh karena itu, pendaftar dan pasar domain lainnya akan dapat bergabung untuk menciptakan kumpulan domain yang tidak terpakai terbesar, meningkatkan efisiensi seluruh pasar domain dan memberikan nilai lebih bagi pengguna akhir. "Kami membawa teknologi back-end ke semua etalase tempat para pengembang dan bisnis mencari nama domain," kata Sardeha. "Jadi, kami tidak secara eksklusif menyimpan semua itu di Dan.com, tetapi kami membiarkannya menyebar ke seluruh pasar untuk memberikan dampak terbesar."

Dan.com memuji dukungan dari IBM yang telah membantunya memulai solusi-solusinya. "Tanpa IBM, kami tidak akan bisa meluncurkan jaringan blockchain kami karena akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya," ujar Sardeha. "Jadi kami sangat berterima kasih atas seluruh infrastruktur yang disiapkan IBM dan juga dengan dukungan mereka terhadap teknologi blockchain sumber terbuka Hyperledger."